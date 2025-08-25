Przejdź do treści
Nawrocki wziął się do wetowania, chce rządzić Polską. Przekona się wkrótce, jakie to naiwne

25 sierpnia 2025
Karol Nawrocki Karol Nawrocki Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta RP
Karol Nawrocki myśli, że Sejm, w którym PiS i prawica nie mają większości, będzie „konsultował” z nim projekty ustaw. Chciałby je wobec tego „negocjować” z parlamentem, strasząc wetem. Ale to tak nie działa.

Prezydent Karol Nawrocki wziął się do wetowania. Niczego innego się po nim nie spodziewaliśmy, jakkolwiek trzeba przyznać, że podpisuje znaczną większość przedkładanych mu ustaw. Weta są jak dotąd cztery, lecz żadne z nich nie jest związane z wątpliwą konstytucyjnością ustaw, a wynika jedynie z osobistych przekonań Nawrockiego oraz populistycznej „linii programowej” PiS.

Nawrocki wetuje małostkowo

Najpierw zawetował ustawę „wiatrakową”, bo był w niej zawarty zapis skracający dystans instalacji wiatrowych z 700 do 500 m od zabudowań. Nawrocki uznał, że ustawa jest wynikiem lobbingu oraz że szantażuje się go wiązaniem obniżenia cen energii ze sprawą wiatraków. Tymczasem energia wiatrowa jest po prostu tańsza i jeśli prąd ma być faktycznie (a nie tylko w wyniku administracyjnego „mrożenia cen”) tańszy, to udział odnawialnych źródeł energii w tzw. miksie energetycznym musi wzrosnąć.

Poza tym Nawrocki nie widzi całej śmieszności sytuacji, gdy jako prezydent wykłóca się z parlamentem i rządem o to, gdzie mają stać instalacje wiatrowe. Najwyraźniej ma ochotę sprawować władzę wykonawczą – i to na bardzo detalicznym poziomie.

W poniedziałek odrzucił aż trzy ustawy, i znów bez związku z konstytucją, za to w poczuciu, że ma prawo podpisywać lub nie wedle własnego uznania. Pierwsze dwie to, technicznie biorąc, jeden dokument – nowelizacja kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej, służąca uproszczeniu procedur. Przy okazji zmniejszono grzywny za uchybienia podatników niepowodujące strat w podatkach, czyli w praktyce za spóźnienia i błędy w składnych przez przedsiębiorców dokumentach.

Dla skrajnej prawicy surowe kary (nie dla swoich!

Filozof i publicysta, rocznik 1967, z pochodzenia wrocławianin, absolwent KUL, w latach 1990–2018 mieszkał w Krakowie, a obecnie w Warszawie. Jest profesorem filozofii na UJ (na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Napisał ponad dwadzieścia książek z różnych dziedzin filozofii oraz podręczników. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Od wielu lat uprawia publicystykę i komentuje wydarzenia polityczne. Oprócz „Polityki” współpracował lub współpracuje z kilkunastoma tytułami, m.in. „Przeglądem Politycznym”, „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Przekrojem”, „NIE”. W 2002 r. otrzymał nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną, a w 2009 nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka.

Liberał o nachyleniu socjaldemokratycznym. Natura dość łagodna i koncyliacyjna, jakkolwiek ze skłonnościami neurotycznymi i upodobaniem do ironii. Może dlatego uchodzi za radykała, wszelako niesłusznie. W stanie wojennym tzw. wyrostek – rozrzucał ulotki itp. Potem uprawiał taternictwo i nadal lubi góry. Sporo politykował. Był członkiem Unii Wolności, blisko współpracował z SLD, a w latach 2012–14 współtworzył Twój Ruch. Założył i przez 25 lat prowadził czasopismo filozoficzne UJ „Principia”. Ma córkę Zofię. Więcej informacji o sobie (i nie tylko) zawarł w książce „Spowiedź antychrysta”.
