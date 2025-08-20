Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
Kraj

W Osinach coś wybuchło w nocy na polu. Są wstępne ustalenia prokuratury

20 sierpnia 2025
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: „Drony są małymi obiektami, bo najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił. Nie nosi on na razie znamion, które świadczyłyby od razu o charakterze militarnym” Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz: „Drony są małymi obiektami, bo najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił. Nie nosi on na razie znamion, które świadczyłyby od razu o charakterze militarnym” St. kpr. Wojciech Król / Ministerstwo Obrony Narodowej
Na pole kukurydzy we wsi Osiny w Lubelskiem spadł w nocy „niezidentyfikowany obiekt”. Słychać było eksplozję. Policja zabezpieczyła teren. „Drony są małymi obiektami, bo najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił. Nie nosi on na razie znamion, które świadczyłyby od razu o charakterze militarnym” – mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Policja zabezpieczyła i odgrodziła teren wybuchu w Osinach.Smarterpix/PantherMedia Policja zabezpieczyła i odgrodziła teren wybuchu w Osinach.

„Wstępnie mamy do czynienia z dronem wojskowym. Najprawdopodobniej do jego uszkodzenia doszło na skutek działania materiałów wybuchowych. Na miejsce jedzie biegły wojskowy” – powiedział prokurator Grzegorz Trusiewicz z prokuratury okręgowej w Lublinie.

Nadpalone elementy w polu

Informacyjna Agencja Radiowa podała rano, że obiekt, który spadł na pole, eksplodował. Do zdarzenia doszło we wsi Osiny w powiecie łukowskim (województwo lubelskie). Miejscowość leży ponad 100 km od granicy z Ukrainą. Jak dodawała policja, zgłoszenie dostała po godz. 2 w nocy. Aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej komendy powiedział w TVN24: „W polu kukurydzy znaleźliśmy nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Są to nadpalone szczątki metalowe i plastikowe”.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję i straż pożarną, teren jest zamknięty dla osób postronnych, na miejscu rozpoczęło się prokuratorskie dochodzenie.

Wiadomo, że w trzech domach powybijane są szyby, ale nie ma żadnych informacji, żeby ktoś ucierpiał w wyniku eksplozji. „W trybie pilnym został zwołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu koordynacji działań. Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i nieuleganie panice. Sytuacja jest monitorowana” – napisano rano na portalu Łuków.tv.

Temu serwisowi jeden z okolicznych mieszkańców powiedział: „Obudził mnie potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby w oknach. Wyjrzałem na zewnątrz, ale niczego nie dostrzegłem. Dopiero rano zauważyłem światła policyjnych radiowozów”.

Lokalne władze poinformowały, że na polu nie ma krateru.

Czy to mógł być pocisk albo dron?

„Jeszcze nie zostało dokładnie ustalone, z czym mieliśmy do czynienia. Nie ma oczywiście żadnego niebezpieczeństwa dla mieszkańców i nikt nie został poszkodowany” – mówił rano w „Sygnałach dnia” w radiowej Jedynce wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dziennikarze pytali, czy mógł to być rosyjski pocisk. Wiceminister stwierdził, że „nie może teraz tego potwierdzić”. „W tej chwili nie ma na to wystarczających dowodów. Trwa postępowanie, pracują eksperci i oczywiście przekażemy opinii publicznej informacje” – dodał wiceminister.

Stanowisko wydało rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „W odniesieniu do informacji o znalezieniu szczątków obiektu na terenie powiatu łukowskiego, informujemy, że po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi” – napisano w komunikacie. I dalej: „Aktywowane zostały Lotnicze oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze celem sprawdzenia rejonu zdarzenia”.

Przed południem konferencję prasową zwołał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Przed chwilą odebrałem ostatnie meldunki od dowódcy operacyjnego. Po pierwsze, trwają intensywne działania wszystkich służb. Jeśli chodzi o analizę tego zdarzenia, każda wersja musi być brana pod uwagę. Jesteśmy państwem graniczącym z miejscem, gdzie trwa pełnoskalowy konflikt” – stwierdził minister. Jak dodał, brane pod uwagę scenariusze to: był to dron białoruski, rosyjski, przemytniczy lub akt sabotażu.

„Drony są małymi obiektami, bo najprawdopodobniej mówimy o dronie, który się rozbił. Nie nosi on na razie znamion, które świadczyłyby od razu o charakterze militarnym” – stwierdził szef MON. Portal „Rzeczpospolitej”, powołując się na nieoficjalne informacje, napisał, że mógł to być dron typu shahed, których używają Rosjanie.

Wersję z wojskowym dronem wstępnie potwierdza lubelska Prokuratura Okręgowa.

