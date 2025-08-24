Oni będą robić piar Nawrockiemu. Ze sztabu PiS na dyrektorów w Kancelarii Prezydenta

Anna Plakwicz, która od dekady pracuje we wszystkich sztabach wyborczych PiS, została dyrektorką w kancelarii Nawrockiego. A aktywnością pierwszej damy będzie się zajmował człowiek Jacka Sasina.

Jak ustaliła „Polityka”, Anna Plakwicz, którą w PiS nazywają „dyrektorem kreatywnym kampanii Nawrockiego”, została w tym tygodniu szefową Biura Wydarzeń Krajowych w prezydenckiej kancelarii.

Od teraz odpowiada za organizację wydarzeń państwowych z udziałem prezydenta i za jego wizyty w kraju. Z pewnością będzie miała przez to duży wpływ na wizerunek Nawrockiego. – Karolowi zależało na tym, żeby działać z rozmachem i opakować odpowiednio polityczne pomysły, a Anka nadaje się do tego doskonale. Jest świetną organizatorką, czuje nastroje społeczne i wie, jak odpowiedzieć na nie prostym, ale skutecznym marketingiem politycznym – opowiada osoba związana z Nowogrodzką.

Czytaj też: Miesiąc miodowy Nawrockiego. „Będzie twarzą starcia z Tuskiem, powoli zastąpi w tej roli Kaczyńskiego”

Anna Plakwicz jest piekielnie skuteczna

Nawrocki poznał Plakwicz w czasie kampanii wyborczej i był pod wrażeniem rozmachu, z jakim organizowała konwencje, objazdy po kraju i jakie wymyślała spoty. Z pewnością ma w tym spore doświadczenie i jest skuteczna. Można też usłyszeć, że jest lojalna przede wszystkim wobec Jarosława Kaczyńskiego, więc prezes będzie miał gwarancję, że na zapleczu Nawrockiego będzie działać zgodnie z linią PiS. – Zobaczymy, czy zostanie tu do końca kadencji. Na pewno będzie pracowała w sztabie w najbliższej kampanii parlamentarnej – mówi poseł PiS.