Michał Danielewski
Michał Danielewski
1 października 2025
Kraj

Od mema do lidera? Petru chce być szefem Polski 2050, wszyscy się śmieją. Ale to może mieć sens

1 października 2025
Ryszard Petru Ryszard Petru Anna Strzyżak / Kancelaria Prezesa RM
„Wiem, jak odzyskać wyborców”, ogłosił Ryszard Petru i zapowiedział, że wystartuje na szefa Polski 2050. Informację przyjęto z rozbawieniem, ale w dobie rosnącego długu i tracących powab transferów społecznych ultraliberalny projekt może mieć potencjał.

Ambicje Ryszarda Petru łatwo obśmiać, bo też na pierwszy rzut oka informacja o jego aspiracjach jest wesoła na wielu poziomach. Mamy bowiem polityka, który założył Nowoczesną Ryszarda Petru, a następnie w partii własnego imienia przegrał walkę o przywództwo z Katarzyną Lubnauer. Co, przyznajmy, nie jest najlepszym wpisem do politycznego CV, jaki można sobie wyobrazić.

Teraz ów polityk chce zostać liderem innej partii mającej w nazwie swego twórcę, a gdyby mu się udało, wpis o tym wydarzeniu w Wikipedii mógłby brzmieć następująco: Ryszard Petru, były przewodniczący Nowoczesnej Ryszarda Petru, zastąpił Szymona Hołownię na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni. Swoją drogą, prawdopodobnie byłby to wpis o największym stężeniu narcyzmu w historii Wikipedii.

Petru wraca do korzeni

O tym, że Petru może powalczyć o stanowisko po Hołowni, wspominaliśmy w poniedziałek w „Polityce”, ale też nie była to najoryginalniejsza konstatacja pod słońcem: o tym, że były szef Nowoczesnej szuka w kręgach biznesowych środków na nowy projekt polityczny, mówiło się od miesięcy. A jeśli weźmiemy pod uwagę biznesowy zmysł Ryszarda Petru, bilans jest prosty: taniej wychodzi przejęcie nawet lekko podupadłego, ale znanego już szyldu zasilanego budżetową subwencją dla partii, niż startować od zera, promować markę nowej organizacji i szarpać się o pieniądze dla niej w kapryśnym otoczeniu politycznym. Notabene ktoś złośliwy mógłby zauważyć, że to taktyczna wariacja na temat trockistowskej koncepcji entryzmu.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
