Po co Kaczyńskiemu Mejza?

Lista zarzutów, które kompromitują posła PiS Łukasza Mejzę, wydłużyła się właśnie o jazdę samochodem z prędkością 200 km/h. Zasłaniając się immunitetem, odmówił przyjęcia mandatu. Kiedy sprawa wyszła na jaw, zrzekł się immunitetu, a Jarosław Kaczyński uznał, że „jeszcze do tego przeprosił”, więc wszystko jest w porządku. Kiedy na komitecie wykonawczym PiS Mejzę zaatakowało młodsze pokolenie polityków, szef klubu Mariusz Błaszczak zaczął go bronić.

Cierpliwość prezesa, który według naszego rozmówcy z PiS „z obrzydzeniem patrzy na wyczyny Mejzy i unika z nim kontaktu”, da się łatwo wyjaśnić. Polityk z kręgów Nowogrodzkiej mówi nawet, że to oczywiste, jeśli rozumie się taktykę prezesa. Kaczyński traktuje Mejzę jako narzędzie do budowania większości, która będzie mu potrzebna po wyborach. Jak zabraknie szabel, to trzeba łowić wszędzie. – Prezes pokazuje, że jest lojalny wobec tych, którzy mu pomagają, że nie zostawia nikogo na lodzie nawet wtedy, kiedy wychodzą jakieś straszne sprawy. Kaczyński powie, że wobec takiego Mejzy był lojalny, nie wyrzucał z klubu, dał miejsce na listach, to i ty możesz czuć się bezpiecznie – wyjaśnia polityk PiS.

Przypomnijmy, że cztery lata temu po odejściu Jarosława Gowina z koalicji z PiS to właśnie Mejza pomógł Kaczyńskiemu uratować sejmową większość. Prezes zrobił z niego wiceministra sportu, choć już wtedy ciągnęły się za nim kontrowersyjne historie. Rodzicom poważnie chorych dzieci obiecywał wyleczyć je za niemałe pieniądze; miał wyłudzać dotacje unijne na fikcyjne szkolenia; podawać nieprawdę w oświadczeniach majątkowych i awanturować się w restauracji sejmowej. Tegoroczne wakacje Mejza spędzał zaś z Patrykiem M., znanym jako „Wielki Bu”, który odsiedział wyrok za porwanie, a miesiąc temu został aresztowany w związku z podejrzeniami o udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej narkotykami.