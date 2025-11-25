Kreml znowu grozi. Wpis Instytutu Jad Waszem. Trybunał o Polsce. 5 ważnych tematów na dziś

Reakcje na europejskie poprawki do tzw. planu pokojowego; spotkanie koalicji chętnych ws. Ukrainy; wpis Instytutu Jad Waszem; wyrok w sprawie transkrypcji dokumentów; zarzuty za atak na Przychodnię Aborcyjną.

1. Kreml reaguje na europejski plan

Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej, ogłosił, że europejska kontrpropozycja wobec amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy jest „całkowicie niekonstruktywna” i „nie odpowiada” Rosji.

Przedstawiona przez Amerykanów propozycja zawiera punkty niepokojące dla Ukrainy. Zakłada m.in. jej odwrót z tej części obwodu donieckiego, którą obecnie kontroluje. Problematyczny i potencjalnie niebezpieczny jest też brak konkretnych ustaleń dotyczących tego, na czym miałyby polegać gwarancje dla Kijowa w zamian za odstąpienie od wejścia do NATO, oraz ograniczenie liczebności ukraińskich sił zbrojnych do 600 tys. żołnierzy. W Genewie spotkali się w niedzielę przedstawiciele USA, Ukrainy i liderzy Europy, żeby ten plan zmodyfikować.

„To nieprawda, że Zełenski nie ma w ręku kart. Jego najsilniejszą kartą jest waleczność ukraińskich żołnierzy oraz to, że Rosjanie przez cztery lata nie zdołali zdobyć Charkowa ani Kijowa, mimo przewagi nie przełamali frontu. Mimo Prigożyna, Koreańczyków z Północy, Afrykańczyków, samego diabła, który jest niewątpliwie po ich stronie” – pisze na Polityka.pl Jagienka Wilczak.

2. Spotkanie koalicji chętnych ws. Ukrainy

We wtorek odbędzie się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych w sprawie rozstrzygnięć pokojowych w Ukrainie – potwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W poniedziałek 24 listopada unijni liderzy rozmawiali na ten temat również w Angoli podczas szczytu UE–Afryka. „Terytorium i suwerenność Ukrainy muszą być szanowane. Tylko Ukraina jako suwerenne państwo może podejmować decyzje dotyczące jej sił zbrojnych” – oświadczyła von der Leyen.

Polski premier po spotkaniu ocenił, że „jest mało powodów do jakiegoś hurraoptymizmu”. Jak dodał, jest „pełna zgoda po stronie europejskiej”, że 28 punktów przedstawionych przez USA wymaga przepracowania, a część z nich jest „nie do zaakceptowania”. „Zrobimy wszystko, żeby Stany Zjednoczone były po tej samej stronie” – zapewnił Tusk.

3. Wpis Instytutu Jad Waszem

Instytut Jad Waszem napisał na platformie X, że „Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki w celu odizolowania ich od otaczającej ludności. (...) 23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida”. Pod wpisem pojawiła się zachęta do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Oświadczenie oburzyło polską opinię publiczną. „Nie możemy pozwolić na fałszowanie historii! To nie Polska wprowadziła przepisy nakazujące Żydom noszenie znaków identyfikacyjnych. Przepisy te zostały wprowadzone przez nazistowskie Niemcy po inwazji i okupacji Polski. Polacy i polscy Żydzi byli ofiarami Holokaustu, nigdy jego autorami” – tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.

„Wygląda mi to nawet nie na błąd, ale na jakąś złą wolę kogoś, kto redagował ten tekst, bo jest tak wbrew historii, tak oczywiście kłamliwy, że czasami naprawdę ręce opadają” – komentował z kolei Donald Tusk. Polskie MSZ wezwało do siebie w tej sprawie ambasadora Izraela.

4. TSUE znów o Polsce

We wtorek TSUE wyda decyzję, czy Polska ma obowiązek dokonywać transkrypcji aktów zawarcia małżeństwa dla par osób tej samej płci, które wzięły ślub za granicą. To pierwszy wyrok sądu Unii Europejskiej dotyczący dyskryminowania osób LGBT+ i zakładanych przez nie rodzin.

Według obowiązującego prawa osoby uznawane w większości krajów UE za rodzinę stają się dla siebie osobami obcymi po przekroczeniu polskiej granicy.

Społeczność LGBT+ oczekuje, że orzeczenie będzie zgodne z opublikowaną w kwietniu opinią Rzecznika Generalnego TSUE Richarda de la Toura, a TSUE nałoży na Polskę obowiązek wykonywania transkrypcji. Do tej pory urzędy stanu cywilnego odrzucały wnioski o transkrypcję polskich par, które wzięły ślub cywilny za granicą.

5. Zarzuty za atak na Przychodnię Aborcyjną

Po serii ataków kwasem masłowym na działającą w Warszawie przychodnię aborcyjną zatrzymano dwóch podejrzanych. To mężczyzna związany z fundacją antyaborcyjną oraz jego 18-letni syn. Obaj usłyszeli już zarzuty.

Do ataku doszło 14 listopada. Po raz czwarty przed wejściem i na drzwiach rozlano kwas masłowy. To substancja niebezpieczna dla zdrowia – opary mogą powodować podrażnienia błon śluzowych, zawroty głowy, kaszel i wymioty. Atak wymagał interwencji straży pożarnej i specjalistycznego sprzątania.

Przychodnia AboTak działa od marca 2025 r. i od początku jest regularnie atakowana przez środowiska antyaborcyjne. Pikietujący pojawiają się z głośnikami i makabrycznymi banerami, używają stroboskopów. Mieszkańcy kamienicy przy Wiejskiej 9 skarżą się na hałas. Policja dotychczas nie interweniowała skutecznie.