Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Krzysztof Burnetko
Krzysztof Burnetko
3 marca 2026
Kraj

Poligon Kraków

Poligon Kraków. Sytuacja nagle zrobiła się poważna, to może być kluczowe referendum

3 marca 2026
Aleksander Miszalski Aleksander Miszalski Marek Lasyk / Reporter
Kraków niedługo może stać się pierwszą odsłoną walki o zmianę władzy w największych miastach Polski. A przynajmniej poligonem dla propagandowych rozgrywek przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski jest oskarżany o „rozrywkowy” styl sprawowania władzy. Dowodem ma być choćby „taneczny” teledysk, jaki nakręcił na dachu urzędu miasta.www.tiktok.com/@olekmiszalski Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski jest oskarżany o „rozrywkowy” styl sprawowania władzy. Dowodem ma być choćby „taneczny” teledysk, jaki nakręcił na dachu urzędu miasta.

Ponad setka ludzi wysłanych na ulice w charakterystycznych niebieskich kamizelkach z hasłem „Referendum KRK” z zadaniem zbierania podpisów. Wywieszone na reklamowych okrąglakach wielkie plakaty z tym samym przekazem: odwołać prezydenta Krakowa! Film o obecnym włodarzu miasta Aleksandrze Miszalskim. A także komiks zatytułowany „Aleksander niewielki, czyli komiks o kolesiogrodzie” i poważniejsze w tonie wydawnictwo (nie licząc wydawanej od lat gazetki „Kraków dla Mieszkańców”) – wszystko rozdawane za darmo. Do tego zmasowana kampania internetowa – czasem agresywna.

To klimat ostatnich tygodni. Ale niektórzy, w tym były prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski, szydzą, że wszystko jest polityczną hucpą i zaczęło się wiele lat temu. Polityczny charakter przedsięwzięcia potwierdza zresztą wpływowy wciąż w Krakowie polityk PiS Ryszard Terlecki. W felietonie dla portalu Kurier Krakowski ogłosił: „przeciwnicy obecnej władzy z uruchomieniem akcji czekają na wynik konfrontacji w Krakowie”. I prorokował: „Odwołanie Miszalskiego w Krakowie może pociągnąć za sobą serię referendalnych wyborów. (…) Kłopotem dla Tuska mogą stać się, już zapowiadane, referenda w Gdańsku czy Poznaniu. W Gdańsku przygotowania są zaawansowane”.

Pasjonaci miasta

Bo i owszem, formalnie z pomysłem rozpisania referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego wystąpiło pod koniec stycznia 21 mieszkańców. Podkreślają, że są społecznikami, a nie zapleczem jakiejkolwiek partii (w grupie jest kilku dzielnicowych radnych, miejskich dziennikarzy i aktywistów). Na czele stoi prawnik i radny dzielnicowy Jan Hoffman. Lata temu działał w Unii Wolności, ale teraz odżegnuje się od związków z ugrupowaniami politycznymi.

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Polityka; s. 22
Oryginalny tytuł tekstu: "Poligon Kraków"
Krzysztof Burnetko

Krzysztof Burnetko

Z „Polityką” związany od 2005 r. Krakus, absolwent prawa na UJ. W PRL był opozycyjnym dziennikarzem, w latach 1988–2005 pracował w „Tygodniku Powszechnym”. Autor lub współautor kilkunastu książek, m.in. „Kapuściński: Nie ogarniam świata”, „Marek Edelman. Życie. Po prostu” oraz zbioru esejów „Nasza Historia. 20 lat RP.pl”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015). Pasjonat narciarstwa, historii, akustycznego jazzu i starego rocka.
Reklama