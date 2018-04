Janusz Wróblewski Miloš Forman i jego paradoksy wolności Paradoksy wolności Zmarł Miloš Forman, jeden z najbardziej wyrazistych reżyserów zza żelaznej kurtyny, odnoszący sukcesy w Hollywood. Twórca „Lotu nad kukułczym gniazdem” i „Amadeusza”, miał 86 lat.

BEW Miloš Forman był realistą patrzącym na świat z surrealistyczną ostrością. Był realistą patrzącym na świat z surrealistyczną ostrością. Pracując na emigracji w Ameryce, lubił zajmować się kontrowersyjnymi postaciami, które z trudem mieściły się w ramach systemu demokratycznego. Fascynował go komik Andy Kaufman, obnażający swoimi występami głupotę i fobie społeczeństwa amerykańskiego. Albo Larry Flynt, założyciel pierwszego na rynku amerykańskim czasopisma pornograficznego „Hustler”, uważający się za ofiarę i bojownika o wolność słowa. Podejmując temat hiszpańskiej inkwizycji w „Duchach Goi”, czeski reżyser z amerykańskim paszportem wracał w alegorycznej formie do rozliczeń z komunistycznym bezprawiem, zmuszającym niewinnych ludzi do przyznawania się do przestępstw, których nigdy nie popełnili.

Był realistą patrzącym na świat z surrealistyczną ostrością. Pracując na emigracji w Ameryce, lubił zajmować się kontrowersyjnymi postaciami, które z trudem mieściły się w ramach systemu demokratycznego. Fascynował go komik Andy Kaufman, obnażający swoimi występami głupotę i fobie społeczeństwa amerykańskiego. Albo Larry Flynt, założyciel pierwszego na rynku amerykańskim czasopisma pornograficznego „Hustler”, uważający się za ofiarę i bojownika o wolność słowa. Podejmując temat hiszpańskiej inkwizycji w „Duchach Goi”, czeski reżyser z amerykańskim paszportem wracał w alegorycznej formie do rozliczeń z komunistycznym bezprawiem, zmuszającym niewinnych ludzi do przyznawania się do przestępstw, których nigdy nie popełnili. Forman długo wierzył, że jego rodzice, protestanci, zginęli w obozach koncentracyjnych: matka w Auschwitz, ojciec w Buchenwaldzie, wydani przez gestapowca, który przed wojną pracował jako stróż w należącym do ich rodziny pensjonacie Rut. Dopiero w wieku 32 lat dowiedział się, że matka miała romans, a jego biologicznym ojcem jest żydowski architekt, który przeżył okupację i zamieszkał w Peru. Artysta, urodzony w miasteczku Čáslav w środkowych Czechach, po wojnie uczył się w podiebradzkiej szkole dla sierot, gdzie jego kolegami byli m.in. Václav Havel, Ivan Passer i Jerzy Skolimowski. W późniejszych latach wielki wpływ wywarli na niego Miloš Kratochvíl oraz Milan Kundera, pisarze wykładający na FAMU, słynnej praskiej szkole filmowej, którą w 1955 r. Forman opuścił z dyplomem scenarzysty (na reżyserię teatralną, o której marzył, nie został przyjęty). Debiutanckie filmy Formana: „Czarny Piotruś”, „Miłość blondynki”, w reportersko-dokumentalnej stylistyce odsłaniającej biurokrację i pozorowaną demokrację, pokazywały przeciętnych ludzi z ich codziennymi problemami, radościami, smutkami. Gorzkie, ironiczne poczucie humoru, cechujące większość twórców czechosłowackiej Nowej Fali, której Forman był nieformalnym liderem, nie opuszczało go również w myśleniu o własnym pechu. O pierwszej pracy zarobkowej w trakcie studiów w kopalni reżyser pisał w autobiografii „Moje dwa światy”: „Wysłali mnie do Rakovnika, gdzie wydobywa się łupek, szary łupkowaty kamień, z którego produkuje się szamot. Spędziłem tam miesiąc i uświadomiłem sobie, że po tych czterech tygodniach nawet galery byłyby dla mnie dziecinną zabawą”. Po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Pragi w czerwcu 1968 r. cenzura zakazała rozpowszechniania „po wieczne czasy” komedii satyrycznej o balu strażackim „Pali się, moja panno” (pojawiły się zarzuty, że ośmiesza „zwykłego człowieka”). Forman, który przygotowywał już wtedy w Paryżu swój hollywoodzki debiut, korzystając z zaproszenia Amerykanów, wyjechał do Nowego Jorku, gdzie szybko wpadł w depre

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.