Cud nad Wisłą. Drony w Polsce elektryzują świat, ale nie Trumpa. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Po RBN: Drony miały dzielić, a łączą; drony nad Polską elektryzują świat; Łukaszenka uwolnił 52 więźniów; spłacającym złotówki będzie trudniej wygrać z bankami niż frankowiczom; Jon Fosse dla „Polityki”.

1. Po RBN: Drony miały dzielić, a łączą

W czwartek wieczorem skończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane w związku z nalotem rosyjskich dronów na terytorium Polski. Podsumowując spotkanie, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, znany z zajadłości wróg obozu rządzącego, powiedział: „Federacja Rosyjska jest największym wrogiem Polski. Ta antypolska akcja, której dopuściła się Rosja, w jakiś sposób zintegrowała polską scenę polityczną. Różnego typu spory, często bardzo agresywne, w zasadzie ustały. Główne ośrodki władzy w jeszcze lepszej atmosferze ze sobą rozmawiają”. Bardzo pomocne jest, jak dotąd, zachowanie prezydenta Nawrockiego.

Zarówno Rosja, jak i Zachód przekonają się, że Polska jest silnym państwem, które zdolne jest zewrzeć szeregi w obliczu zagrożenia. Cud nad Wisłą, chciałoby się rzec – komentuje Jan Hartman.

2. Drony nad Polską elektryzują świat, ale nie Trumpa

Globalną karierę robią Czosnówka, Krzywowierzba-Kolonia, Wohyń czy Czyżów – miejscowości, obok których rozbiły się rosyjskie drony. Ich wtargnięcie do Polski zelektryzowało światową prasę. Przez cały dzień informacje podawane przez międzynarodowe agencje trafiały na strony główne serwisów internetowych oraz do wydań specjalnych programów telewizyjnych i radiowych. Stawały się też tematem równolegle nagrywanych podkastów. Reakcje świata zbiera Jędrzej Winiecki.

Świat został zelektryzowany. Ale Donald Trump. „To mogła być pomyłka” – powiedział prezydent USA w odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

3. Łukaszenka uwolnił 52 więźniów

Rozczarowanie jest bolesne. Wśród 52 uwolnionych przez Aleksandra Łukaszenkę więźniów politycznych są trzej Polacy, ale Andrzeja Poczobuta, dziennikarza „Gazety Wyborczej”, działacza polskiej mniejszości na Białorusi, wśród nich nie ma. Andrzej, skazany na osiem lat kolonii karnej za pisanie prawdy o dyktatorskich rządach w Białorusi, pod sfabrykowanymi zarzutami, siedzi w kolonii karnej w Nowopołocku, jednej z najcięższych w kraju. Jest poddawany represjom, zamykany w karcerze, maltretowany psychicznie – pozbawiany widzeń i korespondencji. Andrzej Poczobut jest osobistym więźniem Łukaszenki, jest zakładnikiem reżimu – pisze Jagienka Wilczak.

4. Spłacającym złotówki będzie trudniej wygrać z bankami niż frankowiczom

Na ten moment czekali z napięciem zarówno bankowcy, jak i kredytobiorcy złotowi oraz reprezentujące ich kancelarie. Czwartkowa opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopiero poprzedza wyrok TSUE, którego spodziewamy się za kilka miesięcy. Opinia ta nie rozwiewa wszystkich wątpliwości wokół kredytów, których oprocentowanie oparte jest na wskaźniku WIBOR. Jednak i tak będzie z uwagą analizowana, a zarówno banki, jak i przedstawiciele kredytobiorców już argumentują, że jest dla nich korzystna – komentuje Cezary Kowanda.

5. Jon Fosse dla „Polityki”

„Bycie laureatem Nagrody Nobla w pewien sposób zmienia cię w obiekt, stajesz się swego rodzaju faktem historycznym” – mówi Jon Fosse. Właśnie ukazała się książka noblisty „Nowe imię”, która zamyka jego cykl powieściowy „Septologia”. Z noblistą rozmawia Justyna Sobolewska. „Czuję, że pisanie oddala mnie od samego siebie, jest sposobem na ucieczkę od siebie, a nie na wyrażenie siebie. Kiedy naprawdę udaje mi się dobrze pisać, daje mi to ogromną radość. Ale jednocześnie czuję, że z każdym większym dziełem, które piszę, wykorzystuję lub niszczę coś w sobie. Pisanie jest więc również bardzo wymagające” – dodaje nasz rozmówca.