Michał R. Wiśniewski Japońskie nisze i fetysze Nisze i fetysze Japońskie ilustrowane powieści zwane light novels to fenomen, który może nam pomóc zrozumieć wiele aspektów współczesnego czytelnictwa.

„Twoje imię" - fantastyczna opowieść filmowa. Zapaleni czytelnicy raczej bez problemu wymienią kilka japońskich nazwisk. Mistrzowie Kobo Abe („Kobieta z wydm"), Kenzaburō Ōe („Zerwać pąki, zabić dzieci") czy Osamu Dazai („Zatracenie") albo bardziej popularni – jak Haruki Murakami („Przygoda z owcą"), Hiromi Kawakami („Pan Nakano i kobiety"), Natsuo Kirino („Groteska") czy Banana Yoshimoto („Kuchnia"). Ale jest cała grupa twórców, którzy nie przychodzą do głowy na hasło „literatura japońska".

Cechą charakterystyczną (istnieje oczywiście wiele wyjątków) „lekkich powieści” jest koncentracja na postaciach, zarówno w prowadzonej narracji, jak i w ułatwiających zagłębienie się w lekturze ilustracjach – w tym na okładkach i rozkładówkach. Często pojawiają się elementy fantastyczne. Obok klasycznych romansów czy fantastyki zdarzają się też bardziej specyficzne gatunki, kierowane np. do miłośników militariów. W skrócie – nisze i fetysze. LN są zwykle krótsze niż „normalne” powieści i pisane prostszym językiem (w oryginale do ich odbioru wystarcza znajomość podstawowego zbioru ideogramów kanji). Nieliczne opisy ustępują miejsca dialogom i monologom wewnętrznym. Light novels to przede wszystkim termin marketingowy używany przez dużych wydawców. A LN to jedna czwarta całego rynku, kolejne tomiki sprzedają się nawet w setkach tysięcy egzemplarzy. Docelowy odbiorca odpowiada najczęściej zachodniemu young adult – książkom dla starszej młodzieży, popularnym ostatnio dzięki hollywoodzkim adaptacjom. Ten aspekt przekładalności medium jest niezwykle istotny dla light novels. Popularne tytuły stają się podstawą do serii komiksów, animacji czy gier komputerowych. Zachodni widz miał już okazję zetknąć się z przeniesieniem LN na duży ekran, chociaż w bardzo zmienionej wersji. Film science fiction „Na skraju jutra” z Tomem Cruise’em i Emily Blunt był niezbyt wierną ekranizacją „All You Need Is Kill” – ilustrowanej przez Yoshitoshi ABe powieści Hiroshi Sakurazaka. Rzecz łączy w sobie dwa znane motywy fantastyczne – inwazje kosmitów i pętlę czasową, w której uwięziony jest główny bohater, żołnierz odradzający się po śmierci niczym postaci z gier wideo. O inspiracji interaktywną rozrywką opowiadał sam autor – takie uwikłanie w popkulturę jest bardzo charakterystyczne dla LN. Tradycyjna pulpowa literatura przeszła w Japonii przemianę w latach 70., wraz z narodzinami subkultury otaku, czyli ruchu fanowskiego. Kiedy zaczęła spadać sprzedaż kryminałów, magazyny z tanią literaturą postanowiły przyciągnąć miłośników fantastyki, mangi i anime. Tekstom zaczęły towarzyszyć ilustracje utrzymane w stylu znanym z popularnych komiksów i seriali. W latach 80. pęczniejąca bańka ekonomiczna przyniosła rewolucję elektroniki rozrywkowej. Pod strzechy trafiły gry wideo, rozwinął się rynek animacji wydawanych bezpośrednio na VHS. Wydawcy zauważyli, że nisze odbiorców się pokrywają, i wykorzystali to, tworząc multimedialne produkty. Komiksy adaptowano na seriale animowane i filmy, ale także gry komputerowe. Popularny stał się zwłaszcza gatunek visual novel – interaktywnej, ilustrowanej powieści, nieco