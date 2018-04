Aneta Kyzioł Teatr wraca do antyku Znam się na Erosie Do repertuaru polskich teatrów wraca antyk. Ale w dość zaskakujący sposób.

Magda Hueckel Jacek Poniedziałek jako finałowe danie w spektaklu „Uczta” (na podstawie dzieła Platona) w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Ostatnio antyk był w polskim teatrze ważnym punktem odniesienia w czasach PRL. Szczególnie „Antygona” Sofoklesa, klasyczny dramat racji: prawo moralne i zwyczajowe kontra prawo stanowione, prawo państwa. Z bardzo polską bohaterką, która w imię wyznawanych wartości jest gotowa na śmierć. Nie brakowało spektakli aluzyjnych, ale też i tworzonych bardzo wprost. Do historii przeszła m.in. inscenizacja Andrzeja Wajdy z krakowskiego Starego Teatru z początku 1984 r., z chórem w kaskach robotników i Kreonem w ciemnych okularach Jaruzelskiego.

Czasem także wybitne, jak wystawiona w 2009 r. w Warszawie „(A)pollonia” Krzysztofa Warlikowskiego, przynosząca szereg pytań o kluczową w polskiej tradycji i patriotyzmie narrację ofiary. Bohaterkami były trzy kobiety, które poświęciły życie: Apolonia Marczyńska, zabita za ukrywanie Żydów podczas drugiej wojny światowej, oraz mityczne: Alkestis, która oddała życie, by jej mąż mógł zachować swoje, i Ifigenia, złożona w ofierze przez ojca Agamemnona, by bogowie pozwolili mu wypłynąć na wojnę. Warlikowski wstrząsająco pokazywał świat w spirali i w kulcie śmierci, gdzie ofiary pociągają za sobą kolejne ofiary, nie ma ukojenia, jest poczucie straty, ból, wyrzuty sumienia i chęć zemsty. Rok później katastrofa smoleńska przeniosła piekło Warlikowskiego ze sceny na miejskie place i cmentarze, z teatru do telewizji i internetu. „Warto sięgnąć po »Antygonę« dziś, tu i teraz, ponieważ żyjemy w kraju, w którym nie wszystko jest pogrzebane. Żyjemy wśród niepogrzebanych szczątków. Sięgamy po »Antygonę« i za jej pomocą opisujemy naszą wojnę polsko-polską” – mówił reżyser Marcin Liber w 2013 r. przed premierą sztuki Sofoklesa z V w. p.n.e. w łódzkim Teatrze Nowym. I dodawał profetycznie, bo ekshumacje smoleńskie zaczną się później: „Żyjemy w kraju, w którym wciąż szantażowani jesteśmy płaczem wdów i dzieci, wciąż wywleka się do swych celów zwłoki, którym należy się wieczny odpoczynek”. Ważną postacią uczynił Ismenę, siostrę Antygony, tę, która przeżyła – stała się przyczynkiem do rozważań nad figurą strażnika pamięci, historii: czym się kieruje, w jaki sposób tę pamięć przechowuje? W centrum inscenizacji była trumna z wieńcem w postaci oficjalnych żałobników w mundurach i garniturach. Siostry Antygona i Ismena, w depresji, leżały na materacu obok. Antygona nie chciała jedynie pogrzebać brata, ale też odejść – na zawsze – razem z nim. I nie wracać ani w teatrach, ani na placach. Nowa odsłona rządów PiS skutkuje kolejnymi inscenizacjami antycznej klasyki. Rzadko pojawiają się wśród nich inscenizacje dosłownie nawiązujące do polityki. Jak mający niedawno premierę w toruńskim Teatrze im. Horzycy „Edyp tyran” Sofoklesa w reż. Wojtka Klemma. Z biało-czerwonym samolocikiem z papieru, drabinką, z której przemawia tyran, i z rzucanymi w stronę opozycji „zdradzieckimi mordami”. Chór Starców Tebańskich reżyser zastąpił chórem dzieci Edypa, co pozwoliło mu wprowadzić postać Antygony, symbolizującej kobiety – ofiary polityki tyranów, ale też jedyną siłę, która może się im przeciwstawić. Ifigenii walka o wizerunek Michał Zadara po tematy z antyku sięgał już kilkakrotnie. W 2008 r. w krakowskim Starym Teatrze przypomniał mit o Ifigenii – wersję Racine’a przepisaną przez Pawła Demirskiego. Akcja działa się w bazie wojskowej gdzieś na Bliskim Wschodzie, zamiast flauty, która w oryginale uniemożliwiała połączonym armiom Agamemnona (Jan Peszek) i Achillesa (Arkadiusz Brykalski) wyruszenie na wojnę, mieliśmy huragan uniemożliwiający start śmigłowców i utrudniający komunikację. Tekst monologów i dialogów wyświetlany był na prompterach, co było odniesieniem do mediatyzacji współczesnej wojny. Ifigenia (Barbara Wysocka), idąc na śmierć, lustrowała dokładnie swój strój, będzie w końcu w milionach relacji, w