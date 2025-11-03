Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Wojciech Szacki, Polityka Insight
Wojciech Szacki, Polityka Insight
3 listopada 2025
Kraj

Notatnik polityczny. Psy, futra i bankowcy u Nawrockiego: każdą decyzją komuś się narazi

3 listopada 2025
Karol Nawrocki Karol Nawrocki X (d. Twitter)
Prezydent Nawrocki uroczyście i na piśmie zobowiązał się Sławomirowi Mentzenowi, że nie przyłoży ręki do podwyższenia żadnych podatków. Co zrobi w sprawie podwyżki podatku bankowego?

To będą ciekawe tygodnie. Już 7 listopada Sejm ma głosować nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, potem nastąpi zmiana w fotelu marszałkowskim. Oba wydarzenia – to drugie w pakiecie z rozważaniami nad awansem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremierkę – zdominują zapewne listopadowy krajobraz polityczny. Ale kto wie, czy nie ciekawsze rzeczy zadzieją się w Pałacu Prezydenckim, bo Karol Nawrocki stanie wkrótce przed kilkoma trudnymi decyzjami. To, jak sobie w tej sytuacji poradzi, powie nam więcej o prezydencie jako polityku.

Mam na myśli kilka ustaw, które są na finiszu prac parlamentarnych.

Polacy nie kochają bankowców

Pierwsza to podwyżka podatku bankowego. Ma przynieść ok. 6 mld zł do przyszłorocznego budżetu, a w Sejmie sprzeciwiali się jej posłowie PiS i Konfederacji. Ci pierwsi chyba głównie dlatego, żeby zrobić na złość rządowi, ci drudzy, bo w dygot wprawia ich zbitka „podwyżka podatku”, niezależnie od materii.

Nawrockiego kusić może weto. Polacy nie kochają jednak bankowców, wieści o kolejnych rekordowych zyskach tej branży (połączone z informacjami o kosztach kredytów) budzą raczej irytację; przystrzyżenie banków to raczej atrakcyjny społecznie pomysł. Prezydent występujący w obronie bankowców? Słupki popularności Nawrockiemu od tego nie urosną. Z kolei podpis pod ustawą to ryzyko pogorszenia relacji z własnym zapleczem, w tym z Konfederacją, bo w maju Nawrocki uroczyście i na piśmie zobowiązał się Sławomirowi Mentzenowi, że nie przyłoży ręki do podwyższenia żadnych podatków.

Mamy też dwupak ustaw zwierzęcych. Pierwsza ogranicza hodowlę zwierząt na futra, druga zakazuje trzymania psów na łańcuchu. W tych sprawach PiS się podzielił (Jarosław Kaczyński słynie z troski o zwierzęta, ale całej partii nie przekonał), a Konfederacja była przeciw. Jest bowiem część prawicy, dla której pies na łańcuchu i hodowanie norek na futra to niezbywalny element polskiej tradycji. W elektoracie Nawrockiego osób o takich poglądach zapewne nie brakowało. Znów jednak można w ciemno założyć, że zwolenników nowych przepisów jest w Polsce więcej.

Czytaj też: Zakaz hodowli zwierząt na futra. Dlaczego tak późno i co teraz zrobi Karol Nawrocki

Kolejna trudna ustawa tworzy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Tu przeciw był i PiS, i Konfederacja. Z prawicy słychać było głosy, że nowy park narodowy to chodzenie na pasku Niemiec, bo ograniczy gospodarcze wykorzystanie Odry.

I wreszcie nowelizacja kodeksu drogowego, która zaostrza kary dla kierowców i wprowadza obowiązek noszenia kasków dla młodych rowerzystów i osób na hulajnogach. PiS się wstrzymał, Konfederacja – która i tak ledwie znosi nakaz jazdy w pasach bezpieczeństwa – głosowała przeciw.

W każdym z tych przypadków – a tak się złożyło, że Nawrocki musi się z nimi uporać niemal jednocześnie – nie widać oczywiście dobrego z punktu widzenia prezydenta rozwiązania. Każdą decyzją komuś się narazi. Jego otoczenie już się zastanawia, jak z tego wybrnąć, żeby straty były jak najmniejsze. Wymaga to planu politycznego i pewnej finezji w jego przeprowadzeniu; to będzie pierwszy taki sprawdzian dla wciąż nowego prezydenta. Na przynajmniej jedno weto jednak się zanosi.

A poza tym...

Trudno po takim tygodniu nic nie napisać o Robercie Telusie, CPK i działce w Zabłotni, choć wszystkie kozy już na to pochyłe drzewo zdążyły wskoczyć. Były minister rolnictwa tęskni zapewne za nie tak dawnymi czasami, gdy ludzie tylko się z niego śmiali (na pytanie, czy wolałby jednego bitcoina, czy 10 tys. zł, odparł: „A kto to jest bitcoin?”), a nie kojarzyli z opisaną przez Wirtualną Polskę aferą. Ta jest z kolei łatwa w obsłudze, atrakcyjna medialnie, prosta do zrozumienia – w opcji last minute, tuż przed oddaniem władzy przez PiS bogaty biznesmen kupuje od kontrolowanego przez PiS Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę ważną dla realizacji CPK. Transakcja brzydko pachnie i trudno jej bronić, zwłaszcza że Telus nie dość, że odwiedzał siedzibę firmy przed sprzedażą, to jeszcze w kampanii korzystał z produkowanych przez tę firmę gadżetów.

Czytaj też: Skok PiS na ziemię. To przekręt stulecia, a na Telusie i Romanowskim się nie kończy

PiS od początku swojej jesiennej ofensywy głównie potyka się o własne nogi. A to przemówienie Roberta Bąkiewicza o napalmie i chwastach, a to rajd Łukasza Mejzy, a to nieudana konwencja w Katowicach, a to spadki w sondażach. Publikacja Szymona Jadczaka w WP trafiła naprawdę osłabionego zawodnika. I to w wyjątkowo czułe miejsce, o czym świadczy cudny cytat z Piotra Glińskiego: „Tysiące polskich patriotów, członków PiS, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach!”.

A trzeba dodać, że PiS nie musi być już tak teflonowy jak za swoich rządów; są silne konkurencyjne partie prawicowe, które już odebrały część wyborców starszemu rywalowi. Afera nakierowuje też uwagę na temat rozliczeń prominentów poprzedniej władzy, a tak się składa, że i w tej nomen omen działce sprawy jakby przyspieszyły. Nad Nowogrodzką ciemne chmury wiszą.

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Wojciech Szacki, Polityka Insight

Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Kaczyński zgubił pierścień władzy. Widać kryzys. Autostrada do zwycięstwa zamieniła się w krętą dróżkę

    Wojciech Szacki

  2. Kim jest prawa ręka Tuska? Superminister Berek nie ma teki, ale ma władzę. Taki wicekierownik

    Anna Dąbrowska, Joanna Sawicka

  3. Słabość trzecich sił. Te partie są jak popowe hity wakacji: nucimy je i za chwilę zapominamy

    Michał Danielewski

  4. Konwencja PiS. Kaczyński jak zwykle: prężył muskuły i straszył Zachodem. Ale ma kłopoty

    Adam Szostkiewicz

  5. Bój na konwencje. Prezes PiS: Mamy ustrój manipulacyjny, chcemy opcji trumpowskiej

    Michał Tomasik

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną