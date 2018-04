Paweł Dunin-Wąsowicz Literatura posmoleńska Literatura pękła Przez 96 miesięcy polska literatura posmoleńska diagnozowała pęknięcie społeczne, snuła teorie zamachu i opisywała manifestacje pod Pałacem Prezydenckim. A na koniec przeszła do prawicowego kanonu.

Mirosław Gryń/Polityka Powieści pierwszej fali miały w intencji autorów najwyraźniej oddanie sprawiedliwości uczestnikom manifestacji smoleńskich. Pierwsze literackie reakcje na katastrofę smoleńską pojawiły się w postaci krótkich utworów poetyckich bezpośrednio po tragedii – autorami najbardziej pamiętnych byli twórcy starszego pokolenia o uznanym dorobku. Zarówno Jarosław Marek Rymkiewicz, jak i Marcin Wolski oskarżali. Pierwszy z nich w wierszu „Do Jarosława Kaczyńskiego” pisał wprost: „Krew na kamiennych szarych płytach; Na białych rękawiczkach Tuska” i stwierdzał dobitnie: „To co nas podzieliło – to się już nie sklei/Nie można oddać Polski w ręce jej złodziei/Którzy chcą ją nam ukraść i odsprzedać światu/Jarosławie!

Wolski powtarzał za skamandrytą oskarżenie o fałsz: „Prawdę mając na ustach, a kłamstwo w kieszeni,/będąc zgodni ze stadem, z rozumem w konflikcie,/dzisiaj lekko pobledli i trochę stropieni,/jeśli chcecie coś zrobić, to przynajmniej milczcie!”. Poezję inspirowaną katastrofą tupolewa publikowali twórcy znani i nieznani. Do tych pierwszych zaliczyć trzeba bez wątpienia także 38-letniego w 2010 r. Wojciecha Wencla. Wencel jest przede wszystkim autorem utworu „Matka Boska Smoleńska”, w którym wspomina o sołdatach dzielących wśród szczątków „wszystko co da się spieniężyć” i stwierdza, że spod krzyża na Krakowskim Przedmieściu „wieje żywe Słowo niosąc ludziom wzgardzonym osiem błogosławieństw”. Datą pierwszej rocznicy tragedii Wencel opatrzył wiersz zatytułowany „Ikar”, zaś w wyborze jego poezji znaleźć można także obszerny utwór „Pamiętnik z Krakowskiego Przedmieścia”. Wspomina w nim o „wozach transmisyjnych podłości” i pijanym motłochu szydzącym z ludzi przywiązanych do krzyża. Żywymi nazywa pogrzebanych w zasypanych kanałach na cmentarnej łączce oraz wracających w metalowych trumnach, umarłymi są dla Wencla pracujący na etatach i bawiący się w modnych klubach – w usta tych drugich wkłada cytat z czołowego poety pokolenia „bruLionu” Marcina Świetlickiego. Naród się budzi? Prawdopodobnie pierwszym obszerniejszym utworem prozatorskim nawiązującym do katastrofy smoleńskiej był „Zgred” Rafała Ziemkiewicza, wydany w 2011 r. Zapiski z kilku miesięcy życia dziennikarza Rafalskiego, w którym łatwo domyślamy się porte-parole autora, kończą się opisem wydarzeń 10 kwietnia 2010 r. i dni następnych. O tragedii Rafalski dowiaduje się, pisząc artykuł. Poruszony tłumami pod Pałacem Prezydenckim, od początku zauważa pęknięcie i zdecydowanie określa się po właściwej jego zdaniem stronie. „Nie mogę wytrzymać tego korowodu upiorów w telewizyjnym ekranie (...). Salon warszawski: pełna obcość. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. (...) teraz się musi zacząć, to ich koniec, naród się budzi” – konstatuje Rafalski. Dla odmiany młody bohater wydanej w następnym roku powieści Martyny Ochnik „Oszołomy” o katastrofie dowiaduje się w sklepie, do którego udał się, by kupić piwo na zabicie kaca. Pod wpływem wydarzeń oraz wyrazistej postawy babci, wdowy po żołnierzu wyklętym, chłopak z niefrasobliwego imprezowicza przemienia się w świadomego patriotę. Podczas jednej ze smoleńskich demonstracji doświadcza brutalności policji, która pałuje szalikowca niemal na śmierć. Także w 2012 r. ukazał się „Ukryty” Bronisława Wildsteina, trzecia część zapoczątkowanej „Doliną nicości” tetralogii, w której poszczególnych księgach powtarza się motyw manipulacji dokonywanych przez prywatną telewizję ABC. Tłem akcji związanej z zabójstwem popełnionym przez celebrytę są prowokacje, które ludzie obozu rządzącego wspólnie z kierownictwem ABC podejmują na Krakowskim Przedmieściu. Na smoleński krzyż oddawany jest mocz, a okrzyk jego wrogów brzmi: „Jest krzyż, jest impreza!”