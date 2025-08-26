Nawrocki straszy wetem. Niespodzianka w Zabrzu. Młody superminister. 5 tematów na dziś

Karol Nawrocki wetuje trzy ustawy; Zabrze ma nowego prezydenta; jak powstaje superministerstwo; „Nie podlizujcie się PiS-owi i faszystom”; co oznacza palestyńska koszulka Krzysztofa Zalewskiego?

1. Trzy razy „nie”: Nawrocki wetuje

Karol Nawrocki w poniedziałek zawetował trzy ustawy, pięć podpisał. Weta dotyczą dwóch ustaw z rządowego pakietu deregulacyjnego i przedłużenia ustawy o pomocy Ukraińcom. Nawrocki proponuje natomiast m.in. zrównać „banderyzm” z nazizmem i komunizmem, wydłużenie procesu przyznawania obywatelstwa z trzech do dziesięciu lat i karę za nielegalne przekraczanie granicy – do pięciu lat pozbawienia wolności.

„Narzędzia, jakimi są weto oraz odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, wiążą się wyłącznie z rolą prezydenta jako strażnika konstytucji” – komentuje na polityka.pl Jan Hartman. Jeśli więc prezydent wetuje ustawy z innych niż konstytucyjne powodów, to nadużywa swej władzy. Czy Karol Nawrocki myśli, że Sejm, w którym PiS i prawica nie mają większości, będzie „konsultował” z nim projekty ustaw, zastraszony wetem? To tak nie działa.

2. Kamil Żbikowski prezydentem Zabrza

Różnicą 106 głosów nowym prezydentem Zabrza został Kamil Żbikowski, lider autorskiego ruchu „Lepsze Zabrze”. Tak zakończył się maraton wyborczy zapoczątkowany w maju tego roku przez referendum, w którym po roku sprawowania władzy odwołano Agnieszkę Rupniewską reprezentującą Koalicję Obywatelską.

Trochę ponad 100 głosów różnicy pokazuje, że 145-tysięczne miasto jest dokładnie przepołowione. Można powiedzieć: pigułka Polski – i odnieść do ostatniego zwycięstwa Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. Z tą jednak różnicą, że nowy prezydent Zabrza po poznaniu wyniku powiedział, że miasto potrzebuje dialogu. Inaczej nie da się nim rządzić, bo jest potężnie zadłużone – komentuje Jan Dziadul.

3. Powstaje superministerstwo. Będą zwarcia

Ministerstwo Energii to nowy resort o niezbyt jasnych zadaniach, z ministrem Miłoszem Motyką, młodym politykiem PSL, o niezbyt pewnych kompetencjach. Jak sytuacja wygląda od kulis? Nowy minister nie ma jeszcze siedziby, zarządza urzędnikami rozrzuconymi między Warszawą a Katowicami, brakuje mu wiceministrów, a już na starcie pojawił się poważny problem: Karol Nawrocki.

Motyka jednak dobrze odnajduje się w politycznym zwarciu. To jego specjalność, bo jeszcze niedawno był rzecznikiem ludowców, lubianym przez dziennikarzy za dostępność, refleks i cięte riposty. Grał PiS-owi na nerwach. A ludzie z branży energetycznej na ogół go chwalą – pisze Adam Grzeszak.

4. „Nie podlizujcie się PiS-owi i faszystom”

Publicysta „Polityki” Adam Szostkiewicz podejmuje myśl Jarosława Kurskiego z jego tekstu w „Gazecie Wyborczej” pt. „Czy nasi to już oni”. Kurski wylał nam, demokratom, kubeł wody – pisze Szostkiewicz. Dlaczego?

W zamian za „tchórzliwe ustępstwa, mimikrę i podlizywanie się skrajnej prawicy”, za uleganie „patriotycznemu szantażowi PiS, ONR [Bąkiewicz] i Konfederacji”, rząd i koalicja demokratów nie otrzymały nic. Ataki na Tuska tylko się nasiliły, jakby w poczuciu, że jego upadek jest bliski. Nasiliły się także – o czym Kurski nie pisze – tarcia, konflikty, wzajemne oskarżenia w koalicji i rządzie. Nie wystarczy się z tym zgodzić. Demokraci mają siły i środki, a także konstytucję i prawo, by działać. Tylko czasu nie mają za wiele.

5. Krzysztof Zalewski w koszulce Palestyny

„Krzysztof Zalewski przerwał koncert i odniósł się do konfliktu w Strefie Gazy” – taka informacja obiegła polskie media w niedzielę 24 sierpnia. Artysta nazwał Beniamina Netanjahu „zj**em”, komentując, że to, co dzieje się w Strefie Gazy, „to jest coś tak obrzydliwego, że nie można na to patrzeć”. Na scenie przez cały koncert występował w designerskiej koszulce w palestyńskich barwach. Gest? Tak. Ale czy autentyczny?

Czy „piękny outfit” to aktywizm? Zwłaszcza gdy wojna w Ukrainie – równie bliska polskiej publiczności – pozostaje na uboczu scenicznych deklaracji? – pyta Jakub Knera.