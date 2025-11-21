IPN nadal bez prezesa. Walka o następcę Nawrockiego zaczyna się od nowa

Konkurs w IPN zostanie rozpisany ponownie. Możliwe, że tym razem rekomendację otrzyma dr Mateusz Szpytma, którego w głosowaniu sejmowym mogą poprzeć ludowcy.

Sejm, co było do przewidzenia, odrzucił w głosowaniu kandydata popartego przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej na stanowisko prezesa tej instytucji. Dr hab. Karol Polejowski, dotychczasowy zastępca Karola Nawrockiego, zapewne miał świadomość, że szans na wygraną nie ma.

Sejm jest przeciw

Ryszard Terlecki z PiS przed głosowaniem przekonywał, że Polejowski to wybitny historyk i fachowiec, który zasługuje na to, by objąć funkcję prezesa IPN po Nawrockim. Takie wsparcie nie pomogło jednak kandydatowi.

W głosowaniu wzięło udział 434 posłów, 201 poparło kandydaturę Polejowskiego (jednoznacznie opowiedzieli się za nim posłowie PiS), 227 było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. To czterech parlamentarzystów Razem i dwóch Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi: Maciej Konieczny, Marta Stożek, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza oraz Marek Sawicki i Jacek Tomczak.

Kandydata Kolegium IPN poparli nie tylko posłowie PiS, ale też Konfederacji (poza czwórką, która nie głosowała), Republikanie (Jan Ardanowski, Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko, Paweł Kukiz nie głosował), posłanka Urszula Nowogórska z PSL-TD, Paulina Matysiak i Tomasz Rzymkowski (niezrzeszeni), Piotr Borys i Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej, do tego posłowie Konfederacji Korony Polskiej.

Polejowski za Nawrockiego

Karol Polejowski, historyk specjalizujący się w średniowieczu (tak jak tragicznie zmarły w katastrofie smoleńskiej Janusz Kurtyka, przed laty również prezes IPN) i zakonie krzyżackim, rekomendację Kolegium IPN uzyskał 28 października, po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, którzy wystartowali w konkursie. Rekomendacja była jednogłośna, choć nie zabrakło opinii, że znacznie większe szanse w Sejmie miałby dr Mateusz Szpytma, również z IPN, którego mogliby poprzeć ludowcy. I który może liczyć na poparcie Kościoła. Szpytma to badacz historii ruchu ludowego, ale jego najważniejszym zawodowym osiągnięciem jest wybudowanie Muzeum Rodziny Ulmów. Ulmowie, zamordowani przez Niemców za ukrywanie Żydów, w 2023 r. zostali beatyfikowani.

O nominacji ze strony Kolegium IPN zdecydował jego skład. W 2023 r., kiedy większość parlamentarna była jeszcze w rękach Zjednoczonej Prawicy, posłowie wybrali Jana Drausa, Krzysztofa Wyszkowskiego, Wojciecha Polaka, Mieczysława Rybę i Tadeusza Wolszę. Prezydent Andrzej Duda powołał z kolei Andrzeja Nowaka i Bronisława Wildsteina. Senat wybrał Grzegorza Motykę i Bartosza Machalicę, którzy realnie nie mają żadnego wpływu na decyzje Kolegium, są w gruncie rzeczy swoistym listkiem figowym.

Co więcej, kadencja Kolegium skończy się za pięć lat, choć nie można wykluczyć, że zostanie rozwiązane – taka opcja była już rozważana po przegranych przez PiS wyborach.

IPN bez prezesa

Jak na razie prezesa IPN nie ma. Konkurs zostanie rozpisany ponownie. Możliwe, że tym razem rekomendację otrzyma Szpytma. Ludowcy mają na koncie sukces sprzed kilku lat – to ich głosy, czy też raczej wstrzymanie się kilku posłów z ich oddaniem, zdecydowały, że prezesem IPN został Karol Nawrocki. Deal polityczny polegał wtedy na tym, że w zamian opozycja „dostała” rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka.

Niewykluczony jest też pat lub wariant konfrontacyjny. Polejowski ma mieć twarde poparcie Karola Nawrockiego. Nie ma też żadnej gwarancji, że odwołanie pięciu członków Kolegium wskazanych przez Sejm w 2023 r. uda się przez obecny parlament przeprowadzić.