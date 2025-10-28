Działka opchnięta, nikt nic nie pamięta: dla PiS afera CPK może być dewastująca

Obserwujemy na żywo wysadzenie w powietrze fundamentów opowieści Prawa i Sprawiedliwości. Afera CPK niszczy wiarygodność kluczowej dla partii Kaczyńskiego obietnicy dumnego, narodowego rozwoju i wielkich inwestycji.

„CPK to włączenie Polski do globalnego krwioobiegu gospodarczego, rewolucja komunikacyjna, wielki bezpośredni impuls gospodarczy, ale także magnes dla zagranicznych inwestorów. CPK przyczyniać się będzie do budowy marki Polski. Świat dzięki tej inwestycji będzie mógł się dowiedzieć o naszych możliwościach i ambicjach” – tak mówił o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Mateusz Morawiecki. I był to dla PiS przekaz emblematyczny. To jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! – tak brzmiała narracja Prawa i Sprawiedliwości.

Dodajmy, że długo była to opowieść skuteczna, bo tzw. inwestycje rozwojowe rzeczywiście zaczęły być kojarzone z DNA partii Jarosława Kaczyńskiego. Wszystko według zasady, że jacy byli, tacy byli, ale o Polsce myśleli ambitnie. Dziś z tej opowieści zostały strzępy w postaci małych, niejasnych geszeftów, w które mieliby być zaangażowani prominentni politycy PiS.

Ale najpierw zrekonstruujmy fakty.

Afera CPK? To zemsta Niemców za Mercosur

W poniedziałek Polskę rozgrzały wyniki śledztwa Szymona Jadczaka, opublikowane w Wirtualnej Polsce. To historia o tajemniczej sprzedaży działki kluczowej dla budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Do finalizacji transakcji doszło w czasie działania tzw. rządu dwutygodniowego Mateusza Morawieckiego, który jesienią 2023 r. został wymyślony przez PiS i Andrzeja Dudę, by opóźnić przejęcie władzy przez koalicję 15 października. Działka została kupiona w niejasnych okolicznościach przez rodzinę Wielgomasów, stojącą za firmą Dawtona, zajmującą się przetwórstwem warzyw.

Do sprzedaży doszło mimo faktu, że Ministerstwo Rolnictwa było informowane przez spółkę budującą CPK o kluczowym znaczeniu działki dla tej wartej ponad 100 mld zł inwestycji. Żeby było jeszcze ciekawiej, niedługo przed dopięciem umowy rodzinę Wielgomasów dwa razy odwiedzał ówczesny szef resortu rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie działka została sprzedana w grudniu 2023 r. za 22,8 mln zł, ale jeśli budowa CPK będzie kontynuowana, niebawem może być warta nawet 400 mln zł. Mówimy więc o dwudziestokrotnym przebiciu.

Nic dziwnego, że w świecie polityki w poniedziałek rozpętało się piekło.

Posłowie PiS najpierw próbowali bagatelizować aferę: były minister Telus ogłosił, że doniesienia mediów to zemsta niemieckiego lobby stojącego za umową Mercosur, a Marcin Horała stwierdził, że nic o sprzedaży działki nie wie, bo informacja o transakcji nigdy do niego nie dotarła. Horale trudno byłoby się dziwić, gdyby nie fakt, że w czasie całej operacji był pełnomocnikiem rządu ds. CPK. W końcu zareagował prezes Kaczyński, który Telusa i jego ówczesnego zastępcę Rafała Romanowskiego zawiesił w prawach członków PiS do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. We wtorek dowiedzieliśmy się z ust Mariusza Błaszczaka, że proces wyjaśnienia sprawy będzie polegał na powołaniu specjalnego partyjnego zespołu, przed którym zawieszeni parlamentarzyści złożą wyjaśnienia. „Zespół sprawę niejako rozsądzi i przedstawi stanowisko” – ogłosił Błaszczak. Aferą zajmie się, rzecz jasna, również prokuratura

Rozgoryczenie i brak zgody

Na obecnym etapie afera CPK jest dewastująca dla Prawa i Sprawiedliwości, dotyka bowiem kluczowego projektu dla opowieści politycznej PiS. Centralny Port Komunikacyjny miał być przecież perłą w koronie rządów Jarosława Kaczyńskiego, wielkim przedsięwzięciem rozwojowym i dowodem na to, że PiS chce Polskę rozwijać, a Platforma i Donald Tusk – zwijać. Po ujawnieniu afery CPK będzie się na długo kojarzyć z niejasnymi transakcjami krewnych i znajomych królików z Nowogrodzkiej.

Nie dziwi więc rozgoryczenie Piotra Glińskiego, który w poniedziałek napisał na X: „Tysiące polskich patriotów, członków Prawa i Sprawiedliwości, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach! Nie ma na to zgody!”.

Sprawa jest z całą pewnością rozwojowa, a pole rażenia rykoszetów może być bardzo szerokie, bo firma Dawtona wspierała również kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego i organizowany przez prezydenta Warszawy Campus Polska Przyszłości. Ale w świetle faktów, które dziś znamy, jej głównymi bohaterami są politycy PiS oraz ich domniemana nieuczciwość i hipokryzja. Mieli budować dla Polski, a w oczach opinii publicznej budowali dla siebie.

Jak zareaguje na ten dysonans twardy elektorat partii Kaczyńskiego, dowiemy się wkrótce. Przypomnijmy, że jeszcze przed ujawnieniem afery wyniki sondażowe PiS nie osiągały 30 proc. poparcia, a teraz przetestujemy, czy mogą być jeszcze gorsze.