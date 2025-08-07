Nawrocki już zaczyna. „Ogromne postępy” w negocjacjach z Putinem. 5 ważnych tematów na dziś

Karol Nawrocki zaprzysiężony; „bardzo owocne” rozmowy Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem; Robert Bąkiewicz usłyszy zarzuty; znów będzie upalnie; niespodzianka w Montrealu.

1. Karol Nawrocki zaprzysiężony

W środę 6 sierpnia Karol Nawrocki złożył uroczystą przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, przejął zwierzchnictwo nad polską armią, został Wielkim Mistrzem Orderów. Formalności stało się zadość. Uroczystość zaprzysiężenia miała rozmach, była podzielona na kilka części, sam prezydent trzykrotnie wygłosił przemówienie. Najdłuższe i kluczowe było pierwsze orędzie w Sejmie – tu wyznaczył kurs swojej prezydentury i plany na najbliższą pięciolatkę. W ocenie ekspertów przemówienie był konfrontacyjne, wiecowe. Nawrocki zadeklarował wprawdzie współpracę „ponad podziałami” w kluczowych sprawach obronności czy mieszkalnictwa, ale nie ma wątpliwości, że będzie „prezydentem nie wszystkich Polaków”, jak to ujął w najnowszej „Polityce” Rafał Kalukin.

Kluczowe zapowiedzi? Prace nad nową konstytucją (miałaby zostać uchwalona w 2030, czyli na finiszu kadencji Nawrockiego), powrót do CPK w kształcie nadanym projektowi przez PiS, jawny afront wobec resortu sprawiedliwości („sędziowie nie są bogami”, grzmiał prezydent w Sejmie). Więcej w naszej relacji z zaprzysiężenia.

W czwartek o godz. 11 zostanie oficjalnie powołany skład Kancelarii Prezydenta. W piątek Nawrocki wybiera się do Kolbuszowej, gdzie przedstawi projekt ustawy dotyczącej „pancerza podatkowego” – szczegóły są na razie owiane tajemnicą.

2. Są postępy w negocjacjach z Rosją?

Prezydent USA Donald Trump ocenił środowe spotkanie swojego wysłannika Steve’a Witkoffa z Władimirem Putinem jako „bardzo owocne”. Tym razem w Moskwie „poczyniono ogromne postępy”, napisał na Truth Social. Szczegóły ustaleń nie zostały ujawnione; według źródeł z Białego Domu Trump planuje osobiste spotkanie z rosyjskim dyktatorem w przyszłym tygodniu, a po nim – trzystronną rozmowę z udziałem prezydenta Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski, który uczestniczył w rozmowie telefonicznej z Trumpem i przywódcami europejskimi, potwierdził wspólne stanowisko: „wojna musi się zakończyć – i musi to być uczciwe zakończenie”. Jak ocenił, na Rosję działa presja i obecnie zdaje się ona bardziej skłonna do zawieszenia broni. Wyraził też nadzieję, że w szczegółowych ustaleniach nie oszuka ani Ukrainy, ani USA.

W szczere intencje Kremla wątpią nasi komentatorzy. „Rosjanie nic sobie nie robią z amerykańskiego ultimatum, nie zamierzają podjąć poważnych rokowań pokojowych, bo po co”, skoro – jak doniosły agencji Reutera trzy niezależne źródła bliskie rosyjskiej władzy – Putin uważa, że wygrywa wojnę, a rozmowy w Stambule były tylko pozoracją – piszą Michał i Jacek Fiszerowie.

W piątek kończy się dziesięciodniowe ultimatum Trumpa dla Putina w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Mimo dyplomatycznych postępów USA utrzymują też presję sankcyjną – już wprowadziły dodatkowe cła na towary z Indii za handel rosyjską ropą.

