Kawiarnia literacka Pisarska pomoc

Pan Józef Hen zgodził się ze mną spotkać. Zadzwoniłem do niego i opowiedziałem, że nie bardzo radzę sobie z opisaniem wydarzeń sprzed prawie 80 lat, które są mi potrzebne do powieści. Czytam książki historyczne o tamtych czasach we Lwowie, ale nie umiem wyobrazić sobie życia codziennego. Mam całą listę konkretnych pytań. Jak ludzie się ubierali? Jak ze sobą rozmawiali? Gdzie wychodzili wieczorami? A pan tam przecież wtedy był. Dzień przed spotkaniem obejrzałem jeszcze „Krzyż Walecznych”. Film Kazimierza Kutza z 1958 r., do którego scenariusz napisał właśnie Józef Hen. Dawno nie widziałem tak dobrego filmu o drugiej wojnie światowej i w ogóle o wojnie. Wciągającego, pięknie zainscenizowanego, ze świetnymi dialogami. Gorzko dowcipnego, bez jednej dłużyzny. Może się nie zestarzał także dlatego, że opowiada o wojnie nie wprost? To przedzielone krótkimi animacjami Wojciecha Zamecznika trzy nowele. Pierwsza o młodym żołnierzu, który po udanej akcji dostaje Krzyż Walecznych i cztery dni urlopu. Dumny, z odznaczeniem na piersi jedzie z frontu do swojej wsi. Przed wojną nikt tam w niego nie wierzył, a teraz pokaże im Krzyż Walecznych, opowie o świecie, który zjeździł. Wreszcie zobaczą, jak się co do niego mylili. Na miejscu okazuje się jednak, że z jego rodzinnego domu został tylko fragment płotu i furtka, przez którą chłopak wchodzi na puste podwórko (co za scena!). W drugiej noweli tuż po wyzwoleniu polscy żołnierze znajdują pięknego i przyjacielskiego wilczura, ale szybko się okazuje, że to pies obozowy, który wcześniej służył Niemcom w obozie koncentracyjnym. Co z nim zrobią? W trzeciej noweli miasteczko z pompą przygotowuje się na przyjazd wdowy po bohaterze wojennym, kapitanie Joczysie. Ale wszystko jest inaczej, niż miało być. Konsternacja. Organizatorzy uroczystości chcą powitać starszą, siwą panią, która pierwsza wysiada z pociągu. Ale prawdziwą wdową okazuje się wysiadająca chwilę potem jej młoda i w dodatku ładna córka, niepasująca do stereotypu „zasłużonej”. Do tego zamiast uświetniać odsłonięcie kolejnego pomnika zmarłego męża, wygłaszać przemówienia na otwarciu fabryki czy domu kultury jego imienia, wdowa zakochuje się w młodym zootechniku. Wcześniej wiedziałem, że Hen jest świetnym pisarzem, ale nie wiedziałem, jak wspaniałym jest scenarzystą. W momencie powstania „Krzyża Walecznych” był młodszy niż ja dziś. Do pytań potrzebnych do powieści dodałem więc kilka o pisaniu scenariuszy. Hen przyszedł do kawiarni Czytelnika punktualnie o 11.30, mimo że tego dnia było zimno i wiało. Samej słynnej kawiarni nie będę opisywał, bo to chyba najlepiej opisana kawiarnia w Polsce, o każdym jej metrze kwadratowym powstało już sto tekstów. Usiedliśmy w tylnym rogu, żeby nie było zbyt głośno. Hen na początku podarował mi książkę „Najpiękniejsze lata” – o swoich przeżyciach z czasów, które właśnie mnie interesują. Rozejrzał się po gościach kawiarni, do której przychodzi od ponad pół wieku, położył telefon na stole i przenieśliśmy się do Lwowa 1939 r. Odtworzył mi ten świat, z zabawnymi szczegółami i gotowymi dialogami. Nie zawahał się przy żadnym nazwisku. Pamiętał nawet, czego prawie 80 lat temu słuchało się w radiu, na co chodziło do kina i teatru. Płynnie przenosił się z czasów wojny do teraźniejszości, żeby dyskretnie pokazać mi, kto usiadł przy stoliku obok. Zaśpiewał mi rosyjską piosenkę, udawał ustami jazzową trąbkę i cytował słynne przemówienia Churchilla po angielsku. Zafascynował mnie swoją niezwykłą bezpośredniością

