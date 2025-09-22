Przejdź do treści
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
22 września 2025
Kraj

Obronimy się? Te manewry mogły być większe niż Zapad. Trzeba ćwiczyć, bo wojna ryje psychikę

Start pocisku przeciwlotniczego z wyrzutni przenośnej PPZR Piorun. To niezwykle nowoczesna polska konstrukcja, z powodzeniem używana w Ukrainie. Dzięki układowi do obserwacji w podczerwieni na wyrzutni może być stosowany także w nocy. Orzysz, 17 września 2025 r. Start pocisku przeciwlotniczego z wyrzutni przenośnej PPZR Piorun. To niezwykle nowoczesna polska konstrukcja, z powodzeniem używana w Ukrainie. Dzięki układowi do obserwacji w podczerwieni na wyrzutni może być stosowany także w nocy. Orzysz, 17 września 2025 r. Michał Fiszer / Polityka
Byłem na ćwiczeniach „Żelazny Obrońca”. Widać, że Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do ukraińskich doświadczeń i stara się dostosować do warunków walki z takim przeciwnikiem jak rosyjskie wojska.

W tych trudnych czasach większość z nas nurtuje pytanie: czy Polska obroni się w obliczu rosyjskiej napaści, podobnej do tej, z jaką zmaga się Ukraina? Są różne opinie, nagłówki, wypowiedzi. Jedni uspokajają, inni straszą brakami kadrowymi i spóźnieniami we wdrażaniu nowego sprzętu. Niektórzy wyobrażają sobie, że polska armia wciąż ma przestarzałe, postsowieckie uzbrojenie. A jak jest?

Dawno nie odwiedzałem żadnej jednostki wojsk lądowych, na które spadnie główny ciężar obrony. Ostatnio w 2010 r., a to nie był czas dobry dla wojska. Z jednej strony nic nie zapowiadało nadchodzącego zagrożenia, z drugiej kryzys gospodarczy zaowocował sporymi cięciami, rozwiązywano jednostki i niewielu się tym przejmowało. Żyliśmy ułudą, wojna plasowała się gdzieś między dawno minioną historią a opowieścią science fiction. Odwiedziłem później kilka razy poligony, ale niemal zawsze był to pokaz przeprawy przez rzekę. To niewiele mówi o wszechstronnej gotowości do obrony na lądzie.

Tym razem zaplanowano typowe ćwiczenie bitewne. Cała bitwa trwa z reguły wiele godzin lub dni, składa się z kolejnych epizodów i właśnie taki jeden, dwugodzinny, zademonstrowano. Był to – przyznajmy – pokaz dla gości, ale nawet z tego można wyciągnąć wiele niuansów.

Amerykański czołg M1A1 Abrams należący do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej. Zwraca uwagę godło brygady w postaci żółtej warszawskiej syrenki na boku wieży oraz godło batalionu na przedniej części wieży. Orzysz, 17 września 2025 r.Michał Fiszer/PolitykaAmerykański czołg M1A1 Abrams należący do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej. Zwraca uwagę godło brygady w postaci żółtej warszawskiej syrenki na boku wieży oraz godło batalionu na przedniej części wieży. Orzysz, 17 września 2025 r.

Zaskoczenie

Na poligonie Orzysz pojawiamy się w ostatniej chwili i z rzecznikiem prasowym Dowództwa Generalnego SZ płk. Markiem Pawlakiem od razu jedziemy na pas taktyczny Wierzbiny, główną część Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