3. Bąkiewicz usłyszy zarzuty

Jak wynika z ustaleń RMF FM, Robert Bąkiewicz usłyszy zarzuty znieważenia czterech funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. 29 czerwca na przejściu granicznym w Słubicach (lubuskie) nieformalny lider narodowców nazwał ich „zdrajcami”. Bąkiewicz organizował na zachodzie kraju „patrole obywatelskie”, by zapobiec „masowej migracji”. Przypomnijmy: rząd Donalda Tuska wprowadził kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Włodzimierz Czarzasty powiedział RMF FM, że grupami „bezsensownych facetów, którzy chodzą i straszą na granicy”, powinna się zająć prokuratura. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie uwzględnił wniosku prokuratora z Gorzowa Wielkopolskiego, który chciał się wyłączyć się ze sprawy.

W lipcu Bąkiewicza częściowo ułaskawił prezydent Andrzej Duda. Chodziło o wyrok w sprawie ataku na aktywistkę obywatelską nazywaną Babcią Kasią – bojówki Bąkiewicza szarpały ją podczas protestów po orzeczeniu antyaborcyjnym trybunału Julii Przyłębskiej. Kancelaria Dudy wyjaśniła, że czyn miał charakter incydentalny, sprawca prowadzi „ustabilizowany tryb życia” i pozyskał dobrą opinię środowiskową. W środę 6 sierpnia Bąkiewicz z Rotami Niepodległości fetował zaprzysiężenie Nawrockiego.

4. Znów będzie upalnie

Temperatury w tym tygodniu są umiarkowane i znośne, ale w weekend znów gdzieniegdzie poleje się żar. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia pierwszego stopnia w sobotę może wydać dla województw małopolskiego (powiaty: nowosądecki, Nowy Sącz, limanowski, nowotarski, myślenicki, suski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski, krakowski, Kraków, wielicki, bocheński) i śląskiego (bez rejonów na północy), a w niedzielę dla województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Pierwszy stopień zagrożenia oznacza, że mogą wystąpić warunki i zjawiska pogodowe groźne dla zdrowia i życia, jest też ryzyko poniesienia strat materialnych.

A jak jest poza Polską? Tegoroczne lato na południu Europy jest piekielnie gorące. W Zagrzebiu temperatura sięgała nawet 41 st. C. Mediolan doświadczył już w tym roku 42 st., podobnie Marsylia. Ateny to już 44 st., tak samo jak cypryjski Limassol. Przedmieścia Palermo – ponad 45. Hiszpańska Huelva – 46. Południowo-wschodnie krańce Turcji i okolice miasta Silopi przyniosły z kolei odczyt dosłownie piekielny – 50,5. „Bezradne rządy próbują udawać, że problem nie istnieje. A samorządy same klimatu nie schłodzą”, pisze Mateusz Mazzini.

5. Niespodzianka w Montrealu

Dobiega końca prestiżowy turniej tenisa w Kanadzie. Iga Świątek niestety odpadła z rywalizacji w czwartej rundzie, ulegając Dunce Clarze Tauson w dwóch setach. Ale i tak pnie się w rankingu. Teraz jest trzecia, do wiceliderki Coco Gauff brakuje jej ok. 800 pkt. Wysoko rozstawione zawodniczki mają w Montrealu kłopoty: Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Mirra Andriejewa czy Emma Navarro musiały uznać wyższość swoich mniej utytułowanych rywalek. Finał jest więc sensacją i niespodzianką: tej nocy zmierzą się ze sobą 18-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, która w półfinale wyeliminowała Jelenę Rybakinę i szła przez turniej jak burza, i Japonka Naomi Osaka, która po przerwie macierzyńskiej konsekwentnie odbudowuje formę i pozycję. W boksie Osaki zasiadł w Kanadzie Tomasz Wiktorowski, poprzedni trener Igi Świątek. Na razie to etap próbny, ale początki wydają się obiecujące.

Z Kanady zawodniczki przeniosą się do Cincinnati (Ohio, USA). Kulminacją tego fragmentu sezonu będzie nowojorski US Open, ostatni w kalendarzu turniej wielkoszlemowy.