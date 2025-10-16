Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
16 października 2025
Kraj

Miało być święto, coś się zacięło. Polskie demo. 5 ważnych tematów na dziś

16 października 2025
Kancelaria Prezesa RM
Co nam zostało z 15 X? Nie wszystko stracone; klasa, czy obciach? Polskie demo po raz pierwszy; NATO woli ciszę, Europa chce się zbroić; państwo palestyńskie? Na razie abstrakcja; srebro drożeje w szalonym tempie.

1. Co nam zostało z 15 X? Nie wszystko stracone

Minęła druga rocznica przełomowych wyborów 15 października 2023 r. Miało być święto narodowe, a zamiast tego czekał nas skromny jubileusz przy słonych paluszkach i gorzkich refleksjach. Ale może nie warto grzebać symboliki 15 października, tylko zastanowić się, jak ją odnowić? – pyta Rafał Kalukin. Redaktorzy naczelni „Polityki” Jerzy Baczyński i Mariusz Janicki dodają: „Jeszcze raz ujawniła się znana prawda, że ważne jest nie to, jak jest, ale to, co się ludziom wydaje. A wizerunkowo koalicja 15 października gasła w oczach”. Coś się zacięło, nie ma planu B. Ale nic nie jest przesądzone.

2. Klasa czy obciach? Polskie demo po raz pierwszy

Pokazaliśmy premierowy odcinek wideokastu „Polskie demo”. Co piątek wraz z gośćmi – politykami, ekspertami i aktywistami – będziemy rozmawiać o wrażeniach z naszej „Polski demo”: co nas wkurza i co nam się podoba. Za pytania, prowokacje i informację zwrotną odpowiadają dziennikarz, politolożka i prawnik: Michał Tomasik z „Polityki” oraz prowadzący rotacyjni, dr Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. W pierwszym odcinku pytamy: dwa lata rządu to była klasa, czy obciach.

3. NATO woli ciszę, Europa chce się zbroić

Odpowiedź na zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji była w środę jednym z tematów obrad europejskich ministrów obrony. Najpierw – wspólnie z sekretarzem obrony USA Peterem Hegsethem – w ramach NATO, a potem Rady UE w Brukseli. NATO nie zamierza publicznie rozstrzygać, czy wrześniowe wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę było zamierzone przez Moskwę. UE i Sojusz muszą się też dotrzeć w sprawie budowy „muru dronowego”, który Bruksela chce sfinalizować w 2027 r. – pisze Tomasz Bielecki.

4. Państwo palestyńskie? Na razie abstrakcja

Mimo powszechnej euforii po ogłoszeniu zawieszenia broni w Strefie Gazy wielu – jeśli nie większość – Palestyńczyków ma poczucie, że to zaledwie koniec kolejnej rundy walk. – Celem Izraela i w Gazie, i na Zachodnim Brzegu, jest pozbycie się Palestyńczyków. To już nawet nie jest tajemnicą, otwarcie mówią o tym izraelscy politycy – uważa Mohammed Alatar, palestyński dokumentalista. Koniec wojny w Strefie Gazy ma otworzyć drzwi „do palestyńskiego samostanowienia i państwowości”. Palestyńczycy coraz słabiej ją widzą i coraz mniej w nią wierzą. Na miejscu jest nasza korespondentka Agnieszka Zagner.

5. Srebro drożeje w szalonym tempie

To zła wiadomość, bo srebro jest nie tylko lokatą kapitału, lecz także ważnym surowcem dla przemysłu, wykorzystywanym w wielu nowoczesnych urządzeniach. Niedawno pobiło ono cenowy rekord wszech czasów, ustanowiony w 1980 r. – uncja kosztuje prawie 53 dolary. To oczywiście znacznie mniej niż w przypadku złota, ale w tym roku srebro drożeje jeszcze szybciej niż ten cenniejszy kruszec. Wydawałoby się, że srebro po prostu dołączyło do cenowego rajdu złota, choć z pewnym opóźnieniem. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana – pisze Cezary Kowanda.

