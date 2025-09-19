Przejdź do treści
19 września 2025
Trybunał Stanu w kryzysie. Trzaskowski z Kierwińskim walczą o prohibicję i władzę. 5 tematów na dziś

19 września 2025
Niejawne posiedzenie trzyosobowego składu sędziów Trybunału Stanu w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Warszawa, 18 września 2025 r. Niejawne posiedzenie trzyosobowego składu sędziów Trybunału Stanu w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Warszawa, 18 września 2025 r. Dawid Żuchnowicz / Agencja Wyborcza.pl
Trybunał Stanu za zamkniętymi drzwiami: kryzys czy szansa; przepychanki w KO o prohibicję w Warszawie; dymisja Kozaka i pomoc dla Ukrainy; na których sojuszników można liczyć; Iga Świątek w Seulu: mecz o półfinał.

1. Trybunał Stanu za zamkniętymi drzwiami: kryzys czy szansa

Co się zdarzyło w czwartek za zamkniętymi drzwiami posiedzenia trzech sędziów Trybunału Stanu w sprawie uchylenia immunitetu Małgorzacie Manowskiej? Nie wiadomo, bo ani Trybunał Stanu, ani Sąd Najwyższy, który go obsługuje organizacyjnie, ani Prokuratura Krajowa, która przedstawiła wniosek o uchylenie immunitetu Manowskiej, nie wydały w tej sprawie komunikatu, a dziennikarzy nie dopuszczono na posiedzenie. Obecni byli na nim tylko trzej sędziowie Trybunału Stanu: Piotr Andrzejewski, Piotr Sak (byli parlamentarzyści PiS) i Józef Zych (były parlamentarzysta PSL). I prokurator prowadzący postępowanie w sprawie Manowskiej.

Jedyne, co wiadomo, to, że posiedzenie skończyło się umorzeniem postępowania. Zdaniem Marka Ostrowskiego Trybunał Stanu staje się atrapą: jest tabliczka i miejsce w konstytucji, ale w życiu realnym nie funkcjonuje. Według Ewy Siedleckiej może to być szansa. Spór można kontynuować.

2. Przepychanki w KO o prohibicję w Warszawie

Warszawa to ostatnie z dużych miast, które w żaden sposób nie ogranicza sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w godzinach nocnych – nawet w ścisłym centrum. I to się na razie nie zmieni. Prezydent Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt wprowadzenia sklepowej prohibicji w godz. 23–6 w całym mieście, bo większość radnych Koalicji Obywatelskiej by za nim nie zagłosowała. Zamiast tego pojawił się projekt pilotażowego, nocnego zakazu sprzedaży alkoholu tylko w dwóch dzielnicach. W Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Przepychanki wewnątrz Koalicji Obywatelskiej to podobno efekt walki o władzę pomiędzy stronnikami Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji. KO popiera ograniczenia w sprzedaży alkoholu nocą wszędzie, tylko nie w Warszawie. A PiS dokładnie odwrotnie. O prohibicji w stolicy pisze Cezary Kowanda.

3. Dymisja Kozaka i pomoc dla Ukrainy

Dmitrij Kozak złożył dymisję ze stanowiska zastępcy szefa Administracji Prezydenta Rosji (czyli kancelarii), a Władimir Putin ją przyjął. Mówi się o różnicach w poglądach na sposób prowadzenia wojny w Ukrainie. Podobno Kozak – jeden z najbliższych doradców Putina – chciał zakończenia wojny przeciw Ukrainie (wcześniej był jedyną osobą, która na Radzie Bezpieczeństwa Rosji 21 lutego 2022 r. sprzeciwiła się inwazji). Czyżby na Kremlu zapanowała atmosfera nerwowości?

Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zatwierdził właśnie pierwszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, znany jako „Prioritized Ukrainian Requirements List” (PURL). W sensie ścisłym ta pomoc to sprzedaż uzbrojenia, kupowanego dla Ukrainy za pieniądze państw europejskich. Pakiet wart pół miliarda dolarów składa się m.in. z pocisków przeciwlotniczych Patriot, rakiet do systemu HIMARS, amunicji artyleryjskiej itd. Więcej o sytuacji Rosji i Ukrainy w analizie Michała i Jacka Fiszerów.

4. Na których sojuszników można liczyć?

W trakcie czwartkowego wywiadu dla Fox News Trump był pytany, czy Ameryka wyśle do Polski myśliwce lub systemy Patriot w reakcji na naruszenie jej (i NATO) przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. – Kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie w Ukrainie – odpowiedział Trump. Tyle Ameryka. Najbardziej spektakularne okazało się działanie kraju, którego niedawno wcale byśmy o to nie podejrzewali – Francji. Trzy myśliwce Rafale, wraz z wielozadaniowym samolotem transportowym A400M, lądowały na wschód od Warszawy w chwili, gdy w Brukseli w ubiegły piątek ogłaszano nową sojuszniczą operację „Wschodnia Straż”.

Francuskie, niemieckie, duńskie i brytyjskie samoloty, czeskie śmigłowce, duńska fregata i wyrzutnie rakietowe z Holandii. Taki pakiet wzmocnienia obrony powietrznej w ramach „Straży” zadeklarowali sojusznicy Polski. Czy właśnie na nich można najbardziej liczyć? – pyta Marek Świerczyński.

5. Iga Świątek w Seulu: mecz o półfinał

Sezon tenisowy przeniósł się na twarde korty w Azji. Iga Świątek w Seulu gra po raz pierwszy w karierze, to turniej rangi WTA 500, jest nieco punktów do zdobycia. Ze względu na wysoki ranking Polka zaczęła grę od razu od meczu o ćwierćfinał, który w czwartek wygrała w dwóch setach. W piątek zmierzy się z Czeszką Barborą Krejcikovą, która odzyskała formę i wiele spotkań sensacyjnie ostatnio odwróciła. W Korei też tego dokonała – Brytyjka Emma Raducanu miała nawet piłkę meczową. Ale to Czeszka będzie ostatecznie rywalką Igi Świątek. Mecz o półfinał rozegra się skoro świt – uwaga na różnicę czasu! Być może w chwili, kiedy to czytacie, spotkanie już się zakończyło albo właśnie trwa.

W związku z tzw. aferą dopingową Polka ubiegłoroczny fragment sezonu w Azji musiała odpuścić, więc nie ma już żadnych punktów do odrobienia. Do liderki rankingu nadal trochę traci. Ale Aryna Sabalenka wycofała się z turnieju w Pekinie (WTA 1000) i dystans między nimi zapewne się zmniejszy. Po rozgrywkach w Azji w harmonogramie pozostał, na zwieńczenie sezonu, WTA Finals w Rijadzie dla najlepszej dziesiątki zawodniczek świata.

