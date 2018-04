Janusz Wróblewski Barbet Schroeder o buddyjskim terrorze i dyktatorach Przegląd despotów Rozmowa z reżyserem Barbetem Schroederem, gościem festiwalu Docs Against Gravity i autorem dokumentu „Wielebny W.”, o ludobójstwie, buddyjskim terrorze i dyktatorach.

Against Gravity Kadr z filmu „Wielebny W.” w reż. Barbeta Schroedera JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Buddyzm, najbardziej pokojowa religia świata, również ma nawołujących do nietolerancji kaznodziejów. Takich jak mnich Ashin Wirathu – tytułowy „Wielebny W.”, który od lat rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści, wzywa do ekonomicznego bojkotu i podżega do etnicznych czystek. Czemu ma służyć jego filmowy portret?

BARBET SCHROEDER: – Buddyzmem – religią bez Boga – interesuję się od dawna. W wieku 21 lat odbyłem dalekowschodnią podróż śladami Siddharthy.

Rohingya stanowili zaledwie 4 proc. całej ludności Birmy. Do dziś ponad 600 tys. z nich uciekło z kraju. Według raportu Uniwersytetu Yale to obecnie najbardziej prześladowana mniejszość na świecie. Zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie jesteśmy świadkami kolejnego ludobójstwa – pierwszego w XXI w. Dokonywanego przez ekstremistycznych wyznawców religii w ogóle nieutożsamianej dotąd z fanatyzmem. Chciałem to zrozumieć. Do jakich wniosków pan doszedł? Nie uważam, aby sprawcy byli źli z natury. Nadal traktuję buddyzm jak najcenniejszą skarbnicę wiedzy o człowieczeństwie. Ale w pewnych okolicznościach nawet tak światła doktryna może zostać wykorzystana jako narzędzie. Każda instytucja czy filozofia niesie w sobie skazę moralną. Ten wirus w określonej sytuacji uaktywnia się i atakuje cały system. Nie ma na to lekarstwa. Kluczową rolę w birmańskim konflikcie odgrywa Wirathu, charyzmatyczny mnich, któremu oddaje pan głos w swoim filmie. W swoich naukach porównuje on muzułmanów do szybko się rozmnażających, drapieżnych ryb afrykańskich, błyskawicznie opanowujących wodne środowisko. Nie miał oporów, by powtórzyć to przed kamerą. W 2003 r. nazwał ich „kalarami” – odpowiednikiem obraźliwego słowa „czarnuch”. Skarżył się słuchającym go tłumom, że „nie potrafi znieść tego, co oni nam robią”. Kilka dni później w Kyaukse zabito 11 muzułmanów, spalono dwa meczety i 26 domów. Buddyści nie pozwolili ratownikom gasić pożarów. To nie „siła zła” przekształciła pokojowo nastawionych ludzi w maszyny do zabijania. Strategia W. [reżyser celowo nie wymienia nazwiska bohatera, bo twierdzi, że budzi w nim ono lęk – red.] polega na wzbudzaniu strachu i obiecywaniu nagrody. Biednej ludności, której nie stać na wykształcenie, daje nadzieję na rychłą poprawę jej trudnej sytuacji. W. został aresztowany przez juntę wojskową i przesiedział dziewięć lat w więzieniu Obo w Mandalay. Po wyjściu na wolność dzięki amnestii dla więźniów politycznych związał się z Ruchem 969 i Ma Ba Tha – organizacjami chroniącymi czystość rasy i religii. Wciąż uczy nienawiści. Nie chciałem z nim wchodzić w ideologiczny spór, tylko przedstawić – bez oceniania – jego punkt widzenia. Podobnie jak przy dokumencie o Idim Aminie, krwawym ugandyjskim dyktatorze, który zrealizowałem 44 lata temu. W potocznym wyobrażeniu uosobieniem zła w naszych czasach stają się fundamentaliści islamscy. Zachód się ich boi, tymczasem w pana filmie to muzułmanów trzeba bronić przed zagrażającą im zagładą. Testuje pan naszą empatię? Jest coś takiego jak duch czasu, jakaś wspólna wrażliwość, która każe teraz podchodzić do islamu z większą nieufnością, a intelektualistów skłania do pogłębionej refleksji nad zjawiskiem nietolerancji i przyszłością tej religii. