Reklama
Redakcja „Polityki”
Kraj

Nawrocki już zaczyna. „Ogromne postępy” w negocjacjach z Putinem. 5 ważnych tematów na dziś

7 sierpnia 2025
Marta i Karol Nawroccy w Sejmie, 6 sierpnia 2025 r. Marta i Karol Nawroccy w Sejmie, 6 sierpnia 2025 r. Łukasz Błasikiewicz / Kancelaria Prezydenta RP
Karol Nawrocki zaprzysiężony; „bardzo owocne” rozmowy Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem; Robert Bąkiewicz usłyszy zarzuty; znów będzie upalnie; niespodzianka w Montrealu.

1. Karol Nawrocki zaprzysiężony

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, przejął zwierzchnictwo nad polską armią, został Wielkim Mistrzem Orderów. Formalności stało się zadość. Uroczystość zaprzysiężenia miała rozmach, była podzielona na kilka części, sam prezydent trzykrotnie wygłosił przemówienie. Najdłuższe i kluczowe było pierwsze orędzie w Sejmie – tu wyznaczył kurs swojej prezydentury i plany na najbliższą pięciolatkę. W ocenie ekspertów przemówienie był konfrontacyjne, wiecowe. Nawrocki zadeklarował wprawdzie współpracę „ponad podziałami” w kluczowych sprawach obronności czy mieszkalnictwa, ale nie ma wątpliwości, że będzie „prezydentem nie wszystkich Polaków”, jak to ujął w najnowszej „Polityce” Rafał Kalukin.

Kluczowe zapowiedzi? Prace nad nową konstytucją (miałaby zostać uchwalona w 2030, czyli na finiszu kadencji Nawrockiego), powrót do CPK w kształcie nadanym projektowi przez PiS, jawny afront wobec resortu sprawiedliwości („sędziowie nie są bogami”, grzmiał prezydent w Sejmie). Więcej w naszej relacji z zaprzysiężenia.

W czwartek o godz. 11 zostanie oficjalnie powołany skład Kancelarii Prezydenta. W piątek Nawrocki wybiera się do Kolbuszowej, gdzie przedstawi projekt ustawy dotyczącej „pancerza podatkowego” – szczegóły są na razie owiane tajemnicą.

2. Są postępy w negocjacjach z Rosją?

Prezydent USA Donald Trump ocenił środowe spotkanie swojego wysłannika Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem jako „bardzo owocne”. Tym razem w Moskwie „poczyniono ogromne postępy”, napisał na Truth Social. Szczegóły ustaleń nie zostały ujawnione; według źródeł z Białego Domu Trump planuje osobiste spotkanie z rosyjskim dyktatorem w przyszłym tygodniu, a po nim – trzystronną rozmowę z udziałem prezydenta Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył w rozmowie telefonicznej z Trumpem i przywódcami europejskimi, potwierdził wspólne stanowisko: „wojna musi się zakończyć – i musi to być uczciwe zakończenie”. Jak ocenił, na Rosję działa presja i obecnie zdaje się ona bardziej skłonna do zawieszenia broni. Wyraził też nadzieję, że w szczegółowych ustaleniach nie oszuka ani Ukrainy, ani USA.

W szczere intencje Kremla wątpią nasi komentatorzy. „Rosjanie nic sobie nie robią z amerykańskiego ultimatum, nie zamierzają podjąć poważnych rokowań pokojowych, bo po co”, skoro – jak doniosły agencji Reutera trzy niezależne źródła bliskie rosyjskiej władzy – Putin uważa, że wygrywa wojnę, a rozmowy w Stambule były tylko pozoracją – piszą Michał i Jacek Fiszerowie.

W piątek kończy się dziesięciodniowe ultimatum Trumpa dla Putina w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Mimo dyplomatycznych postępów USA utrzymują też presję sankcyjną – już wprowadziły dodatkowe cła na towary z Indii za handel rosyjską ropą.

3. Bąkiewicz usłyszy zarzuty

Jak wynika z ustaleń RMF FM, Robert Bąkiewicz usłyszy zarzuty znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. 29 czerwca na przejściu granicznym w Słubicach (lubuskie) nieformalny lider narodowców nazwał ich „zdrajcami”. Bąkiewicz organizował na zachodzie kraju „patrole obywatelskie”, by zapobiec „masowej migracji”. Przypomnijmy: rząd Donalda Tuska wprowadził kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Włodzimierz Czarzasty powiedział RMF FM, że grupami „bezsensownych facetów, którzy chodzą i straszą na granicy”, powinna się zająć prokuratura. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił wniosku prokuratora z Gorzowa Wielkopolskiego, który chciał się wyłączyć się ze sprawy.

W lipcu Bąkiewicza częściowo ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Chodziło o wyrok w sprawie ataku na aktywistkę obywatelską nazywaną Babcią Kasią – bojówki Bąkiewicza szarpały ją podczas protestów po orzeczeniu antyaborcyjnym trybunału Julii Przyłębskiej. Kancelaria Dudy wyjaśniła, że czyn miał charakter incydentalny, sprawca prowadzi „ustabilizowany tryb życia” i pozyskał dobrą opinię środowiskową. W środę 6 sierpnia Bąkiewicz z Rotami Niepodległości fetował zaprzysiężenie Nawrockiego.

