Czas na ocenę prezydenta. Wybór w sprawie Ziobry wydaje się prosty. 5 ważnych tematów na dziś

Nawrocki po 100 dniach; sondaż „Polityki”; Ziobro i wybór prokuratury; nowe maile Epsteina; operacja „Midas” w Ukrainie; COP30: Rdzenne społeczności psują samopoczucie.

1. Nawrocki po 100 dniach. Sondaż „Polityki”

Mija 100 dni urzędowania prezydenta Karola Nawrockiego. Jak oceniana jest jego prezydentura, czy spełnia oczekiwania swoich zwolenników, czy widzą w nim nowego lidera prawicy, co sądzą o nim ci, którzy na niego nie głosowali, jaką decyzję podjęliby dzisiaj, gdyby możliwa była powtórka drugiej tury wyborów? Nadszedł moment na ocenę tej pierwszej prostej nowego prezydenta, stąd nasz sondaż zrealizowany wspólnie z pracownią Opinia24.

Wyborcy Nawrockiego na pewno nie są rozczarowani. Oprócz tego nasz sondaż pokazuje, że prezydent łączy polską prawicę. Pomaga mu fakt, że najlepsi marketingowcy PiS poszli z nim do Pałacu i dbają przede wszystkim o jego wizerunkowe interesy. Jeśli spadkowa tendencja PiS w sondażach się utrzyma, to proces przesuwania się co bardziej zapobiegliwych polityków prawicy w kierunku Nawrockiego może się nasilać. Ale na prezydencką ekipę czyhają też rafy – komentuje Mariusz Janicki.

2. Ziobro i wybór prokuratury

„Rzeczpospolita” podała, że pełnomocnik Zbigniewa Ziobry adw. Bartosz Lewandowski zaproponował prokuraturze, by przesłuchanie jego klienta w sprawie 26 zarzutów, w których Sejm uchylił mu immunitet, odbyło się w miejscu jego zamieszkania, czyli w Brukseli, gdzie jest także leczony onkologicznie. Albo na Węgrzech. Adw. Lewandowski podał też dwa adresy: belgijski i węgierski. Przesłuchanie odbyłoby się albo w konsulacie polskim, gdzie pytania przygotowane przez polską prokuraturę zadawałby konsul lub wyznaczony przez niego dyplomata, albo w drodze pomocy prawnej przez prokuraturę lub sąd kraju pobytu Ziobry.

Prokuratura musi wybrać pomiędzy argumentem „nie będzie nam Ziobro stawiał warunków” a dobrem postępowania. Decydując się szybko na przesłuchanie za granicą – najlepiej w Brukseli, gdzie jest „centrum życiowe” Ziobry – będzie mogła w najbliższym czasie postawić go w stan oskarżenia (zakładając, że materiał jest już zgromadzony). Zwlekając, ryzykuje, że Ziobro trafi do szpitala, i możliwość przesłuchania odwlecze się o miesiące. Wybór wydaje się prosty – uważa Ewa Siedlecka.

3. Nowe maile Epsteina

Przybywa dowodów na związki Donalda Trumpa ze skazanym i zmarłym w więzieniu przestępcą seksualnym Jeffrey’em Epsteinem. Najnowszych dostarczyły maile właśnie ujawnione przez Demokratów. Wkrótce tymi dowodami zajmie się Kongres, który spróbuje zmusić Biały Dom do ujawnienia niejasnej karty z życiorysu prezydenta.

Motorem działań w tym kierunku są Demokraci, ale skandal podzielił ruch MAGA i należących do niego Republikanów. Epstein, multimilioner, finansista i playboy z Nowego Jorku, dostarczał swym znajomym i przyjaciołom młode kobiety, w tym nieletnie dziewczęta, aby świadczyły im usługi seksualne. Z maili wynika m.in., że obecny prezydent wiedział o procederze, jaki uprawiał finansista. Oraz że „spędził wiele godzin” z jedną z ofiar przestępczej siatki. Korespondencja Tomasza Zalewskiego z Waszyngtonu.

4. Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą

Torby wypełnione dolarami stały się ilustracją afery korupcyjnej ujawnionej przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU). Posadę już stracił minister sprawiedliwości German Gałuszczenko, zarzuty usłyszał były wicepremier Ołeksij Czernyszow. Antykorupcyjna operacja „Midas” wstrząsnęła ukraińską polityką i społeczeństwem – ujawniła tzw. schemat korupcyjny w Energoatomie, państwowym przedsiębiorstwie energetycznym zarządzającym ukraińską energetyką jądrową.

Co zrobi prezydent Wołodymyr Zełenski: będzie krył przyjaciół czy też wykorzysta aferę do restartu i odbudowy swojej legitymacji? Trudno sobie wyobrazić lepszy dla Rosjan scenariusz niż polityczna destabilizacja w Ukrainie – pisze Edwin Bendyk.

5. COP30: Rdzenne społeczności psują samopoczucie

Trwa doroczny szczyt klimatyczny – komentuje go Jędrzej Winiecki. Tym razem zorganizowano go w Belém w Brazylii. Jak zawsze zaczyna się od załamywania rąk. Za mało zapowiedzianych wyrzeczeń w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Za późno, by zatrzymać katastrofę, która już zresztą trwa, możemy więc jedynie próbować minimalizować skalę zniszczeń. Jak zwykle przywoływane są gwałtowne i tragiczne w skutkach zdarzenia pogodowe z minionych tygodni – teraz na Haiti i Filipinach – by ponaglać wyobraźnię zgromadzonych. Kiepsko to jednak idzie.

Celem COP30 ma być ustalenie, jak dojść do potrojenia zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych i podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej. Tymczasem trwa festiwal narzekania, a humor biurokratom psuje protestująca rdzenna ludność Amazonii.