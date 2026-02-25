Skompromitowany działacz PiS wciąż pracuje w Pałacu Prezydenckim. Tylko go ukryli

Wyborcy go nie chcieli. Radni powiatowi z PiS zbuntowali się i nie wybrali go na starostę chełmskiego. A prezydent zatrudnił u siebie i boi się zwolnić Ryszarda Madziara.

Karol Nawrocki stara się kreować na lidera całej prawicy, nieobciążonego aferami ośmioletnich rządów PiS i niedziałającego w interesie czysto partyjnym. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, minister Marcin Przydacz odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe i szef kancelarii Zbigniew Bogucki – nie są kojarzeni z pisowskimi przekrętami czy wyciąganiem publicznych pieniędzy na potęgę.

Ale to fasada, bo gdy spojrzeć na szerszy plan prezydenckiego zaplecza, to postaci, które wystąpiły w największych pisowskich aferach, znajdzie się tu całkiem sporo. Co więcej, Karol Nawrocki zdaje sobie z tego sprawę i zgadza się na to. A nawet jeśli nie chce z kimś pracować, to nie czuje się na tyle mocny, żeby go z Pałacu wyrzucić.

Czytaj też: Tusk kontra Nawrocki. Przed nami długa wizerunkowa wojna pozycyjna

Marta Nawrocka nie wytrzymała