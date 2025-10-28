Przejdź do treści
Michał Danielewski
Michał Danielewski
28 października 2025
Kraj

Działka opchnięta, nikt nic nie pamięta: dla PiS afera CPK może być dewastująca

28 października 2025
Konferencja promująca CPK Konferencja promująca CPK Grzegorz Jakubowski / Kancelaria Prezydenta RP
Obserwujemy na żywo wysadzenie w powietrze fundamentów opowieści Prawa i Sprawiedliwości. Afera CPK niszczy wiarygodność kluczowej dla partii Kaczyńskiego obietnicy dumnego, narodowego rozwoju i wielkich inwestycji.

„CPK to włączenie Polski do globalnego krwioobiegu gospodarczego, rewolucja komunikacyjna, wielki bezpośredni impuls gospodarczy, ale także magnes dla zagranicznych inwestorów. CPK przyczyniać się będzie do budowy marki Polski. Świat dzięki tej inwestycji będzie mógł się dowiedzieć o naszych możliwościach i ambicjach” – tak mówił o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Mateusz Morawiecki. I był to dla PiS przekaz emblematyczny. To jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! – tak brzmiała narracja Prawa i Sprawiedliwości.

Dodajmy, że długo była to opowieść skuteczna, bo tzw. inwestycje rozwojowe rzeczywiście zaczęły być kojarzone z DNA partii Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko według zasady, że jacy byli, tacy byli, ale o Polsce myśleli ambitnie. Dziś z tej opowieści zostały strzępy w postaci małych, niejasnych geszeftów, w które mieliby być zaangażowani prominentni politycy PiS.

Ale najpierw zrekonstruujmy fakty.

Afera CPK? To zemsta Niemców za Mercosur

W poniedziałek Polskę rozgrzały wyniki śledztwa Szymona Jadczaka, opublikowane w Wirtualnej Polsce. To historia o tajemniczej sprzedaży działki kluczowej dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do finalizacji transakcji doszło w czasie działania tzw. rządu dwutygodniowego Mateusza Morawieckiego, który jesienią 2023 r. został wymyślony przez PiS i Andrzeja Dudę, by opóźnić przejęcie władzy przez koalicję 15 października. Działka została kupiona w niejasnych okolicznościach przez rodzinę Wielgomasów, stojącą za firmą Dawtona, zajmującą się przetwórstwem warzyw.

Do sprzedaży doszło mimo faktu, że Ministerstwo Rolnictwa było informowane przez spółkę budującą CPK o kluczowym znaczeniu działki dla tej wartej ponad 100 mld zł inwestycji. Żeby było jeszcze ciekawiej, niedługo przed dopięciem umowy rodzinę Wielgomasów dwa razy odwiedzał ówczesny szef resortu rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie działka została sprzedana w grudniu 2023 r. za 22,8 mln zł, ale jeśli budowa CPK będzie kontynuowana, niebawem może być warta nawet 400 mln zł. Mówimy więc o dwudziestokrotnym przebiciu.

Nic dziwnego, że w świecie polityki w poniedziałek rozpętało się piekło.

Posłowie PiS najpierw próbowali bagatelizować aferę: były minister Telus ogłosił, że doniesienia mediów to zemsta niemieckiego lobby stojącego za umową Mercosur, a Marcin Horała stwierdził, że nic o sprzedaży działki nie wie, bo informacja o transakcji nigdy do niego nie dotarła. Horale trudno byłoby się dziwić, gdyby nie fakt, że w czasie całej operacji był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W końcu zareagował prezes Kaczyński, który Telusa i jego ówczesnego zastępcę Rafała Romanowskiego zawiesił w prawach członków PiS do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. We wtorek dowiedzieliśmy się z ust Mariusza Błaszczaka, że proces wyjaśnienia sprawy będzie polegał na powołaniu specjalnego partyjnego zespołu, przed którym zawieszeni parlamentarzyści złożą wyjaśnienia. „Zespół sprawę niejako rozsądzi i przedstawi stanowisko” – ogłosił Błaszczak. Aferą zajmie się, rzecz jasna, również prokuratura

Rozgoryczenie i brak zgody

Na obecnym etapie afera CPK jest dewastująca dla Prawa i Sprawiedliwości, dotyka bowiem kluczowego projektu dla opowieści politycznej PiS. Centralny Port Komunikacyjny miał być przecież perłą w koronie rządów Jarosława Kaczyńskiego, wielkim przedsięwzięciem rozwojowym i dowodem na to, że PiS chce Polskę rozwijać, a Platforma i Donald Tusk – zwijać. Po ujawnieniu afery CPK będzie się na długo kojarzyć z niejasnymi transakcjami krewnych i znajomych królików z Nowogrodzkiej.

Nie dziwi więc rozgoryczenie Piotra Glińskiego, który w poniedziałek napisał na X: „Tysiące polskich patriotów, członków Prawa i Sprawiedliwości, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach! Nie ma na to zgody!”.

Sprawa jest z całą pewnością rozwojowa, a pole rażenia rykoszetów może być bardzo szerokie, bo firma Dawtona wspierała również kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego i organizowany przez prezydenta Warszawy Campus Polska Przyszłości. Ale w świetle faktów, które dziś znamy, jej głównymi bohaterami są politycy PiS oraz ich domniemana nieuczciwość i hipokryzja. Mieli budować dla Polski, a w oczach opinii publicznej budowali dla siebie.

Jak zareaguje na ten dysonans twardy elektorat partii Kaczyńskiego, dowiemy się wkrótce. Przypomnijmy, że jeszcze przed ujawnieniem afery wyniki sondażowe PiS nie osiągały 30 proc. poparcia, a teraz przetestujemy, czy mogą być jeszcze gorsze.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
Czytaj także

null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski jest pełen zaskoczeń. „Klątwa pierwszego” nadal działa

Drugi etap zakończył się kwalifikacją trójki Polaków, ale też wieloma kontrowersjami. Nowością na 19. Konkursie Chopinowskim jest to, że zaskakiwani są wszyscy: i publiczność, i jurorzy.

Dorota Szwarcman
14.10.2025
null
Polityka o historii

Prof. Dudek o Kaczyńskim: skąd jego niechęć do Niemiec? Ta jedna podróż mogła mieć znaczenie

Czy Jarosław Kaczyński ma jakieś wyniesione z okresu PRL atawizmy? Gdzie szukać przyczyn antyniemieckiej fobii prezesa?

Marcin Zaremba
14.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Społeczeństwo

Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

W sądzie, prócz aktu oskarżenia wobec nauczycieli i rodziców, jest też wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich.

Martyna Bunda
13.10.2025
null
Kraj

Sprawa Nord Stream: wyrok albo medal. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda?

Ukrainiec siedzi w polskim areszcie, podejrzewany o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Czy Wołodymyr Ż. naprawdę był na jachcie Andromeda, z którego pokładu dokonano zamachu? A jeśli był, to czy powinien dostać za to wyrok, czy medal?

Violetta Krasnowska, Paweł Reszka z Kijowa
17.10.2025
null
Kraj

Generałowie z telewizji. Co politycy zabałaganili, oni mają wyprostować i uporządkować

W czasie wojennym rośnie rola generałów, którzy coraz częściej goszczą w mediach. Jak wypadają na tle polityków i innych cywilnych ekspertów?

Marek Świerczyński
14.10.2025
null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
