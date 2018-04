Aneta Kyzioł Michael C. Hall, psychopata z „Dextera”, o tym, jak gra zwykłego faceta w „Safe” Śmierć idzie za mną Rozmowa z aktorem Michaelem C. Hallem o tym, jak się gra zwykłego faceta w serialu „Safe” po tym, gdy przez lata było się seryjnym mordercą w „Dexterze”.

Ben Blackall/materiały prasowe Michael C. Hall w serialu „Safe” ANETA KYZIOŁ: – 63 odcinki „Sześciu stóp pod ziemią”, zaraz potem 96 odcinków „Dextera” i nagle tylko ośmioczęściowy „Safe”. Skończył pan z serialowymi maratonami i został sprinterem?

MICHAEL C. HALL: – Niezły greps, a poważnie: co za ulga! Osiem odcinków to może bardziej średni dystans niż sprint, zaś o „Dexterze” powiedziałbym, że to wielokrotny maraton, osiem sezonów! „Safe” technicznie jest serialem, ale to jedna zwarta historia.

W porównaniu z pańskimi poprzednimi rolami Tom, chirurg dziecięcy i główny bohater „Safe”, jest uosobieniem normalności. Potrzebował pan odmiany? No tak, Tom jest zwyczajnym czterdziestoparolatkiem, chirurgiem, wdowcem i ojcem dwóch córek, mieszkającym wygodnie i bezpiecznie na ogrodzonym osiedlu dla zamożnej klasy średniej. Trochę to faktycznie było wyzwanie – zagrać wreszcie kogoś, do kogo problemy przychodzą z zewnątrz, a nie z jego własnego wnętrza, któremu szalone rzeczy się przydarzają, a nie sam je stwarza. To dla mnie nowość i było doświadczeniem odświeżającym. Mimo wymienionych przez panią ról oraz tego, że moi bliscy mają mnie za freaka i dziwaka, nie tracę nadziei, że jest we mnie coś, co bym nazwał, może na wyrost, normalnością. Chociaż nie wiem, czy jestem aż tak normalny jak Tom. Więc trochę to był jednak rodzaj rzuconego sobie wyzwania. Jednak fakt, że tego normalsa Toma gra odtwórca roli Dextera, wprowadza pewien niepokój. No tak, może zresztą to zaleta w przypadku serialu kryminalnego? Wszyscy myślą, że to ja jestem sprawcą. Widz podświadomie czeka na twist: że nagle okaże się, że nocami pański chirurg do swoich operacji zamiast skalpela używa piły. Oj, myślę, że to więcej mówi o pani niż o bohaterze... Jakiś rodzaj fiksacji, takiej malutkiej? Uspokajam, że Tom tnie dzieci tylko po to, żeby je ratować. Choć może faktycznie trudno w to uwierzyć. Sam pan kiedyś powiedział, że zawsze pana interesowało rzucanie wyzwania przywiązaniu widza do bohatera. Interesuje mnie granie bohaterów, którzy nie są perfekcyjni. W przypadku Toma i serialu „Safe” to facet, który zdecydowanie nie jest idealnym ojcem. Nie był w pełni obecny, kiedy naprawdę powinien, czyli kiedy jego żona umierała. Nie stanął na wysokości zadania, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie, towarzyszenia żonie i córkom w tym najważniejszym, strasznym momencie. Interesują mnie takie role, bo po prostu ludzie nie są doskonali. My nie jesteśmy. Z takimi postaciami łatwiej się zidentyfikować, są bogatsze i bardziej realistyczne, choć więcej emocjonalnego zaangażowania i czasem spojrzenia w głąb siebie wymagają. I od aktora, i od widza. O Dexterze powiedział pan kiedyś, że powinien dostać medal, a potem zostać tym medalem pobity na śmierć. Czy ta rola oprócz nagród i rozpoznawalności wiąże się też z jakimiś ograniczeniami w pańskiej karierze? Ludzie wciąż pana pytają, czy będzie ciąg dalszy, czy serial zyska lepsze zakończenie. Absolutnie, żadne ograniczenie, ta rola to nie przekleństwo. Choć, jak widać, niektórzy widzowie mają większy problem, żeby się od niej uwolnić, niż ja. W „Safe” znów ma pan do czynienia ze śmiercią, nie tylko jako chirurg. To też leitmotiv pańskiej kariery, pojawia się nawet w epizodycznych rolach. W drugim sezonie brytyjskiego „The Crown” występuje pan jako prezydent John Fitzgerald Kennedy składający z żoną wizytę królowej Elżbiecie. Chwilę później – zamach i śmierć. Nie wiem, na czym to polega. Śmierć mnie otacza, idzie za mną. Nie wiem, jak odpowiedzieć, bo to nie jest coś, co planowałem na początku swojej kariery, czy jakiś czynnik, pod który dobieram role. O roli JFK nawet nie myślałem pod tym kątem – o, zabijają mnie na końcu, OK, biorę to. Staram się tym przesadnie nie martwić, będzie, co ma być, w życiu i w pracy. Seriale i spektakle, w których pan występował, oprócz tego, że były świetną rozrywką, podnosiły też ważne kwestie. Czasem, jak w przypadku „Lazarusa”, jednego z ostatnich projektów Davida Bowiego, zyskiwały dodatkowy kontekst – wcielał się tam pan w bohatera, który nie może umrzeć, zaś sam Bowie zmarł w trakcie grania nowojorskiego setu musicalu. „Safe” też ma większe ambicje. Świat wydaje się dziś szalony, zmierza w nieznanym kierunku, jest pełen strasznych wydarzeń, którymi jesteśmy bez przerwy bombardowani. To niejako dopinguje do bycia w ciągłym strachu, do życia w poczuciu zagrożenia. Coraz trudniej też o zaufanie, właściwie już nie wiadomo, komu ufać. I o tym też jest ten serial. Bohaterowie żyją na grodzonym osiedlu dla zamożnych, w ten sposób starają się zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa. Ironia polega na tym, że zagrożenie nie przychodzi z zewnątrz, tylko z wewnątrz. Z wnętrza tej komuny bogatych i dobrze wykształconych, dbających o edukację swoich dzieci, starających się zabezpieczyć swoją i ich przyszłość. To osadzona w Wielkiej Brytanii opowieść o lękach i demonach dzisiejszej klasy średniej. Ale też chyba odpowiedź Harlan

