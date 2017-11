Hirszfeld i Czortkower

W POLITYCE 45 ukazał się artykuł „Krwawa wystawa” autorstwa Piotra Sarzyńskiego na temat wystawy „Krew. Łączy i dzieli”, przygotowanej przez Muzeum Żydów Polskich Polin. Autor pisze: „…Karol Landsteiner, który w 1900 r. określił główne grupy krwi, czy Ludwik Hirszfeld, któremu badania krwi posłużyły do określania żydowskich grup rasowych”. Nie jest to zgodne z prawdą. Ludwik Hirszfeld był polskim immunologiem i bakteriologiem, który wykazał (wspólnie z Emilem von Dungernem), że grupy krwi są cechami dziedzicznymi, oraz nadał im używane do dziś nazwy A, B i 0. Ponadto Ludwik Hirszfeld wraz ze swą żoną Hanną wykazali, że częstość grup krwi jest różna w różnych populacjach, co stało się podstawą seroantropologii, nauki badającej grupy krwi w różnych grupach etnicznych.