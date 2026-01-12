Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Danielewski
Michał Danielewski
12 stycznia 2026
Kraj

Notatnik polityczny. Kaczyński stawia na młodego człowieka, który podłącza PiS do prądu

12 stycznia 2026
Jarosław Kaczyński podczas manifestacji Jarosław Kaczyński podczas manifestacji Agata Grzybowska / Agencja Gazeta
Frakcje w PiS znów popełniły ten sam błąd i zaczęły fantazjować o schedzie po Kaczyńskim. A ponieważ prezes zamierza rządzić partią dożywotnio, walkę coraz silniejszych buldogów ukrócił w starym stylu: namaszczając kogoś innego.

Ku uciesze dziennikarzy oraz zainteresowanej polityką publiczności wojna frakcyjna w Prawie i Sprawiedliwości coraz częściej toczyła się według absurdalnego, sitcomowego scenariusza przypominającego potyczki Ferdynanda Kiepskiego i Mariana Paździocha ze „Świata według Kiepskich”. Prezes Jarosław Kaczyński postanowił jednak powiedzieć „dość” i zdjął nasz ulubiony serial komediowy z anteny. Zwołał w ubiegłym tygodniu konwektykl wszystkich partyjnych świętych – od członków prezydium komitetu politycznego po klub parlamentarny – i zadekretował zakończenie publicznej awantury między „maślarzami” Czarnka, Jakiego i Bocheńskiego a „harcerzami” (zwanymi również MM-sami) Morawieckiego. A kto się nie dostosuje i dalej będzie prał intymne, partyjne brudy w publicznej pralni, ten musi się liczyć z brutalnym potraktowaniem podczas układania list wyborczych.

Kaczyński jak zwykle z dobrotliwą pobłażliwością poprzyglądał się chwilę, jak jego podopieczni baraszkują przed nim w śmiertelnym uścisku, po czym zamiast dać kciuk w górę lub w dół, skierował go w bok, wskazując tego trzeciego – nowego wybranka, delfina, wschodzącą gwiazdę. Prezes PiS oprócz proklamowania partyjnej jedności określił również cechy potencjalnego kandydata na premiera: ma to być człowiek młody, przed pięćdziesiątką, jeszcze nie zgrany politycznie oraz mający dobre relacje z otoczeniem prezydenta Karola Nawrockiego. Takie cechy mieli wskazać sympatyzujący z Prawem i Sprawiedliwością socjologowie, których Kaczyński poprosił o radę. Zwłaszcza pierwsze z powyższych kryteriów jest złą wiadomością dla Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka – ten drugi co prawda jeszcze ma czwórkę z przodu, ale w roku wyborów parlamentarnych skończy 50 lat.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
Reklama