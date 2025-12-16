Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jerzy Baczyński
Jerzy Baczyński
16 grudnia 2025
Kraj

Niezużyte życzenia

Niezużyte życzenia. Co poszło nie tak? Takiego politycznego Frankensteina lepiej sobie nie wyobrażać

16 grudnia 2025
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz Kancelaria Prezesa RM
Sprawdziłem: porażka. Przed rokiem w świątecznym numerze życzyłem nam wszystkim „spokoju i pokoju”. Wiadomo, że życzenia powinny iść trochę pod prąd rzeczywistości, ale żeby tak w ogóle w pustkę?

Niemal pewne wtedy zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego miało dać koalicji 15 października dwa i pół roku uspokojenia, możliwość spełnienia obietnic, uporządkowania państwa i prawa, rozładowania – rozgrzanych czterema kolejnymi kampaniami – politycznych emocji i podziałów. A szansę na pokój w Ukrainie niosła rozpoczynająca się za moment prezydentura Donalda Trumpa („zakończę tę wojnę w 24 godziny”). Nawet niewierzący w Trumpa zapewne nie spodziewali się jednak takiego obrotu, czy też wywrotu, amerykańskiej polityki: dogadywania się z Putinem kosztem Ukrainy, wypowiedzenia strategicznego partnerstwa z Unią Europejską, komercjalizacji NATO, w sumie – ośmieszenia Ameryki.

A w Polsce? Mówiąc najkrócej: 1 czerwca wyborcy (fakt, że nieznaczną większością) odwołali „rewolucję październikową” 2023 r., wybrali wojnę na górze, otworzyli drogę powrotu do władzy dla prawicy, tym razem w wersji jeszcze bardziej skrajnej i radykalnej niż sam PiS. Rządy koalicji PiS-Konfederacja-Korona – pod patronatem Karola Nawrockiego – to według dzisiejszych sondaży najbardziej prawdopodobna wersja naszej politycznej przyszłości. Na razie – zwłaszcza w święta – lepiej sobie takiego politycznego Frankensteina nie wyobrażać.

Pokoleniowe pęknięcie

Co poszło nie tak? Poświęciliśmy temu dziesiątki artykułów, wywiadów, analiz. Szukając odpowiedzi, coraz częściej zanurzamy się w sferę zbiorowej psychologii, nawet psychoanalizy. Mamy jakiś zbiorowy eskapizm, ucieczkę od nieprzyjemnej, niebezpiecznej rzeczywistości w zaprzeczenie, poszukiwanie prostych recept i charyzmatycznych przywódców. Eksperci powtarzają, że dziś, za pośrednictwem wszechobecnych mediów społecznościowych, rządzą nami emocje, one są podstawowym narzędziem komunikacji.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Przypisy; s. 4
Oryginalny tytuł tekstu: "Niezużyte życzenia"
Jerzy Baczyński

Jerzy Baczyński

Redaktor naczelny „Polityki” od 1994 r. Wiceprezes Izby Wydawców Prasy, członek zarządu Radia TOK FM i Rady Instytutu Spraw Publicznych. Współautor kilku książek, m.in. „800 dni. Szok kontrolowany” (z Leszkiem Balcerowiczem) i „Teczki liberałów” (z Janiną Paradowską). W 2001 r. otrzymał nagrodę im. Dariusza Fikusa w kategorii Twórcy Mediów. W październiku 2010 r. uhonorowany Nagrodą Specjalną Radia ZET „Dziennikarz 20-lecia”, przyznawaną osobie, która jest symbolem niezależnego, obiektywnego i wolnego od nacisków dziennikarstwa.
Reklama