4. Znów będzie upalnie

Temperatury w tym tygodniu są umiarkowane i znośne, ale w weekend znów gdzieniegdzie poleje się żar. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pierwszego stopnia w sobotę może wydać dla województw małopolskiego (powiaty: nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, nowotarski, myślenicki, suski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski, krakowski, Kraków, wielicki, bocheński) i śląskiego (bez rejonów na północy), a w niedzielę dla województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Pierwszy stopień zagrożenia oznacza, że mogą wystąpić warunki i zjawiska pogodowe groźne dla zdrowia i życia, jest też ryzyko poniesienia strat materialnych.

A jak jest poza Polską? Tegoroczne lato na południu Europy jest piekielnie gorące. W Zagrzebiu temperatura sięgała nawet 41 st. C. Mediolan doświadczył już w tym roku 42 st., podobnie Marsylia. Ateny to już 44 st., tak samo jak cypryjski Limassol. Przedmieścia Palermo – ponad 45. Hiszpańska Huelva – 46. Południowo-wschodnie krańce Turcji i okolice miasta Silopi przyniosły z kolei odczyt dosłownie piekielny – 50,5. „Bezradne rządy próbują udawać, że problem nie istnieje. A samorządy same klimatu nie schłodzą”, pisze Mateusz Mazzini.

5. Niespodzianka w Montrealu

Dobiega końca prestiżowy turniej tenisa w Kanadzie. Iga Świątek niestety odpadła z rywalizacji w czwartej rundzie, ulegając Dunce Clarze Tauson w dwóch setach. Ale i tak pnie się w rankingu. Teraz jest trzecia, do wiceliderki Coco Gauff brakuje jej ok. 800 pkt. Wysoko rozstawione zawodniczki mają w Montrealu kłopoty: Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa czy Emma Navarro musiały uznać wyższość swoich mniej utytułowanych rywalek. Finał jest więc sensacją i niespodzianką: tej nocy zmierzą się ze sobą 18-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, która w półfinale wyeliminowała Jelenę Rybakinę i szła przez turniej jak burza, i Japonka Naomi Osaka, która po przerwie macierzyńskiej konsekwentnie odbudowuje formę i pozycję. W boksie Osaki zasiadł w Kanadzie Tomasz Wiktorowski, poprzedni trener Igi Świątek. Na razie to etap próbny, ale początki wydają się obiecujące.

Z Kanady zawodniczki przeniosą się do Cincinnati (Ohio, USA). Kulminacją tego fragmentu sezonu będzie nowojorski US Open, ostatni w kalendarzu turniej wielkoszlemowy.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Kultura

Miejscowi się wynieśli, zanikły ciche rozmowy. Jeśli nic się nie zmieni, Gdańsk może upaść

Przy takiej niezrównoważonej eksploatacji miasta ryzykujemy jego upadek – mówi architekt Jacek Dominiczak, komentując turystyczne przemiany krajobrazu Gdańska.

Aleksander Świeszewski
27.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Jak fałszywi duchowni drenują Fundusz Kościelny. Kreatywność ludzi nie zna granic

W naszym kraju każdy może udawać duchownego dowolnego Kościoła. Nie po to, żeby udzielać ślubów i chować zmarłych, ale korzystać z Funduszu Kościelnego. A jak się jest misjonarzem z zagranicy – to zdobyć polską wizę.

Zbigniew Borek
01.08.2025
null
Rynek

Kraj raj, czyli patent „na fundację”. Tak to robią rodziny Obajtka, Mentzena i inni zamożni Polacy

Niemiecka rodzina Porsche-Piech poprzez swoją fundację zbudowała globalne marki samochodów. Polska rodzina – Daniela Obajtka i jego syna – żadnej marki nie buduje, po prostu dzięki prawu o fundacjach nie płaci podatków od zysków, jakie przynoszą 22 nieruchomości oraz udziały w firmie deweloperskiej. Podobnie czyni rodzina Mentzenów. I inne.

Joanna Solska
21.07.2025
null
Kraj

Kaczyńskiego plan zemsty. Ma trzy części. Gotowy jest na moralnie wątpliwe rozwiązania

Prawica chce wykorzystać osłabione po wyborach morale w obozie władzy, aby ostatecznie pokonać swoich wrogów. Grozi procesami i więzieniem, głosząc dokończenie antyliberalnej rewolucji. To ma być odwet nie tylko na przeciwnikach, ale też na ich wyborcach. Co z tym zrobi druga strona?

Mariusz Janicki
16.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Kraj

Trzaskowski mocno się uaktywnił po przegranych wyborach. Co się za tym kryje? Sprawdzamy

Nie tylko w partii odnotowano wzmożoną aktywność Rafała Trzaskowskiego. Zupełnie jakby kampania trwała i trzeba było zabiegać o głosy wyborców. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje.

Malwina Dziedzic, Anna Dąbrowska
13.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną