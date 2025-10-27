Przejdź do treści
Michał Danielewski
27 października 2025
Kraj

Notatnik polityczny. Tusk i Kaczyński wojują, sondaże szaleją, a posłowie boją się konkurencji

27 października 2025
Jarosław Kaczyński na tle zdjęcia Donalda Tuska Jarosław Kaczyński na tle zdjęcia Donalda Tuska Zbyszek Kaczmarek / Forum / Forum
Bój na konwencje wygrał Tusk, bo zwieranie szeregów zawsze wygląda dobrze, a Kaczyńskiemu nogi zaplątały się o Francję i Kurskiego. Zdradzamy też sekret, dlaczego posłowie tak nie lubią ograniczenia kadencji w samorządach.

Weekendowa impreza PiS w Katowicach była tak wymyślona, żeby pokazać merytoryczny rozmach partii. Uwaga miała skakać z panelu na panel i z pomysłu na pomysł, a projekt miał projektem inny projekt poganiać. Czego tam nie było: 100 tys. zł w postaci bonu mieszkaniowego za urodzenie trzeciego dziecka, dochód podstawowy w wysokości 500 zł, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów. Miała być burza mózgów, i to z piorunami, a wszystko spisane w formie książki, bo jak wyznał jeden z polityków PiS w rozmowie z Wirtualną Polską, dla prezesa jest to niebywale ważne, żeby była książka.

Ale wyszło jak wyszło: uwagę opinii publicznej przyciągnęły głównie słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Francja chce w sojuszu z Niemcami zabrać nam państwo (przy czym prezes przyznał, że nie wie, dlaczego tak jest, ale na pewno jest), szczyt bezczelności w postaci udziału Jacka Kurskiego w panelu o mediach publicznych i teza Bronisława Wildsteina z materiałów przygotowanych na konwencję, że Rosja została sprowokowana do ataku na Ukrainę „słabością Zachodu podmywanego ideologią emancypacji”.

Całą tę komunikacyjną katastrofę PiS można skomentować puentą z przypowieści o żabie i skorpionie: taka już jego natura.

Z okazji skorzystał oczywiście Donald Tusk, bo grzechem byłoby nie skorzystać z piłki tak idealnie wystawionej do smecza. „Każdy ma czasem taką pokusę, żeby powiedzieć, co ten Kaczyński chrzani, coś się staruszkowi pomyliło w głowie. On widzi we Francji głównego wroga. No ktoś by naprawdę mógł pomyśleć, że coś nie gra” - stwierdził premier na konwencji Koalicji Obywatelskiej, podczas której KO przekształciła się w jedną partię złożoną ze struktur PO, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej.

Ale jego przemówienia nie zdominowały złośliwości. Tusk wykorzystał spotkanie do seansu terapeutycznego dla partyjnego aparatu. Było więc mobilizowanie do pracy i wiary w wygraną, było pokazanie stawki dwóch lat, które zostały do wyborów w 2027 r., wreszcie było dość bezceremonialne wbijanie do głów koleżanek i kolegów, że nie istnieje świat polityczny poza walką z PiS.

Było też dużo optymizmu, nawet zaskakująco dużo, biorąc pod uwagę nastroje w koalicji rządowej w rocznicę wyborów 15 października. A dobrą podbudowę pod ten optymizm dały Tuskowi sondaże.

Od mieszania w sondażach poparcie robi się słodsze

Pytani publicznie politycy zawsze powiedzą wam, że nie zwracają uwagi na sondaże, ponieważ – ten banał słyszeliśmy już wszyscy po kilkaset razy – najważniejszym sondażem są wybory. Ale na badania poparcia zwracają uwagę wszyscy, tworzą analizy, rosnące i spadające słupki potrafią być rozsadnikiem partyjnej euforii lub depresji, nakładają też mniejszą lub większą presję na liderów.

Ostatnie dni przyniosły pod tym względem dobre informacje dla Koalicji Obywatelskiej. W tygodniu, gdy formacja Donalda Tuska konsolidowała struktury, wszystkie sondaże dawały jej wyraźne prowadzenie nad PiS:

  • 2,6 pkt proc. w badaniu Pollstera,
  • 3,1 pkt. proc. w CBOS
  • i aż 8,3 pkt. proc. w badaniu OGB.

Co, przyznacie państwo, całkiem istotne, w żadnym z powyższych sondaży koalicja rządowa w obecnym kształcie nie ma jednak najmniejszych szans na zachowanie większości: we wszystkich badaniach Polska 2050 i PSL znajdują się głęboko pod progiem wyborczym, a Nowa Lewica balansuje na jego granicy.

Ale dla Tuska i dobrego morale Koalicji Obywatelskiej w krótkim okresie ważniejszy jest inny sondażowy fakt: PiS wszedł w wyraźną stagnację, z trudem doskakując do granicy 30 proc. Czyli główny wróg ma kłopoty, a co będzie dalej, to się zobaczy. Chociaż zobaczyć się może coś mało estetycznego, bo np. w badaniu CBOS słupek Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna dochodzi do 10 proc. i niekoniecznie jest to poparcie przeszacowane.

A poza tym...

A poza tym opinię publiczną zaskoczył w środę szef Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, ogłaszając w Polsat News, że jego partia poprze projekt PSL dotyczący zniesienia limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. To zaskakujące, bo jeszcze rok temu szefowa sejmowego klubu NL Anna Maria Żukowska mówiła, że limit kadencji w samorządach był „jedną z nielicznych dobrych zmian, które wprowadził PiS”.

Czy więc Nowa Lewica radykalnie zmieniła zdanie? Np. w zamian za kompromis z PSL w sprawie związków nieformalnych albo za poparcie kandydatury Czarzastego na marszałka Sejmu? Niekoniecznie, bo w czwartek rzecznik partii Łukasz Michnik stwierdził, że decyzji w tej sprawie nie ma, a na razie „toczy się debata”.

Rozwikłanie tajemnicy tej debaty (zresztą toczącej się nie tylko na lewicy, ale również w Koalicji Obywatelskiej i PiS) jest prostsze, niż się wydaje. Nie ma tutaj zapewne żadnych zgniłych politycznych porozumień lub spisków. Jest za to poselska pragmatyka.

Otóż ograniczenie kadencji w samorządach istotnie zwiększa konkurencję na listach sejmowych. Wójt, burmistrz lub prezydent kończący drugą kadencję chętnie przecież będzie kontynuował karierę w polityce krajowej, a w swoim okręgu jest zazwyczaj bardziej znany i szanowany niż ten czy inny poseł. Co więcej, nie jest wykluczone, że na Wiejską będzie chciał zabrać również niektórych swoich współpracowników. Nie musi mieć też jedynki na liście wyborczej, żeby przeskoczyć w poparciu posła ubiegającego się o reelekcję.

Ot i cały sekret. Kadencje w samorządach posłowie mają w głębokim poważaniu, za to zachowanie miejsca w Sejmie interesuje ich już znacznie bardziej.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
