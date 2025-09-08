Piątka z Hajnówki uniewinniona. Kompromitacja prawna i moralna prokuratury

Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura może się odwołać albo skorzystać z szansy, by na tym zakończyć tę moralną i prawną kompromitację. Odpowiedzialność za to, co zrobi, spadnie też na prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Sąd Rejonowy w Hajnówce uniewinnił wolontariuszy, którzy niosą pomoc humanitarną na granicy białoruskiej od zarzutu ułatwiania cudzoziemcom nielegalnego pobytu „w celu osiągnięcia korzyści”.

Wypaczone prawo

Prokuratura żądała kary roku i czterech miesięcy więzienia dla: Ewy Moroz-Keczyńskiej, etnolożki i antropolożki pracującej w Puszczy Białowieskiej, Mariusza Chyżyńskiego, listonosza, na co dzień mieszkającego w Szkocji, Kamili Mikołajek, edukatorki z Warszawy, Joanny Humki, pracującej przy projektach pozarządowych, i Marco Winnickiego.

Proces był kompromitacją – prawną i moralną – polskiej prokuratury. Wytoczony został, by odstraszyć wolontariuszy od niesienia pomocy humanitarnej osobom, którym polskie władze bezprawnie odbierają prawo do złożenia prośby o ochronę międzynarodową. W tym celu, w sposób logicznie i prawnie niedopuszczalny, prokuratura wypaczyła rozumienie przepisu kodeksu karnego 264a, par. 1. Za przestępstwo uznaje on ułatwianie innej osobie, w celu osiągnięcia korzyści materialnej lub osobistej, nielegalnego pobytu na terytorium RP.

To, że prokuratura wypaczyła prawo, twierdząc, że „korzyść” w tym przepisie mają odnieść cudzoziemcy, a nie udzielający im pomocy, stwierdził dziś ogłaszający wyrok sędzia Adam Rodakowski.

W czasie procesu prokuratura nie wskazała, by osoby, które oskarżyła, osiągnęły jakąkolwiek korzyść z tego, że uratowały – być może od śmierci z wychłodzenia – dziewięcioosobową rodzinę kurdyjską (rodzice i siedmioro dzieci, najmłodsze miało 2 lata, najstarsze 16 lat). A także ciężko pobitego przez białoruską straż graniczną Egipcjanina. W lesie, gdzie się znaleźli, było wtedy w nocy ok. –2 st. C, mogła ich czekać wielodniowa wędrówka bez jedzenia i wody.

Po pomoc do wolontariuszy zadzwonili, bo przemytnik, który miał ich – w zamian za niewątpliwą korzyść majątkową – przewieźć dalej, nie chciał po nich przyjechać. Gdyby złapała ich polska Straż Graniczna lub żołnierze, wepchnęliby ich w głąb puszczy przez zieloną granicę, narażając na śmierć z wychłodzenia i głodu lub na przemoc białoruskich funkcjonariuszy, którzy przepchnęliby ich z powrotem na polską stronę. Podczas przemów końcowych obrońca oskarżonej piątki wolontariuszy adwokat Radosław Baszuk powiedział: „Jest mi znacznie bliżej do postawy oskarżonych (…) niż do mentalności granatowego policjanta pilnującego muru getta”.

Haniebny akt oskarżenia

Wolontariusze, którzy niosą pomoc humanitarną, której częścią musi być ochrona przed polskimi służbami granicznymi, są w tej chwili jedyną przeszkodą na drodze do wyciszenia sprawy notorycznego łamania przez państwo polskie praw człowieka na białoruskiej granicy. Gdyby nie oni, rzecz działaby się w ciszy. Dzięki nim mamy wiedzę o znajdowaniu ciał, które mogą być złożone do grobów podpisanych ich imionami. Tym bardziej że od ponad roku rząd utrzymuje zamkniętą zonę wokół granicy.

Wracając do prokuratury, która dla politycznych potrzeb manipulowała prawem, oskarżając wolontariuszy. Odpowiada za to nie tylko prokuratorka Magdalena Rutyna. Prokuratura jest organem jednolitym, w którym obowiązuje podległość służbowa. Za działania szeregowego prokuratora odpowiadają jego przełożeni i przełożeni tych przełożonych – aż do Prokuratora Krajowego i Generalnego włącznie. Sprawa, m.in. dzięki nagłośnieniu jej przez organizacje pozarządowe, trafiła do analizy w Prokuraturze Krajowej. Ta wysłała prowadzącej sprawę Prokuraturze Rejonowej w Hajnówce swoją ocenę.

I raczej nie było w niej sugestii wycofania aktu oskarżenia z powodu braku znamion przestępstwa. Przeciwnie: prokurator Rutyna ostatniego dnia procesu wnioskowała o zwrot sprawy prokuraturze, bo chciała przy pomocy policyjnych specjalistów wycisnąć ze skonfiskowanych oskarżonym telefonów dowody na współpracę z przemytnikami ludzi. Sąd odrzucił ten wniosek, stwierdzając, że śledztwo prokuratury trwało dwa lata i to wystarczy dla zebrania dowodów.

Za ten haniebny akt oskarżenia odpowiada państwo polskie, bo prokuratura podlega rządowi – temu samemu, który na granicy łamie prawa migrantów.

Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura może się odwołać albo skorzystać z szansy, by na tym zakończyć tę moralną i prawną kompromitację. Odpowiedzialność za to, co zrobi, spadnie też na prokuratora generalnego Waldemara Żurka.