Mea pulpa 21 kwietnia w Częstochowie w ramach Polsat Boxing Night – Noc Zemsty zmierzą się Tomasz Adamek i Amerykanin Joey Abell.

• Piotr Czaykowski, partner Michała Piróga, ewidentnie spodobał się sobie w telewizji. Do tego stopnia, że poddał się zabiegowi odsysania tłuszczu w programie porannym TVN. Jak widać, lata tłuste ewidentnie ma już za sobą. • Michał Wiśniewski ogłosił bankructwo. Jak sam wyznał, zgromadził w ciągu 10 lat kwotę 35 mln zł, a teraz majątek trafił w ręce syndyka. Na świecie jest tyle niesprawiedliwości. Jego kariera była jedną z nich. • Trenerka wszystkich Polaków Ewa Chodakowska dołączyła do ekipy prowadzących „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Szkoda, że właśnie tam. Jedyne wytłumaczenie to fakt, że TVP jest aktualnie w fatalnej kondycji. • Wirtualna Polska w formie. W ubiegłym roku grupa wydała ponad 700 tys. zł na odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. Rok wcześniej blisko 500 tys. Jak widać, biznes składania ofiar z ludzi kwitnie. • Dawid Podsiadło, człowiek z angielskim poczuciem humoru, angielskim akcentem i angielskim wdziękiem, wystąpił w reklamie francuskiego banku Credit Agricole. Tego by nawet Waszczykowski nie wymyślił. • Obraz „Botoks” Patryka Vegi otrzymał aż 9 wyróżnień w plebiscycie na najgorszy polski film, Węże 2018. Vega jest jak czas letni. Cofa gust Polaków o dobre 20 lat. • Uwaga, wszyscy, którym podczas oglądania meczów kadry opadają ręce! Pojawił się napój energetyczny Turbo Grosik firmowany przez Kamila Grosickiego. Patrząc na to, co Kamil wyprawia na boisku, skład jest właściwy. • Małgorzata Rozenek zabroniła swemu styliście współpracy z Dodą. Dla niewtajemniczonych: stylista to taki człowiek, który stara się drugą żonę tego samego męża ubrać tak samo jak pierwszą, ale żeby nikt się nie domyślił. • Człowiek, który miał więcej żon niż przebojów, powraca po dwóch dekadach. Ukazał się nowy album Norbiego. Z jego muzyką jest jak z tą historią: – Co to za święto wczoraj mieliście? Wszyscy tańczyli. A, nic. Dziadek ul przewrócił. • Najgorętsze siostry Polski, czyli Esmeralda i Małgorzata Godlewskie, poprowadzą w telewizji 4Fun Dance program „Hejt lista”. Dobry ruch. Niech każdy wreszcie zobaczy, że fantazja chirurga bywa czasem brutalniejsza od natury. • Sławomir, król estrady, wystąpił w reklamie sieci sklepów Max Elektro ze sprzętem RTV i AGD. Co ważne, w sprzęcie RTV można oglądać i słuchać Sławomira codziennie, a w sprzęcie AGD prawdopodobnie już wkrótce. •

