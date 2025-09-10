Rosyjskie drony nad Polską. „Atak bez precedensu, pracowita noc”. Art. 4 NATO uruchomiony

„Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę” – przekazał premier Donald Tusk. Nie ma doniesień o rannych. Trwa poszukiwanie szczątków dronów.

„Atak bez precedensu”. Art. 4 uruchomiony

Polskie władze są w stały kontakcie z sojusznikami. Donald Tusk po naradzie z rządem i prezydentem złożył formalny wniosek o uruchomienie art. 4 NATO („Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”). Sojusz go uruchomił. To nie oznacza interwencji zbrojnej, ale jest deklaracją solidarności, wsparcia i reakcji.

„Dzisiejszy atak to sytuacja bezprecedensowa zarówno dla naszych sił zbrojnych, jak i dla wojsk sojuszniczych stacjonujących u nas i wspomagających naszą obronę przeciwlotniczą” – przekazał koło południa ppłk Jacek Goryszewski. Nocą intensywnie pracowały systemy radiolokacyjne, naziemne stacje radiolokacyjne, systemy obrony przeciwlotniczej i pary dyżurne. W sprawie wszystkich okoliczności ataku zostanie sporządzony raport.

„Do tej pory z takimi wyzwaniami jeszcze się nie mierzyliśmy, ale mogę zapewnić, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych użył wszystkich dostępnych sił i środków w jego podporządkowaniu, aby bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej, która jest też przestrzenią powietrzną NATO, zapewnić i wszystkie procedury zadziałały w sposób prawidłowy”, dodał ppłk Goryszewski.

Tusk: Wróg nie ukrywa zamiarów

Donald Tusk o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej mówił w Sejmie po godz. 10. „Nie ma powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny” – zapewnił. Ale i dodał: „Znaleźliśmy się dzisiaj bliżej konfliktu niż kiedykolwiek po drugiej wojnie światowej”.

Premier przedstawił przebieg wydarzeń: „Wczoraj o 22:06 wojsko odnotowało rozpoczęcie zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę z użyciem dronów i rakiet. Dowództwo operacyjne zwiększyło gotowość w ramach operacji Wschodnia Zorza, aktywując systemy naziemne, samoloty wczesnego ostrzegania, współpracując z sojusznikami NATO”. I dalej: „Do przewidywanego rejonu działania skierowano dwa F-35, dwa F-16 oraz śmigłowce MI-24, MI-17 i Black Hawk. Pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej odnotowano ok. 23:30, ostatnie o 6:30, co pokazuje skalę operacji trwającej całą noc. Zarejestrowano 19 naruszeń, a dane będą aktualizowane i potwierdzane przez Szefa Sztabu Generalnego”.

Jak dodał, „Polska stoi dziś wobec wroga politycznego, który nie ukrywa wrogich zamiarów za wschodnią granicą. Musimy skupić wszystkie siły i środki na obronie kraju przed tym realnym zagrożeniem”.

Drony, jak podkreślił, nie stanowiły zagrożenia dla czasowo zamkniętych lotnisk. Trwają poszukiwania szczątków. Premier apelował o ostrożność: do podejrzanych przedmiotów nie należy się zbliżać, tylko wezwać służby (niżej w tekście wytyczne Sztabu Generalnego RP na ten temat). Nie ma informacji, by ktoś odniósł obrażenia lub zginął.

„Prowokacja na dużą skalę”

Przypomnijmy okoliczności: w nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. „Drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektów” – poinformował rano szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który wrócił w trybie pilnym z Londynu. Jak dodał: „trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają”.

Na godz. 8 premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. „Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę – przekazał na początku obrad. – To pierwszy przypadek, kiedy nad terytorium NATO zostały zestrzelone rosyjskie drony”. Jak dodał, „współpraca między instytucjami przebiega wzorowo”. „Jesteśmy dobrze przygotowani. Sytuacja jest poważna, musimy być gotowi na każdy scenariusz. Pierwszy egzamin polskie wojsko zdało, procedury, plany na taki wypadek działają. Nie ma powodów do paniki, życie będzie się toczyło normalnie, nie ma powodów wprowadzać restrykcji”, mówił Tusk. Ciąg dalszy posiedzenia, z udziałem m.in. generałów, odbywał się niejawnie.

Prezydent Karol Nawrocki poprowadzi dziś odprawę BBN z udziałem szefa rządu. „Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania”, napisał Nawrocki na X.

Operacja Polski z samolotami NATO

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pierwszy komunikat wydało ok. godz. 4 nad ranem: „W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron”.

„Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się” – podało DORSZ ok. 7:44. W tym czasie wstrzymany był ruch na lotniskach Chopina, w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie. Polskę wsparły m.in. włoski samolot AWACS, który poderwał się z Estonii, i samolot transportowo-tankujący (MRTT) Airbus A330 Holenderskich Sił Powietrznych.

Szczątki pierwszego drona odnaleziono rano w miejscowości Czosnówka w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie, inne są poszukiwane. „Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Powiadomiliśmy odpowiednie służby, trwają czynności”, przekazał rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek.

Lubelska policja ogłosiła alarm dla wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego i zamieściła komunikat na X:

W sumie namierzono szczątki siedmiu maszyn, m.in. w miejscowości Wyryki-Wola (tu zniszczyły dach domu mieszkalnego), w Mniszkowie (woj. łódzkie) i Cześnikach (powiat zamojski).

Komenda Główna Policji ogłosiła alarm dla jednostek z garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Alarm ogłosiły też Wojska Obrony Terytorialnej. „W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT”, czytamy w komunikacie. I dalej: „Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa: do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane”.

„Rosyjskie drony przelatujące nad Polską podczas masowego ataku na Ukrainę pokazują, że poczucie bezkarności Putina stale rośnie, bo nie został odpowiednio ukarany za swoje zbrodnie”, zakomunikował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.

O sprawie premier Tusk poinformował od razu sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. „Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie”, podał na X.

Szczątków drona nie dotykaj, nie przenoś

Alerty RCB odebrali w środę 10 września mieszkańcy województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i mazowieckiego: „Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój”.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zamieścił na X wskazówki dla osób, które natkną się na szczątki maszyn.

„Nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić – instruuje polskie wojsko. – Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren”.

Drony na wschodzie Polski

To nie pierwszy – i zapewne nie ostatni – taki incydent. O rosyjskich prowokacjach z użyciem dronów na wschodzie Polski pisze dla „Polityki” Marek Świerczyński: „To może być kolejny etap wojny hybrydowej, którą Polsce i innym sąsiadom z NATO kilka lat temu wydały Rosja z Białorusią. (…) Realia pokazują, że zamiast rakiet balistycznych i manewrujących drony są największym zagrożeniem – powszechne, tanie, łatwe w produkcji i trudne w zwalczaniu. Wunderwaffe wygrywająca wojnę to nie jest, ale sami widzimy, jak świetnie sprawdza się, gdy wojny formalnie nie ma. Albo tak nam się wydaje”.

Z powodu rosyjskich prowokacji, a także rozpoczynających się w piątek ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi Zapad 2025, które potrwają do 16 września, polski rząd zdecydował o zamknięciu od piątku granicy z Białorusią. „Celem (manewrów), w sensie symulacji działań, jest słynny przesmyk suwalski. Mamy też do czynienia z narastającą liczbą różnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi, zarówno na terenie kraju, jak i choćby ostatnie aresztowanie polskiego obywatela, jezuity, na terenie Białorusi. (…) Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w czwartek o północy” – zapowiedział premier Donald Tusk.

„To jeszcze nie dronowa wojna, ale być może ćwiczenia – o ile przyjąć, że wtargnięcia nad nasze terytorium intruzów ze wschodu są częścią zorganizowanej kampanii” – pisze Świerczyński. Choć z zakwalifikowaniem tego, co się dzieje na wschodzie Polski, mamy największy problem. Bo to mogą być „wypadki przy pracy” rosyjskiej machiny wojennej. Zasypuje ona Ukrainę setkami bezzałogowców uderzeniowych i tzw. wabików, które mają mylić i ściągać na siebie ogień obrony przeciwlotniczej, by łatwiej było się przedrzeć dronom z głowicami bojowymi. Z drugiej strony to, co wlatuje nad Polskę, może być operacją pod progiem agresji, ale wykonywaną przez wrogie służby i struktury, które realizują swoje cele. Zwykło się to nazywać testowaniem naszego systemu – nie chodzi tylko o zaobserwowanie reakcji wojskowej czy wykrycie pracy cennych zasobów obrony powietrznej, ale o prowokację.

Świerczyński: „Każdy incydent to okazja, by emocje wybuchały silniej niż niebojowe głowice przenoszone przez intruzów ze wschodu. Ich zadaniem nie jest wywołanie wojny kinetycznej, nie chodzi o zaatakowanie NATO czy Polski. Chodzi o to, by Warszawa nie umiała się w nowej sytuacji odnaleźć i by Polacy nie mieli pewności, czy NATO i siły zbrojne RP są w stanie ich obronić – a w każdym razie skutecznie strzec granicy”.