. Kontrmanifestanci sterowani są doraźnie z pobliskiej knajpy Przekąski Zakąski. Zamach jako koło zamachowe Powieści tej pierwszej fali miały w intencji autorów najwyraźniej oddanie sprawiedliwości uczestnikom manifestacji smoleńskich – obrońcom krzyża – i podobnie jak wiersze Rymkiewicza, Wencla i Wolskiego piętnowanie lekceważących pamięć Lecha Kaczyńskiego mediów. Ich autorzy nie zajmowali się w zasadzie katastrofą jako taką. Jej tajemnica stała się pożywką dla następnej fali – powieści sensacyjnych, z reguły zakładających spiskową koncepcję zamachu. Autorką bodaj pierwszej z nich „Spotkałam kiedyś prawdziwego hipstera” z 2012 r. była Maryna Miklaszewska, znana jako współtwórczyni musicalu „Metro”. W akcję wplotła anonimową analizę teatrologiczną rozpatrującą zamachy na Jana Pawła II, księdza Popiełuszkę oraz prezydencki samolot jako ciąg dramatów ukartowanych przez rosyjski tajny MChAT 2 (nazwa nawiązuje do słynnego moskiewskiego teatru). Następne powieści nie były jednak już tak wyrafinowane formalnie. „7:27 do Smoleńska” Marcina Wolskiego z 2014 r. to klasyczny thriller, w którym Igor Rykow po śmierci w wypadku czwórki kolegów – tak jak on rosyjskich inżynierów lotniczych – wyrusza do Polski, by ostrzec nasze służby specjalne o sabotażu dokonanym podczas remontu prezydenckiego Tu-154 w Rosji. Jednak jego kolejne alarmy są przechwytywane przez moskiewskich agentów, także ten ostatni wysłany już po starcie maszyny do Smoleńska. Rykow występuje także w późniejszej powieści Wolskiego „Dzień zapłaty”. Postacie „dobrych Rosjan” pojawiają się także w innych książkach – w „Teorii zemsty” Grzegorza Szczerby i dwutomowej „Za krawędzią strachu” podpisanej nazwiskiem Tom Whiters. W obu zamach na polskiego prezydenta ma podtekst ekonomiczny. U Szczerby chodzi o zyski z polskiego gazu łupkowego, zaś u Whitersa spowodowana przez Rosjan katastrofa ma na celu zastraszenie polskiego premiera Daniela Traska i wymuszenie na nim podpisania wieloletniego kontraktu na import rosyjskiego gazu po dwukrotnie zawyżonej cenie. Bohaterem „Za krawędzią strachu” jest oficer Biura Ochrony Rządu, który przeżył katastrofę samolotu i zbiegł z jej miejsca, widząc, jak Rosjanie dobijają ciosami łopat innych ocalałych. Warto zaznaczyć, że na wieść o śmierci prezydenta Trask czuje się tak, jakby spełniła jego życzenie złota rybka, zaś rosyjski przywódca Borys Dorogowoj planuje zagładę Polski przy pomocy bomb atomowych i martwi się tylko, jak wywieźć trupy ofiar, by nie doszło do epidemii. Przygodom pozytywnych bohaterów – Polaka i Rosjanina – patronuje... Marcin Wolski, którego postać została wprowadzona do powieści jako ich dalekiego opiekuna. Podobnie jak Whiters pseudonimem posłużył się autor powieści „Katastrofa smoleńska. Zamach?”, podpisany jako Yaroslav Just. Tym razem jest to fantastyka ezoteryczna – prezydencki tupolew został ściągnięty elektromagnesem wielkiej mocy, zaś dzieje się to za sprawą rosyjskiego guru Zakonu Gwiazdy Wieczornej. Proroctwo o przyjściu na świat dwóch filarów mających poprowadzić Polskę w nową epokę wygłasza zaś w 1938 r. Tadeusz Gajcy – którego matka w rzeczywistości jako akuszerka odbierała poród bliźniąt Kaczyńskich. Nie wydaje się jednak, by te spiskowe teorie poskutkowały wielkimi sukcesami komercyjnymi prac ich autorów – wyjąwszy powieści Wolskiego wydawane przez wydawnictwo Zysk i S-ka (ukazały się w nim także wspominane wcześniej książki Ochnik, Ziemkiewicza i Wildsteina), publikowane były w mniej znanych lub wręcz nieznanych oficynach, Szczerba we wstępie do swojej 900-stronicowej cegły składa zresztą podziękowania sponsorom, a więc wydawca wcale nie miał ochoty na druk na własne ryzyko. Matka Boska Smoleńska Społeczeństwo uległo podziałowi, a echa katastrofy smoleńskiej odnajdujemy po obu stronach „pęknięcia”. Nie tylko u twórców, dla których tragedia ta była fundamentem odnowy narodu, oraz tych zainteresowanych monetyzacją sensacyjnych teorii spisk

