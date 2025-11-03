Notatnik polityczny. Psy, futra i bankowcy u Nawrockiego: każdą decyzją komuś się narazi

Prezydent Nawrocki uroczyście i na piśmie zobowiązał się Sławomirowi Mentzenowi, że nie przyłoży ręki do podwyższenia żadnych podatków. Co zrobi w sprawie podwyżki podatku bankowego?

To będą ciekawe tygodnie. Już 7 listopada Sejm ma głosować nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry, potem nastąpi zmiana w fotelu marszałkowskim. Oba wydarzenia – to drugie w pakiecie z rozważaniami nad awansem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremierkę – zdominują zapewne listopadowy krajobraz polityczny. Ale kto wie, czy nie ciekawsze rzeczy zadzieją się w Pałacu Prezydenckim, bo Karol Nawrocki stanie wkrótce przed kilkoma trudnymi decyzjami. To, jak sobie w tej sytuacji poradzi, powie nam więcej o prezydencie jako polityku.

Mam na myśli kilka ustaw, które są na finiszu prac parlamentarnych.

Polacy nie kochają bankowców

Pierwsza to podwyżka podatku bankowego. Ma przynieść ok. 6 mld zł do przyszłorocznego budżetu, a w Sejmie sprzeciwiali się jej posłowie PiS i Konfederacji. Ci pierwsi chyba głównie dlatego, żeby zrobić na złość rządowi, ci drudzy, bo w dygot wprawia ich zbitka „podwyżka podatku”, niezależnie od materii.

Nawrockiego kusić może weto. Polacy nie kochają jednak bankowców, wieści o kolejnych rekordowych zyskach tej branży (połączone z informacjami o kosztach kredytów) budzą raczej irytację; przystrzyżenie banków to raczej atrakcyjny społecznie pomysł. Prezydent występujący w obronie bankowców? Słupki popularności Nawrockiemu od tego nie urosną. Z kolei podpis pod ustawą to ryzyko pogorszenia relacji z własnym zapleczem, w tym z Konfederacją, bo w maju Nawrocki uroczyście i na piśmie zobowiązał się Sławomirowi Mentzenowi, że nie przyłoży ręki do podwyższenia żadnych podatków.

Mamy też dwupak ustaw zwierzęcych. Pierwsza ogranicza hodowlę zwierząt na futra, druga zakazuje trzymania psów na łańcuchu. W tych sprawach PiS się podzielił (Jarosław Kaczyński słynie z troski o zwierzęta, ale całej partii nie przekonał), a Konfederacja była przeciw. Jest bowiem część prawicy, dla której pies na łańcuchu i hodowanie norek na futra to niezbywalny element polskiej tradycji. W elektoracie Nawrockiego osób o takich poglądach zapewne nie brakowało. Znów jednak można w ciemno założyć, że zwolenników nowych przepisów jest w Polsce więcej.

Czytaj też: Zakaz hodowli zwierząt na futra. Dlaczego tak późno i co teraz zrobi Karol Nawrocki

Kolejna trudna ustawa tworzy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Tu przeciw był i PiS, i Konfederacja. Z prawicy słychać było głosy, że nowy park narodowy to chodzenie na pasku Niemiec, bo ograniczy gospodarcze wykorzystanie Odry.

I wreszcie nowelizacja kodeksu drogowego, która zaostrza kary dla kierowców i wprowadza obowiązek noszenia kasków dla młodych rowerzystów i osób na hulajnogach. PiS się wstrzymał, Konfederacja – która i tak ledwie znosi nakaz jazdy w pasach bezpieczeństwa – głosowała przeciw.

W każdym z tych przypadków – a tak się złożyło, że Nawrocki musi się z nimi uporać niemal jednocześnie – nie widać oczywiście dobrego z punktu widzenia prezydenta rozwiązania. Każdą decyzją komuś się narazi. Jego otoczenie już się zastanawia, jak z tego wybrnąć, żeby straty były jak najmniejsze. Wymaga to planu politycznego i pewnej finezji w jego przeprowadzeniu; to będzie pierwszy taki sprawdzian dla wciąż nowego prezydenta. Na przynajmniej jedno weto jednak się zanosi.

A poza tym...

Trudno po takim tygodniu nic nie napisać o Robercie Telusie, CPK i działce w Zabłotni, choć wszystkie kozy już na to pochyłe drzewo zdążyły wskoczyć. Były minister rolnictwa tęskni zapewne za nie tak dawnymi czasami, gdy ludzie tylko się z niego śmiali (na pytanie, czy wolałby jednego bitcoina, czy 10 tys. zł, odparł: „A kto to jest bitcoin?”), a nie kojarzyli z opisaną przez Wirtualną Polskę aferą. Ta jest z kolei łatwa w obsłudze, atrakcyjna medialnie, prosta do zrozumienia – w opcji last minute, tuż przed oddaniem władzy przez PiS bogaty biznesmen kupuje od kontrolowanego przez PiS Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę ważną dla realizacji CPK. Transakcja brzydko pachnie i trudno jej bronić, zwłaszcza że Telus nie dość, że odwiedzał siedzibę firmy przed sprzedażą, to jeszcze w kampanii korzystał z produkowanych przez tę firmę gadżetów.

Czytaj też: Skok PiS na ziemię. To przekręt stulecia, a na Telusie i Romanowskim się nie kończy

PiS od początku swojej jesiennej ofensywy głównie potyka się o własne nogi. A to przemówienie Roberta Bąkiewicza o napalmie i chwastach, a to rajd Łukasza Mejzy, a to nieudana konwencja w Katowicach, a to spadki w sondażach. Publikacja Szymona Jadczaka w WP trafiła naprawdę osłabionego zawodnika. I to w wyjątkowo czułe miejsce, o czym świadczy cudny cytat z Piotra Glińskiego: „Tysiące polskich patriotów, członków PiS, wypruwa sobie żyły dla Polski, broni Ojczyzny przed Tuskiem, a jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach!”.

A trzeba dodać, że PiS nie musi być już tak teflonowy jak za swoich rządów; są silne konkurencyjne partie prawicowe, które już odebrały część wyborców starszemu rywalowi. Afera nakierowuje też uwagę na temat rozliczeń prominentów poprzedniej władzy, a tak się składa, że i w tej nomen omen działce sprawy jakby przyspieszyły. Nad Nowogrodzką ciemne chmury wiszą.