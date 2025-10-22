Spotkania Trump–Putin szybko nie będzie, zamieszanie z żoną Dudy. 5 ważnych tematów na dziś

Na razie nic nie będzie ze spotkania na szczycie w Budapeszcie: rozmowa Trumpa z Putinem rozbiła się o żądania Moskwy. Były francuski prezydent Sarkozy jest już za kratkami. Agata Duda miała doradzać w NBP Glapińskiemu?

1. Spotkania Trump–Putin szybko nie będzie

Planowane w Budapeszcie spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem stanęło we wtorek pod znakiem zapytania. Powód? Moskwa odrzuciła propozycję natychmiastowego zawieszenia broni z Ukrainą. Wysoki rangą urzędnik Białego Domu powiedział agencji Reutera, że „nie ma planów, by prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości”. Obie strony przełożyły również zaplanowane na czwartek spotkanie przygotowawcze szefów dyplomacji Marca Rubia i Siergieja Ławrowa, które miało odbyć się na Węgrzech.

Jak informuje Reuters, we wtorek przywódcy europejscy wezwali Waszyngton do stanowczego domagania się natychmiastowego zawieszenia broni w Ukrainie, przy czym obecna linia frontu miałaby zostać zamrożona i stanowić punkt wyjścia do przyszłych rozmów. Dwóch wysokich rangą europejskich dyplomatów cytowanych przez agencję Reutera przekazało, że przełożenie spotkania Rubio–Ławrow to sygnał, iż Amerykanie będą niechętni organizacji szczytu Trump–Putin, dopóki Moskwa nie złagodzi swoich żądań. „Myślę, że Rosjanie chcieli zbyt wiele i stało się dla Amerykanów jasne, że w Budapeszcie nie będzie żadnego porozumienia korzystnego dla Trumpa” – powiedział jeden z nich.

W oświadczeniu wydanym we wtorek przywódcy państw europejskich, w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz Unii Europejskiej, zadeklarowali, że „zdecydowanie popierają stanowisko prezydenta Trumpa, iż walki powinny natychmiast ustać, a obecna linia kontaktu powinna stanowić punkt wyjścia do negocjacji”.

2. Sarkozy w więzieniu

Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został we wtorek osadzony w więzieniu w Paryżu po tym, jak sąd skazał go na pięć lat pozbawienia wolności za udział w przestępczym spisku mającym na celu pozyskanie funduszy na kampanię wyborczą od reżimu libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Szczegóły tej sprawy opisuje w „Polityce” Marek Ostrowski.

Jak podaje „Guardian”, Sarkozy stworzył ze swojej podróży do więzienia starannie wyreżyserowany medialny spektakl. Najpierw jego dzieci, prowadzone przez 14-letnią córkę Giulię – owoc związku z modelką i aktorką Carlą Bruni – wyszły z domu, by przywitać zgromadzonych sympatyków b. prezydenta. Louis Sarkozy, jeden z synów Sarkozy'ego, wezwał zwolenników ojca do demonstracji na ulicy. Niektórzy z nich skandowali „Uwolnić Nicolasa!”. W tym samym czasie na koncie Sarkozy’ego w mediach społecznościowych opublikowano post, w którym polityk stwierdził, że jest niewinny, a wyrok więzienia nazwał „skandalem sądowym”.

3. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP

O tym, że była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w Narodowym Banku Polskim, poinformował we wtorek TVN24. Według tych informacji żona Andrzeja Dudy miała objąć posadę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego. Pracę w państwowym banku jako doradca departamentu prawnego miał dostać również Andrzej Dera, wcześniej polityk PiS i sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Dudy.

O ile Dera potwierdził, że pracuje w NBP, służby prasowe banku oraz otoczenie byłego prezydenta zaprzeczają, że została tam zatrudniona również Kornhauser-Duda. Jednak jak ustalili dziennikarze Money.pl, w wewnętrznym systemie informatycznym NBP jeszcze we wtorek rano widniało nazwisko „Kornhauser-Duda, Agata” oraz funkcja „ZD – doradca prezesa”. Po ujawnieniu sprawy przez media nazwisko żony b. prezydenta miało jednak zniknąć z listy zatrudnionych.

4. Akt oskarżenia wobec Wosia

Powstał akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego, a obecnie posła PiS Michała Wosia. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA, Woś usłyszał już w sierpniu 2024 r. Natomiast pod koniec września tego roku prokurator przedstawił Wosiowi postanowienie o zmianie zarzutów polegającej na uzupełnieniu opisu czynu oraz na częściowej modyfikacji kwalifikacji prawnej.

Zarzucany Wosiowi czyn zagrożony jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

5. Nowy numer „Polityki” już dostępny

