Dorota Szwarcman Bas-baryton Tomasz Konieczny o tym, jaka jest współczesna opera Pierwszy Polak w Bayreuth Rozmowa z basem-barytonem Tomaszem Koniecznym o współczesnej operze, przyjaźniach z harcerstwa i honorowym obywatelstwie Austrii.

Michael Poehn/Wiener Staatsoper Tomasz Konieczny jako Wotan w „Walkirii” Wagnera, wystawionej przez Wiedeńską Operę Narodową. DOROTA SZWARCMAN: – Na YouTube można znaleźć fragment filmu Andrzeja Wajdy „Pierścionek z orłem w koronie” nawiązujący do słynnej sceny z kieliszkami z „Popiołu i diamentu”. Podłożony jest głos Zbyszka Cybulskiego, ale aktor to pan.

TOMASZ KONIECZNY: – To był mój debiut. Byłem wtedy na drugim roku szkoły filmowej, miałem 20 lat. Filmografię ma pan niemałą, są w niej główne role.

To były przede wszystkim spektakle Teatru Telewizji.

Najważniejsze to „Tristan i Izolda" w reżyserii Krystyny Jandy i „Bohater naszego świata" Ryszarda Bera. Był pan w stanie łączyć to ze studiami wokalnymi? Wstyd się przyznać, ale nie traktowałem wtedy opery poważnie. Wydawała mi się koturnowa, trochę nawet obciachowa, przynajmniej to, co widziałem w teatrze. Muzykę klasyczną lubiłem, szkołę muzyczną I stopnia, jeszcze w Łodzi, skończyłem na fortepianie, potem uczyłem się też gry na gitarze, a równolegle ze studiami aktorskimi uczęszczałem do szkoły muzycznej II stopnia na śpiew do klasy prof. Edwarda Kamińskiego, który notabene odkrył mnie w tej dziedzinie. Chciałem zdawać do szkoły filmowej na wydział aktorski, bo na moją wymarzoną reżyserię było jeszcze za wcześnie, i musiałem przygotować coś do zaśpiewania. Poszedłem więc do prof. Kamińskiego, który przesłuchał mnie i powiedział, że mnie przygotuje pod warunkiem, że będę jednocześnie zdawał do Akademii Muzycznej w Łodzi. Tak zrobiłem, tylko na jeden z egzaminów nie mogłem pójść, ponieważ w tym czasie miałem inny w Filmówce. Z Akademii zrezygnowałem więc z bardzo dobrą lokatą i wyszło na to, że rzeczywiście coś jest na rzeczy z moim głosem. A że pokorne cielę dwie matki ssie, to lekcje śpiewu brałem nadal. Na studiach wokalnych, już w Warszawie, pana kolegą był Mariusz Kwiecień. Wasze drogi pobiegły bardzo odmiennie, czy to przypadek? Myślę, że nie. Mamy bardzo różne głosy. Mariusza jest bardziej liryczny, więc logiczne było, że poszedł w kierunku Mozarta, belcanta, muzyki włoskiej. Dla mnie naturalny był kierunek niemiecki. Sam starałem się o stypendium na studia w Dreźnie u prof. Christiana Elsnera. Otrzymałem je, ale gdybym go nie dostał, to pewnie studiowałbym u niego na własny koszt – poznałem go wcześniej i stwierdziłem, że jego podejście do śpiewania i do opery bardzo mi odpowiada. Natomiast Mariusz zaczął od razu wysoko: dostał nagrodę na konkursie Belvedere i w efekcie pojechał do Nowego Jorku do studia operowego przy Metropolitan Opera. On jest przykładem zupełnie innego spojrzenia na karierę. Ja w związku z moim aktorstwem i temperamentem uznałem, że wolę się rozwijać poprzez główne role nawet w mniejszych teatrach, a Mariusz zaczynał od małych ról w dużych teatrach. W operach w Mannheim czy Düsseldorfie, z którymi był pan dłużej związany, uczył się pan rzemiosła. Tak można powiedzieć. Nie było w tym nic niewłaściwego, ponieważ ten repertuar wymaga bardzo dużo pracy i doświadczenia, którego po tych latach nabrałem. Ma pan bas-baryton, głos na swój sposób uniwersalny. Można śpiewać bardzo różne role, np. w „Tetralogii” Wagnera albo karła Alberyka, albo boga Wotana. Profesor Elsner jeszcze na początku mojej nauki powiedział, że mogę śpiewać repertuar dramatyczny, ale muszę pamiętać, żeby po wysokiej partii zaśpiewać coś niskiego, bo to rozluźni mi głos. Cały czas więc realizuję tę radę. Tak było też w styczniu tego roku... Przeprowadził pan wtedy niesamowitą operację logistyczną, kursując między Tuluzą, gdzie wykonywał pan nie byle jaką rolę, bo Wotana, a Krakowem, gdzie spotkałam pana na festiwalu Opera Rara śpiewającego w operze Michaela Nymana „Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem”. U Nymana śpiewałem partię niską i odpoczywałem w ten sposób od wyższej partii Wotana. Słucham więc wciąż mojego profesora. W La Scali w zeszłym roku wykonywałem rolę Komandora w „Don Giovannim”, odpoczywając od Alberyka śpiewanego wcześniej w Tokio, a w tym roku w „Fierrabras” Schuberta zaśpiewam również partię basową, dramatyczną, ale niższą od Wotana czy od roli, którą będę śpiewał zaraz potem, czyli Telramunda