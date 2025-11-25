Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
25 listopada 2025
Kraj

Kreml znowu grozi. Wpis Instytutu Jad Waszem. Trybunał o Polsce. 5 ważnych tematów na dziś

Władimir Putin, Moskwa, 19 listopada 2025 r. Władimir Putin, Moskwa, 19 listopada 2025 r. Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Forum
Reakcje na europejskie poprawki do tzw. planu pokojowego; spotkanie koalicji chętnych ws. Ukrainy; wpis Instytutu Jad Waszem; wyrok w sprawie transkrypcji dokumentów; zarzuty za atak na Przychodnię Aborcyjną.

1. Kreml reaguje na europejski plan

Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej, ogłosił, że europejska kontrpropozycja wobec amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy jest „całkowicie niekonstruktywna” i „nie odpowiada” Rosji.

Przedstawiona przez Amerykanów propozycja zawiera punkty niepokojące dla Ukrainy. Zakłada m.in. jej odwrót z tej części obwodu donieckiego, którą obecnie kontroluje. Problematyczny i potencjalnie niebezpieczny jest też brak konkretnych ustaleń dotyczących tego, na czym miałyby polegać gwarancje dla Kijowa w zamian za odstąpienie od wejścia do NATO, oraz ograniczenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych do 600 tys. żołnierzy. W Genewie spotkali się w niedzielę przedstawiciele USA, Ukrainy i liderzy Europy, żeby ten plan zmodyfikować.

„To nieprawda, że Zełenski nie ma w ręku kart. Jego najsilniejszą kartą jest waleczność ukraińskich żołnierzy oraz to, że Rosjanie przez cztery lata nie zdołali zdobyć Charkowa ani Kijowa, mimo przewagi nie przełamali frontu. Mimo Prigożyna, Koreańczyków z Północy, Afrykańczyków, samego diabła, który jest niewątpliwie po ich stronie” – pisze na Polityka.pl Jagienka Wilczak.

2. Spotkanie koalicji chętnych ws. Ukrainy

We wtorek odbędzie się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych w sprawie rozstrzygnięć pokojowych w Ukrainie – potwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W poniedziałek 24 listopada unijni liderzy rozmawiali na ten temat również w Angoli podczas szczytu UE–Afryka. „Terytorium i suwerenność Ukrainy muszą być szanowane. Tylko Ukraina jako suwerenne państwo może podejmować decyzje dotyczące jej sił zbrojnych” – oświadczyła von der Leyen.

Polski premier po spotkaniu ocenił, że „jest mało powodów do jakiegoś hurraoptymizmu”. Jak dodał, jest „pełna zgoda po stronie europejskiej”, że 28 punktów przedstawionych przez USA wymaga przepracowania, a część z nich jest „nie do zaakceptowania”. „Zrobimy wszystko, żeby Stany Zjednoczone były po tej samej stronie” – zapewnił Tusk.

3. Wpis Instytutu Jad Waszem

Instytut Jad Waszem napisał na platformie X, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. (...) 23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida”. Pod wpisem pojawiła się zachęta do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Oświadczenie oburzyło polską opinię publiczną. „Nie możemy pozwolić na fałszowanie historii! To nie Polska wprowadziła przepisy nakazujące Żydom noszenie znaków identyfikacyjnych. Przepisy te zostały wprowadzone przez nazistowskie Niemcy po inwazji i okupacji Polski. Polacy i polscy Żydzi byli ofiarami Holokaustu, nigdy jego autorami” – tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.

„Wygląda mi to nawet nie na błąd, ale na jakąś złą wolę kogoś, kto redagował ten tekst, bo jest tak wbrew historii, tak oczywiście kłamliwy, że czasami naprawdę ręce opadają” – komentował z kolei Donald Tusk. Polskie MSZ wezwało do siebie w tej sprawie ambasadora Izraela.

4. TSUE znów o Polsce

We wtorek TSUE wyda decyzję, czy Polska ma obowiązek dokonywać transkrypcji aktów zawarcia małżeństwa dla par osób tej samej płci, które wzięły ślub za granicą. To pierwszy wyrok sądu Unii Europejskiej dotyczący dyskryminowania osób LGBT+ i zakładanych przez nie rodzin.

Według obowiązującego prawa osoby uznawane w większości krajów UE za rodzinę stają się dla siebie osobami obcymi po przekroczeniu polskiej granicy.

Społeczność LGBT+ oczekuje, że orzeczenie będzie zgodne z opublikowaną w kwietniu opinią Rzecznika Generalnego TSUE Richarda de la Toura, a TSUE nałoży na Polskę obowiązek wykonywania transkrypcji. Do tej pory urzędy stanu cywilnego odrzucały wnioski o transkrypcję polskich par, które wzięły ślub cywilny za granicą.

5. Zarzuty za atak na Przychodnię Aborcyjną

Po serii ataków kwasem masłowym na działającą w Warszawie przychodnię aborcyjną zatrzymano dwóch podejrzanych. To mężczyzna związany z fundacją antyaborcyjną oraz jego 18-letni syn. Obaj usłyszeli już zarzuty.

Do ataku doszło 14 listopada. Po raz czwarty przed wejściem i na drzwiach rozlano kwas masłowy. To substancja niebezpieczna dla zdrowia – opary mogą powodować podrażnienia błon śluzowych, zawroty głowy, kaszel i wymioty. Atak wymagał interwencji straży pożarnej i specjalistycznego sprzątania.

Przychodnia AboTak działa od marca 2025 r. i od początku jest regularnie atakowana przez środowiska antyaborcyjne. Pikietujący pojawiają się z głośnikami i makabrycznymi banerami, używają stroboskopów. Mieszkańcy kamienicy przy Wiejskiej 9 skarżą się na hałas. Policja dotychczas nie interweniowała skutecznie.

  1. Włodek Wańka Wstańka. Czarzasty: wraca człowiek, który zatopił III RP

    Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki

  2. Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

    Zbigniew Pendel

  3. Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

    Rafał Kalukin

  4. Prawo i pięść Nawrockiego. Prezydent idzie na ostro. Czy Polakom to się naprawdę podoba?

    Ewa Siedlecka

  5. Gra w radykalizm. Wychodzi z tego Polska smętna, nadęta, zawzięta i bardzo słaba

    Mariusz Janicki

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
