Polskie demo po raz pierwszy. Czy te dwa lata rządu to była klasa, czy obciach?

Dwa lata później dr Anna Materska-Sosnowska, Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik zastanawiają się, ile pozostało z wyborczego entuzjazmu i kto rozczarował (się) najbardziej.

Każdy z nas korzystał kiedyś z okresu próbnego. Wersja demo może nie jest produktem idealnym, dopieszczonym, wymarzonym, ale za darmo może być. Kontakt z tą pierwszą, jeszcze niedopracowaną, ograniczoną formą może nam posłużyć jako wzór: czy zmierzamy w dobrą stronę, co należy poprawić, a co zadziałało. Wreszcie: należy postawić użytkownikom pytanie – jak Wam się podoba?

Co piątek wraz z gośćmi – politykami, ekspertami i aktywistami – będziemy rozmawiać o wrażeniach z naszej „Polski demo”: co nas wkurza i co nam się podoba. Za pytania, prowokacje i informację zwrotną odpowiadają dziennikarz, politolożka i prawnik: Michał Tomasik z „Polityki” oraz prowadzący rotacyjni, dr Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.

„Polskie demo” każde z prowadzących rozumie po swojemu. Dr Anna Materska-Sosnowska w pierwszym skojarzeniu wskazała na demokrację, Krzysztof Izdebski – demonstrowaniu i demos (lud), a Michał Tomasik miał przed oczami gry komputerowe. Trzy perspektywy, trzy interpretacje, troje prowadzących, ale wspólny mianownik: stara dobra (?) Polska „demo”. I o niej będziemy rozmawiać. I o nas, czyli obywatelach, wyborcach i wkurzonych Polakach.

Na pierwszy odcinek zapraszamy wyjątkowo dziś – w drugą rocznicę wyborów 15 października 2023 r., kiedy partie demokratyczne odsunęły PiS po ośmiu latach władzy. Dwa lata później dr Anna Materska-Sosnowska, Krzysztof Izdebski i Michał Tomasik zastanawiają się, ile pozostało z wyborczego entuzjazmu, kto rozczarował się najbardziej, ale przede wszystkim: czy rząd to obecnie klasa czy obciach. Kolejne odcinki – już co piątek.