w „Lohengrinie” na festiwalu wagnerowskim w Bayreuth. Będzie pan pierwszym Polakiem, który tam wystąpi. To jest istotne wydarzenie – może i naszych polityków by zainteresowało w ramach przełamywania lodów między naszymi krajami? Tymczasem Austria nadała panu w zeszłym roku honorowe obywatelstwo. Jestem z tego dumny, bo o przyznaniu go decyduje austriacka rada ministrów. Niewielu artystów zaszczycono tym wyróżnieniem. To docenienie mojej pracy dla wiedeńskiej i salzburskiej publiczności. Austrię uważam dziś za swoją artystyczną ojczyznę. Do Wiednia przybył pan z Niemiec, gdzie nadal oficjalnie pan mieszka. Wciąż mam tam dom i rodzinę, ale w Düsseldorfie już nie śpiewam. Rzeczywiście zostałem zauważony w Mannheim przez poprzedniego dyrektora Opery Wiedeńskiej Ioana Holendra. On zwykle nie dopuszczał młodych artystów, ja byłem wyjątkiem. To był jego eksperyment, który – jak widać – się powiódł. Na dodatek obsadził mnie nie w jednej premierze, tylko od razu w trzech, ponieważ Alberyk występuje w trzech częściach „Pierścienia Nibelunga”. Teraz rzeczywiście dużo więcej śpiewam w Austrii; jeśli w Niemczech, to głównie w Monachium. Jednak do wiedeńskiej publiczności, orkiestry i sceny wracam jak do domu. Za niespełna rok debiutuje pan w Metropolitan Opera, gdzie – jak widnieje na pana stronie – będzie pan wykonywał partię Alberyka po raz ostatni. To prawda, od trzech lat nie przyjmuję już tej roli. Teatry wciąż chcą mnie widzieć jako Alberyka, ponieważ pamiętają sukces mojego wiedeńskiego debiutu. Co prawda śpiewałem już wcześniej rolę Wotana i Holender doskonale o tym wiedział, ale zatrudnił mnie jako Alberyka i to ten występ rozpoczął moją międzynarodową karierę. Teraz jednak wolę pozostać przy Wotanie. Ale Met to teatr bardzo konserwatywny, tam na tę rolę byłbym jeszcze za młody. Zgodziłem się więc na Alberyka, od razu ogłaszając, że to ostatni raz. Jak w Wiedniu, debiutuję tam w trzech częściach z „Pierścienia” i dodatkowo w „Samsonie i Dalili” Camille’a Saint-Saënsa. Z Bayreuth z kolei otrzymywałem propozycje od 10 lat, ale wciąż czekałem na optymalną. To nie znaczy, że jest nią rola Telramunda, wolałbym oczywiście Wotana, ale tak wyszło. Propozycję zaśpiewania Wotana już zresztą również stamtąd dostałem dwa lata temu, ale wtedy wybrałem udział w premierze „Miłości Danae” Richarda Straussa na festiwalu w Salzburgu z Filharmonikami Wiedeńskimi pod batutą Franza Welser-Mösta. Ten dyrygent jest moim mentorem, wspierał mnie od czasu pierwszych spektakli w Operze Wiedeńskiej. Poza tym „Miłość Danae” jest operą rzadko wystawianą, więc było to bardziej interesujące przedsięwzięcie niż wznowienie „Pierścienia Nibelunga” w Bayreuth w niezbyt udanej inscenizacji. A w inscenizacjach Wiedeń jest bardziej zachowawczy? W Niemczech zdarzają się dziwne pomysły. O niektórych niemieckich realizacjach mawia się: Trash-Inszenisierung [dosł. „śmieciowa inscenizacja” – red.]. Rzeczywiście jakieś fatum krąży nad tamtejszym teatrem. Ostatnio rozmawiałem o tym z krytykiem z Monachium i powiedziałem mu, że krytycy oczekują od młodych reżyserów skandalizowania i coraz to nowych pomysłów, a jeżeli ktoś próbuje reżyserować konserwatywnie, to albo jest ignorowany, albo podejrzewany o brak inwencji. Powstaje błędne koło, bo młody reżyser chce zaistnieć i potrzebuje pomocy krytyka. On się obruszył na moje słowa, ale z mojego punktu widzenia tak to wygląda. Austriacy są inni. Opera Wiedeńska jest poza wszystkim pragmatyczna, bo w teatrze repertuarowym, w którym gra się 40 tytułów w ciągu roku, i to prawie codziennie, trzeba mieć spektakle, które dadzą się grać i szybko przygotować. Zdarzało się, że nie odpowiadała panu inscenizacja, w której pan uczestniczył? Owszem, aczkolwiek dzięki wcześniejszemu życiu teatralno-filmowemu mam nieco inne podejście niż koledzy. Odstępstwa od libretta nie są dla mnie problemem. Jest nim, kiedy reżyser nie ma pomysłu i brak mu wrażliwości muzycznej. Uważam, że nowe spojrzenie jest w porządku, póki zgadza się z duchem muzyki. Ze mną reżyserzy nie mają łatwo, bo widzę hochsztaplerkę i natychmiast to punktuję. Dokładniej: tworzę, jeśli tak można powiedzieć, własny produkt. Bo w ostatecznym rozrachunku to ja potem świecę oczami przed publicznością. Myśli pan jeszcze czasem o reżyserii? Nie przestałem o niej myśleć. Teraz nie mam czasu, ale może przyjdzie moment, kiedy będę mógł znów się tym zająć. Pana brat Łukasz,

