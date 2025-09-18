Sprawa Manowskiej. Mamy paraliż Trybunału Stanu, ważnego organu konstytucyjnego

Taki sędzia jak Piotr Andrzejewski reprezentuje poważniejsze dla ustroju prawnego zagrożenie niż tylko ochrona dygnitarzy państwa przed odpowiedzialnością. Ciekawe, jakiej dziś wykładni prawa uczą uniwersytety w Polsce.

Z ciekawością i zgrozą obserwowaliśmy niedawno filmik z posiedzenia Trybunału Stanu: niczym w prowincjonalnym kabarecie przewodniczący posiedzenia sędzia Piotr Andrzejewski stracił panowanie nad kierownicą i opuszczając salę, pchnął ze złością fotel w innego sędziego, który na szczęście nie wyrżnął nosem w blat sędziowskiego stołu.

Ale żarty na bok. W skrócie chodziło o to, że Andrzejewski chciał, by sprawę pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej umorzyć, a jego oponenci uważali, że trzeba nad sprawą jej odpowiedzialności się pochylić. Ośmioro sędziów Trybunału napisało list otwarty do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, że Andrzejewski do spółki z Manowską sparaliżowali prace TS. I dziś sprawa została umorzona. Taką decyzję podjęli Piotr Andrzejewski, Piotr Sak i Józef Zych.

Trybunał Stanu: dochodzimy do absurdu

Rzeczywiście, Trybunał Stanu staje się atrapą: jest tabliczka i miejsce w konstytucji, ale w życiu realnym nie funkcjonuje.

Nie chodzi tu nawet o techniczne przeszkody, jak utrudnianie sędziom wstępu do siedziby TS, zabieranie im strojów urzędowych czy wyłączanie mikrofonów (sędziowie TS korzystają z gmachu Sądu Najwyższego, którym kieruje Manowska – może więc banalnie blokować własną sprawę). Andrzejewski, który sprawę prowadzi, już 3 września poszedł za linią obrony Manowskiej. Ta doprowadziła do wyłączenia 12 sędziów z orzekania, a ponieważ minimum do orzekania to 13 – to nie ma kto orzekać.

Nieprawnikom wyjaśnię, że wielu sędziów jest od sprawy wyłączonych, bo wcześniej byli przesłuchiwani jako świadkowie. Rzeczywiście taki przepis w kodeksie postępowania karnego istnieje, ale TS powinien się najpierw zastanowić, czy i jak go stosować. Gdyby go stosować – to z braku sędziów sprawy w ogóle nie można by rozpatrzeć, bo innego trybunału nie ma. Czyli obojętnie, co Manowskiej by zarzucali – była nietykalna, po prostu stoi poza odpowiedzialnością, poza prawem. Dochodzimy do absurdu.

Sędzia, który ten absurd aprobuje (Andrzejewski, a przy okazji inni chuligani) jest jednocześnie profesorem prawa, czyli – według władz naukowych – zna się na prawie i dobrze stosuje przepisy. Jak to wytłumaczyć laikowi? Dość prosto. Nie ma prawa bez jego rozumienia i stosowania, czyli tzw. wykładni. A istnieje co najmniej kilka rodzajów wykładni. Na przykład gramatyczna, językowa, historyczna, systemowa, celowościowa, funkcjonalna. Problem jest znany od wieków. Z moich studiów pamiętam jeszcze rzymską paremię: apices iuris non sunt iura. W wolnym tłumaczeniu: sztuczki prawne, subtelności, rozwiązania skrajne według prawa nie są prawami.

Najważniejsza i najwłaściwsza jest wykładnia funkcjonalna zwana celowościową. Każe ona zadawać pytanie: jaki jest cel danego przepisu, jaka jest funkcja danego organu? Norm prawnych są setki tysięcy. Jest też konstytucja, którą każdy sąd może stosować bezpośrednio. Jeśli do danej sprawy wybierzemy sobie takie przepisy, które przekreślą w ogóle określony cel działania czy funkcję organu, zastosujemy skrajną wykładnię pozytywistyczną. Zna ją przysłowie podane przez innego Rzymianina, Cycerona: summum ius summa iniuria. Czyli z grubsza: nazbyt ściśle stosowane prawo może prowadzić do bezprawia. Andrzejewski zastosował sztuczkę, pomijając zupełnie wykładnię funkcjonalną przepisów o samym Trybunale Stanu.

Co powie sprawa Manowskiej

Prawo rzymskie na moim roku studiów w Warszawie wykładał wybitny ekspert prof. Witold Wołodkiewicz (1929–2021). Znalazłem teraz jego ciekawą publikację w czasopiśmie adwokackim „Palestra” z 2011 r. Otóż pisze on, że podczas spotkania opłatkowego w warszawskiej Radzie Adwokackiej pewien adwokat pytał go o źródła cytowanej wyżej łacińskiej sentencji – apices iuris non sunt iura.

Kto to był? Uwaga! Adwokat Piotr Andrzejewski (również senator PiS). Prof. Wołodkiewicz nazywa go tam swym kolegą, a nawet przyjacielem. Nie wiem, czy dziś by powtórzył tę pochlebną ocenę, bo albo źle to Andrzejewskiemu wytłumaczył, albo Andrzejewski nie bardzo się tą rzymską paremią przejmuje.

To jest choroba w Polsce. Nie tylko sędziów, ale i urzędników administracji. Skrajny pozytywizm. Wybierają jakiś przepis proceduralny i załatwiają sprawę na „nie” – krótko i prosto. A że to prowadzi – jak w tym wypadku – do paraliżu całej instytucji, to co z tego? Przepis to przepis. Dura lex sed lex.

Ciekawe, jakiej dziś wykładni prawa uczą uniwersytety w Polsce. Przecież mamy rzesze studentów, którzy wkrótce obejmą istotne stanowiska. Co myślą o sytuacji prawnej, jak pojmują praworządność, czy widzą konstytucję podobnie jak komentator Kanału Zero Andrzej Duda? Bo np. Małgorzata Manowska, zanim ją PiS mianował pierwszą prezes SN, była dyrektorką Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czy mówiła tam o wykładni funkcjonalnej prawa? Czynni prawnicy, z którymi rozmawiam, mówią, że cała masa kolegów hołduje skrajnemu pozytywizmowi.

Sprawa Manowskiej w Trybunale wiele nam mówi o przyszłości.