pokrewny zachodnim tekstowym grom przygodowym. Jednym z elementów tego kulturowego koktajlu była również literatura, książki dla otaku – na przykład cykle powieści fantasy. O ile Tolkien czerpał z nordyckich poematów i mitologii, o tyle tu często inspiracją były gry RPG, które same w sobie są formą żywej, interaktywnej narracji. Na opowieść, którą snuje mistrz gry, mają wpływ decyzje uczestników wcielających się w jej bohaterów. Zapiski z co ciekawszych sesji były publikowane w magazynach dla graczy. Prowadzona przez Ryo Mizuno „Kronika wojny na Lodoss” – i drukowana w piśmie „Comptiq” – zyskała taką popularność, że w 1988 r. zrobił z niej serię ilustrowanych powieści. Na ich podstawie powstał także serial animowany, komiksy i gry komputerowe: każdy kolejny produkt wpływał na popularność oryginału. Efekt tych zależności między różnymi mediami widać na przykładzie polskiego rynku. LN włączyły do swojej oferty wydawnictwa mangowe. Wybierają tytuły, których animowane adaptacje wcześniej zdobyły popularność wśród fanów. Tak było na przykład z serią „Re: Zero – Życie w innym świecie od zera” Tappei Nagatsuki (ilustracje Shinichirō Ōtsuka), na bazie której powstało jedno z najbardziej popularnych anime 2016 r. Polska edycja (wydawnictwo Waneko) trafiła na rynek w 2017 r. Na podobnej zasadzie lokomotywami sprzedaży książek są ich hollywoodzkie ekranizacje. O ile na Zachodzie oznacza to zwykle wydanie książki z filmową okładką, o tyle japoński marketing ogarnia sprawę kompleksowo – na łamach kolejnych tomów ukazują się zapowiedzi i reklamy serialu (często towarzyszą im odautorskie notki pisarzy), a fabuła animacji obejmuje często tylko niewielki wycinek oryginalnej opowieści. Kto chce wiedzieć, co będzie dalej, musi sięgnąć po książki. Wspomniany „Re: Zero” jest przykładem na to, jak autorzy LN znają swoją publiczność. Bohaterem jest Subaru Natsuki, wycofany społecznie nastolatek, który spędza całe dnie, grając w gry komputerowe. Pewnego dnia tajemnicza siła przenosi go do krainy fantasy, w której spotyka piękną elfkę i odkrywa, że nie może umrzeć (podobnie jak bohater „Na skraju jutra”). To chłopacka fantazja opakowana w silne emocje i reklamowana pięknymi dziewczętami. Tajemnice są mroczne, przygody intensywne, a platoniczny „harem” głównego bohatera powiększa się z każdym tomem. Motyw „otaku przenosi się do świata fantasy” jest obecnie chyba najpopularniejszym pomysłem na LN. Zwykle taka kraina przypomina te znane z gier komputerowych – światy, do których prawdziwi otaku uciekają przed rzeczywistością, utożsamienie z bohaterem przebiega zatem bezboleśnie. Autorzy desperacko starają się urozmaić gatunek, niekiedy testując granice absurdu – do legendy przeszła powieść, której bohater odradza się w innym świecie jako świadome źródełko, w którym kąpią się piękne dziewczęta. Rodzajem zachodniego odpowiednika light novels mogłaby być „Saga o Ludziach Lodu” Margit Sandemo. Opowieść pełna emocji, romansów i wątków fantastycznych zamknęła się w 47 tomach, które wychodziły w Norwegii w latach 1982–89. To średnio 6–7 części rocznie! Podziwu godne tempo. W podobnym pracują – często ponaglani przez wydawnictwa – autorzy LN. Jednym z rekordzistów jest Kazuma Kamachi, który w latach 2014–16 napisał 24 tomy swoich kilku serii, jednocześnie pisząc powieść w od

