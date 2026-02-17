Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mariusz Janicki
Mariusz Janicki
17 lutego 2026
Kraj

Góra kontra dół

Jak prawica atakuje „zdeprawowane elity”. Ten chwyt nadal jest skuteczny, trwa intensywna operacja

17 lutego 2026
PiS sam stworzył elitę władzy, ale o elitaryzm oskarżał wszystkich politycznych przeciwników. PiS sam stworzył elitę władzy, ale o elitaryzm oskarżał wszystkich politycznych przeciwników. Adam Chełstowski / Forum
Wraz z aferą Epsteina, poza jej wszystkimi szokującymi wątkami, powrócił z pełną mocą motyw „zdeprawowanych elit”, tych prawdziwych i zmitologizowanych. Ten wątek natychmiast został wprzęgnięty do wojny polsko-polskiej.

W społecznościówkach zaroiło się od epitetów w rodzaju: „globalne elity”, które opanowały świat, „pseudooświecone elity”, które mieszają ludziom w głowach dla własnych celów, „polskie elity do niczego nie dojdą”, „antypolskie elity ujawniają się coraz częściej”. Powróciły nawet „łże-elity”, czyli określenie Jarosława Kaczyńskiego sprzed 20 lat, z czasów pierwszego PiS u władzy; znowu okazało się użyteczne, aby przypomnieć, kto jest naprawdę odpowiedzialny za zło, które się dzieje. Wszystko połączyło się ze wszystkim: „Niemcy już nie mordują polskich elit, oni je sobie wychowują”, „Elity nie są ani prawicowe, ani lewicowe, one są zdegenerowane i zajmują się ideologią”. „Elity wmawiają wam, że Boga nie ma, śmieją się z Biblii, zacofania, a za waszymi plecami kultywują Szatana (…). I dalej: „Słowo elita w Polsce stało się karykaturą samego siebie. (…) nie wyrasta z mądrości – ona jest produkowana jak towar”.

I jeszcze: „Polacy widzą, że wielu z tych, którzy udają elitę, to po prostu zwykłe pały – głośne, puste i nadęte”. „Liberalizm nie istnieje, był ideologią służącą przejęciu władzy przez nowe elity i dziś nie jest im już potrzebny”. I dalej, żeby się utrzymać w klimacie: „Poziom bezczelnej arogancji przedstawicieli liberalno-lewicowych środowisk politycznych i medialnych jest zatrważający. Ci ludzie naprawdę myślą, że stanowią jakąś »elitę« narodu i są uprawnieni do rządzenia pustymi, biednymi i przemocowymi »Polaczkami«?”. „Elity tzw. kolektywnego zachodu to zdemoralizowane szumowiny. Czas tych gadów dobiega końca, a oni o tym doskonale wiedzą”, „elity europejskie: zboki, narkomani, mordercy”.

Polityka 8.2026 (3552) z dnia 17.02.2026; Polityka; s. 21
Oryginalny tytuł tekstu: "Góra kontra dół"
Mariusz Janicki

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Kierownik działu politycznego, publicysta. Absolwent polonistyki na UW. W „Polityce” od 1990 r. Współautor kilku książek, m.in. „Baby na świeczniku” (wywiad rzeka z pierwszą rzeczniczką praw obywatelskich Ewą Łętowską), „Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę Jarosław Kaczyński” (2019), „Cień wielkiego brata. Ideologia i praktyka IV RP” (2007) oraz „Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy” (2023). Razem z Wiesławem Władyką, z którym napisał trzy ostatnie książki, parokrotnie był nominowany do nagrody Grand Press w dziedzinie publicystyki.
Reklama