newsach i filmikach w internecie. Wizerunek jest najważniejszy. Dwa lata temu Zadara wystawił „Orestesa” Eurypidesa – sztukę sprzed 2,5 tys. lat o kryzysie demokracji, elitach stawiających prawo boskie ponad stanowionym, o zaślepieniu zemstą, spirali przemocy i... o próbach wpływania na wyroki sądowe. A wszystko to w Galerii Sztuki Zachęta, w monumentalnej, stylizowanej na antyk przestrzeni, w której w 1922 r. został zastrzelony pierwszy polski prezydent Gabriel Narutowicz. Teraz, w spektaklu „Sprawiedliwość” z Teatru Powszechnego w Warszawie, kontrapunktem dla wydarzeń polskiego Marca 1968 r. uczynił „Króla Edypa” Sofoklesa. Śledztwo prowadzone w sprawie znalezienia i ukarania sprawców nagonki i wygnania z socjalistycznej Polski jej obywateli o żydowskich korzeniach prowadzi m.in. do Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, wtedy autorki dwóch paskudnych artykułów prasowych, od dekad posłanki PO; za artykuły wielokrotnie przepraszała. Czyli śledztwo zaprowadziło twórców nie do kogoś, kogo automatycznie określilibyśmy mianem antysemity, tylko do kogoś w typie widza Powszechnego – oświeconego, liberalnego. I tu wkracza „Król Edyp” Sofoklesa, w którym śledczy staje się śledzonym, a w finale staje przed dylematem – poddać się karze czy nie. Wspólnota, mimo kolejnych plag spadających na Teby za niewykrycie i nieukaranie sprawcy śmierci poprzedniego króla, wcale nie dąży do załatwienia sprawy. Boi się wstrząsu, ten jednak – jak twierdzi Zadara za „Edypem” – jest konieczny. Bez przywrócenia prawa i sprawiedliwości, ładu prawnego i moralnego, wspólnota będzie gnić, korodować. Kolejne zbrodnie będą ją paraliżować, aż sczeźnie. Kontekstem spektaklu stała się nowelizacja ustawy o IPN i powrót antysemityzmu do polskiej przestrzeni publicznej. Prowokacyjna nagość Sokratesa Powrót do przeszłości, by zbudować lepszą przyszłość, to także stawka „Odysa” w reż. Eweliny Marciniak z Teatru Polskiego w Poznaniu, z mitem przepisanym współcześnie przez Marcina Ceckę. Akcja dzieje się w 1992 r., Odys wraca z 10-letnich „saksów” do swojej Itaki – transformującej się Polski. „Dom to człowiek i drugi człowiek, i to co pomiędzy nimi” – mówi w pewnym momencie najstarsza Penelopa (Teresa Kwiatkowska). Jego dom jest skalną jaskinią z wystającymi ludzkimi kończynami, złotymi framugami i anteną satelitarną na szczycie. Nic tu do siebie nie pasuje – podobna zasada panuje w tekście Cecki, swobodnie mieszającym porządki, style i czasy i będącym dość bełkotliwym obrazem polskiej mentalności, próbującej adaptować się do nowej rzeczywistości po przełomie ustrojowym. Zalotnicy Penelopy są pierwszym pokoleniem biznesmenów, sprzedawców białych skarpet z polowych łóżek, w pogoni za inwestorem, który pomoże im wejść w branże, w których podobno można szybciej i łatwiej zarobić. Sama Penelopa (w kilku wcieleniach), zmęczona czekaniem, chce wreszcie zacząć żyć, najlepiej sama i na własny rachunek, syn Telemach nie ma szans na udział w wyścigu szczurów, Odys (Paweł Siwiak) czuje się – jak wszyscy – zagubiony i rozczarowany. Aktorzy grają między widzami, często wchodząc z nimi w interakcje, prowokując, także – antyczną – nagością. Rozbuchaną całość wieńczą dwa intymne monologi. Pierwszy – Penelopy (Joanna Drozda) i Odysa, pary dawnych kochanków, którzy po latach rozłąki próbują odbudować dawną bliskość, jednak już na innych zasadach. Bez kobiecości spod znaku czekania i uległości oraz z męskością bez stereotypowej wojowniczości i konieczności zdobywania. Drugi należy do Telemacha w wykonaniu niewidomego aktora i muzyka Grzegorza Dowgiałły. Grając na pianinie niczym Stevie Wonder, mówi i śpiewa o wolności. Niemal dekadę temu Cecko wraz z Krzysztofem Garbaczewskim przepisali „Odyseję” w opolskim Teatrze im. Kochanowskiego, wtedy też był to spektakl pokoleniowy, którego głównym bohaterem był dorastający bez męskich wzorców Telemach i jego zagubienie. Teraz Garbaczewski, z wykształcenia nie tylko reżyser, ale i filozof, w stołecznym Nowym Teatrze, z aktorami Krzysztofa Warlikowskiego oraz imigrantami z krakowskiego Starego, wziął na warsztat „Ucztę” Platona. Tekst sprzed 24 wieków. „Moja miłość do filozofii jest wielka;

