Amerykanów kochamy coraz mniej

Z pierwszego na piąte miejsce spadli w ciągu ostatnich trzech lat Amerykanie w corocznym badaniu, w którym CBOS sprawdza sympatię Polaków do innych narodów. W 2023 r. obywatele USA wywoływali pozytywne emocje u 68 proc. Polaków, obecnie – jedynie u 47 proc. Wyprzedzają ich Włosi, Czesi, Słowacy i Anglicy. Ta zmiana to z pewnością efekt działania Donalda Trumpa. Sam prezydent USA wypada zresztą w badaniu CBOS znacznie gorzej od ogółu Amerykanów. Jego działalność negatywnie ocenia 60 proc. badanych, tak samo liczna grupa wiąże z jego prezydenturą obawy, 41 proc. uważa, że przyczynia się ona do spadku bezpieczeństwa Polski.

Przychylniej oceniają go wyborcy prawicy. Prezydenturę Trumpa chwali dwie trzecie wyborców PiS i Korony Polskiej, a także 55 proc. wyborców Konfederacji. Ponad połowa głosujących na PiS jest też zdania, że przyczynia się ona do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Krytycznie do działalności Trumpa odnosi się z kolei 97 proc. wyborców KO i Razem oraz cztery piąte głosujących na Lewicę. Znacząca większość wyborców tych trzech formacji uważa też, że prezydentura Trumpa przyczynia się do osłabienia bezpieczeństwa Polski.

Drastycznie spadły też oceny stosunków polsko-amerykańskich. Jeszcze wiosną 2023 r. 80 proc. Polaków uważało je za dobre, a w badaniu przeprowadzonym dwa lata później odsetek ten spadł do 31 proc. Wynik z 2023 r. był rekordowy, bo badanie przeprowadzono niedługo po wizycie ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie, a następnie w Warszawie, w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. Prezydent USA mówił wtedy, że wojna w Ukrainie symbolizuje walkę autokracji z demokracją oraz przywołał art. 5 traktatu północnoatlantyckiego jako fundament wspólnej obrony. Deklaracje te mocno kontrastują z tym, jaki stosunek do Rosji, Ukrainy i NATO prezentuje obecny przywódca USA.