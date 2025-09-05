Przejdź do treści
Adam Szostkiewicz
5 września 2025
Kraj

Nawrocki z pielgrzymką w Watykanie. Moją uwagę zwrócił prezent dla papieża

5 września 2025
Marta i Karol Nawroccy z wizytą u Leona XIV Marta i Karol Nawroccy z wizytą u Leona XIV mat. pr.
Komunikat watykańskiego biura prasowego o obu watykańskich spotkaniach Nawrockiego – z Leonem i w Sekretariacie Stanu – jest idealnie wyprany z treści.

Po Trumpie w Waszyngtonie Karol Nawrocki odwiedził Leona XIV w Watykanie. A skoro wysłano go do Rzymu, to spotkał się z premier Meloni i prezydentem Włoch. Meloni nie udało mu się przekonać do odrzucenia porozumienia Mercosur. W intencji jego autorów ma złagodzić skutki wojny taryfowej z Europą i Ameryką latynoską.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej pielgrzymce Nawrockiego do Stolicy Świętej. Miała zaprezentować świeżą głowę państwa jako pobożnego katolika, chroniącego wiarę katolicką i wartości rodzinne (stąd obecność żony i dwojga dzieci). Słowem: nie tylko prezydenta, ale i nowego lidera narodowo-katolickiej prawicy. Taki przekaz sztab Nawrockiego kierował oczywiście do elektoratu pisowskiego, a przede wszystkim do kościelnej korporacji.

Nawrockiego przyćmił Netanjahu

Tyle że tak jak o wizycie Nawrockiego u Trumpa rozpisywały się głównie media polskie, tak i wypad ekipy prezydenckiej do Włoch nie wzbudził poza mediami w Polsce większego zainteresowania. Gdy piszę te słowa, nawet na watykańskiej platformie newsowej (Vatican News in English) i na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej po audiencji udzielonej Nawrockiemu przez papieża Leona nie ma o niej informacji. Wszystkie serwisy piszą za to o spotkaniu papieża z prezydentem Izraela. Poza Polską wizyta Nawrockiego z rodziną w Pałacu Apostolskim przeszła niezauważona.

Nie mogło być inaczej, bo kurtuazyjne gesty – złożenie kwiatów i modlitwa przy grobie papieża Wojtyły, czarna mantyla prezydentowej, prezent w postaci obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – widać nie wniosły dla Kościoła powszechnego i dla katolików w Polsce żadnej nowej treści, poza korzyścią wizerunkową Nawrockiego w oczach jego wyborców. Nadal nie wiemy,

  • Karol Nawrocki
  • Leon XIV
  • Watykan
    Adam Szostkiewicz

    Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