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego muzułmanie tak bardzo się radykalizują, burząc kruchą równowagę. Lecz mnie najbardziej interesuje reakcja widzów, którzy po obejrzeniu „Wielebnego W.” z przerażeniem uświadamiają sobie, że zgadzają się z częścią argumentów mnicha, odkrywając w sobie pokłady islamofobii. To potwierdza moją tezę, że każdy niesie w sobie cząstkę zła. A nasza epoka z coraz większą ilością fabrykowanego kłamstwa i gromadzonej nienawiści te demony uwalnia. Zło jest zawsze nierozerwalnie i głęboko związane z humanizmem. Wraz z „Adwokatem terroru” – zrealizowanym przez pana w 2007 r. dokumencie o Jacques’u Vergèsie, francuskim intelektualiście, który reprezentował przed sądem największych terrorystów, despotów i zbrodniarzy – oba te filmy: i „Wielebny W.”, i „Generał Idi Amin: Autoportret”, tworzą tzw. trylogię zła. Za każdym razem pozwala pan swoim bohaterom swobodnie dzielić się kontrowersyjnymi opiniami, dlaczego? Robiąc film o Idim Aminie, afrykańskim dyktatorze półanalfabecie, który nie miał pojęcia, na czym polega sprawowanie władzy, a jedyną umiejętnością skutecznie przez niego opanowaną było stosowanie przemocy, przekonałem się, że atakowanie go jest bezcelowe. Przypierając kogoś takiego do muru czy stawiając mu zarzuty, niczego się nie osiągnie. Ciekawiej w miłej atmosferze skłonić despotę do przedstawienia jego własnej wizji. Wtedy ukaże nam się zupełnie inne oblicze zła: niewinnego potwora. Konfrontacja z czymś takim nie jest łatwa, bo na pierwszy rzut oka zło trudno rozpoznać. Ono niczym specjalnym się nie wyróżnia. Z bliska nie ma demonicznego wyrazu. Co pan czuł, przysłuchując się wynurzeniom ludzi zafascynowanych złem, mających na sumieniu życie innych? W przypadku generała Amina, masowego mordercy i byłego mistrza Ugandy w boksie w wadze ciężkiej, odniosłem wrażenie, że on ze swoją narcystyczną osobowością pozuje na bóstwo, co w powiązaniu z jego niespecjalnie wysoką inteligencją, ogromną posturą i wymaganiami ślepego posłuszeństwa wciąż mnie szokuje. W przeciwieństwie do niego łagodnie usposobiony, racjonalnie myślący W., autor wielu publikacji, wydaje się tytanem intelektu. Doskonale panował nad swoim ciałem, kontrolował wypowiadane słowa. Zachęcał do zadawania niewygodnych pytań. Uspokajał. Obiecywał, że odpowie na każdą sporną kwestię. Przez co sprawiał jeszcze bardziej diabelskie wrażenie. Poszczególne części pana trylogii dzieli przepaść czasowa. Potrzebował pan aż ponad czterech dekad, by dopełnić obraz największych grzeszników tego świata? Po zrobieniu filmu o Aminie namawiano mnie, żebym zajął się różnej maści dyktatorami, których w Afryce i na innych kontynentach nie brakowało. Szukałem jednak nieoczywistych przypadków. Jacques Vergès, francuski gigant palestry, którego matka była Wietnamką, interesował mnie właściwie całe dorosłe życie. Media nazywały go adwokatem terroru, człowiekiem demonicznym. Jako zaprzysięgły wróg kolonializmu bronił przed sądem seryjnych morderców, gestapowca Klausa Barbiego, negacjonistów czy serbskiego prezydenta Slobodana Miloševicia. Z drugiej strony rozczytywał się w Rimbaudzie, głęboko wzruszała go poezja, wyróżniał się poczuciem humoru. Na pytanie, dlaczego pociąga go zło, odpowiedział w niemieckiej prasie, że zbrodnia stanowi symbol naszej wolności. Wirathu ma z nim wiele wspólnego? Zmarły pięć lat temu Vergès miał dar uwodzenia i zręcznego posługiwania się logiką, co upodabniało go do Wolanda – diabła z nienagannymi manierami z

