Piotr Sarzyński Przeboje polskiego designu Wzorowe wzory Wysoki status polskiego wzornictwa – zwanego dziś raczej designem – budzi naturalny odruch tworzenia kanonu. Co więc powinniśmy znać i czym się zachwycać?

Instytut Adama Mickiewicza Polski pawilon na tegorocznym Milan Design Week. Design wymyka się jednoznacznym kryteriom oceny. Bo czy wyżej cenić przedmiot bez wątpienia doskonały estetycznie, ale uciążliwy w użytkowaniu, czy raczej zaskakująco popularny i praktyczny, ale średniej urody? Czy bardziej wypada się zachwycać niezwykłym meblem, który jest proekologiczny, czy meblem, który ma szansę na masowy sukces? W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kilkoma ważnymi próbami wyznaczenia w polskim designie hierarchii i wytyczenia linii, która oddzielałaby projekty niewarte zapamiętania od tych, które ustawione w gablotach winny stać się obiektem pożądania, naśladowania czy adoracji.

Walory estetyczne czy nowatorstwo potraktowano drugorzędnie, koncentrując się na społecznej historii przedmiotów w Polsce w całym XX w. Pokazano naczynia, meble, materiały, sprzęt gospodarstwa domowego, lampy czy środki transportu (auta osobowe, motocykle, rowery), które po prostu najwierniej towarzyszyły rodakom w ich życiu codziennym przez kolejne pokolenia, były swojskie. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, co dziwić nie powinno, choć trzeba pamiętać, że „The most popular” to nie to samo co „The best of”. Zaś od kuratora wymaga bardziej wykorzystania jego wiedzy o życiu codziennym niż jakichkolwiek profesjonalnych kryteriów. Nieco inną drogą poszła ekspozycja „ABC polskiego designu”, przygotowana przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu „Niepodległa”. Swą premierę wystawa miała na festiwalu designu w Gdyni w 2017 r., by następnie ruszyć w podróż po Europie (Budapeszt, Berlin, a obecnie Bukareszt). Jej nawiązujący do elementarza tytuł sugerowałby wiedzę o rzeczach najpotrzebniejszych, towarzyszących nam w codziennym życiu. I faktycznie znalazły się w ekspozycji przedmioty, które swego czasu biły rekordy popularności i sprzedaży, jak choćby gramofon Bambino (1963 r.), buty Relax (1972 r.) czy ceramika z Bolesławca (lata 80.), jednak myśl o potencjalnym międzynarodowym odbiorcy sprawiła, że największy nacisk położono na nowatorstwo, oryginalność, specyfikę. Wśród stu obiektów wybranych ze stu lat (1918–2017) sporo jest więc – w innych zestawieniach traktowanej po macoszemu – grafiki z naszymi narodowymi pomysłami na czcionkę, jak Antykwa Półtawskiego (1928 r.), Chaim Jana Levitta (1929 r.), Paneuropa (1931 r.) oraz plakatami jak „Partia” (1955 r.) i cyrkowy cykl różnych autorów (1960 r.). Wybrano kilka kultowych logotypów, m.in. Lotu (1929 r.), Społem (1968 r.), Pewexu (1972 r.), ale też znaki Polski Walczącej i Solidarności. Pamiętano o telewizyjnej czołówce programu „Pegaz” (1959 r.), layoucie miesięcznika „Ty i Ja” (1960 r.), okładce płyty Krzysztofa Komedy „Astigmatic” (1966 r.), a nawet serii banknotów z królami polskimi (1994 r.). Klasyka klasyków W ogóle twórcy wystawy odważnie włączyli w obszar designu to, co zazwyczaj się pomija, dzięki czemu przypomniano, że rodzajem projektu było też ptasie mleczko (1936 r.), warszawskie neony, gra planszowa „Farma zwierzęca” (1943 r.) i sportowa Ringo (1959 r.) czy warszawski pawilon Cepelii (1966 r.). Ciekawy dobór zastosowano także przy tzw. wzornictwie przemysłowym, wprowadzono tu do kanonu projekty nieoczywiste, jak samochody Smyk (1957 r.) i Syrena Sport (1960 r.) oraz autobus Sanok SFW-1 projektu Zdzisława Beksińskiego. W końcu żaden z nich nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji. Zestawienie „ABC” to najbardziej prowokacyjna, a przez to ciekawa i inspirująca próba wysupłania z historii designu ostatnich stu lat tego, co warto zapamiętać. I w dość niekonwencjonalny sposób budująca wiedzę o polskim designie wśród obcokrajowców. Kolejną przymiarką do kanonu jest otwarta kilka miesięcy temu w Muzeum Narodowym w Warszawie Galeria Wzornictwa Polskiego. Obejmująca okres od 1900 r. po dzień dzisiejszy. To wystawa muzealna jak wzorzec metra z Sèvres. Poprawna, wyważona, unikająca jakichkolwiek kontrowersyjnych wyborów, z rozwagą mieszająca najważniejsze ingrediencje designu: estetykę, nowatorstwo, funkcjonalność, popularność. Wybory są oczywiste i raczej bezdyskusyjne. Tymczasem całkiem niedawno otworzono w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawę (potrwa do 18 sierpnia) „Z drugiej strony rzeczy”, będącą próbą pokazania najważniejszych osiągnięć designu po 1989 r. Zadanie to trudne, bo brak historycznego dystansu zawsze zwiększa ryzyko niewłaściwych wyborów. Ale kuratorka Czesława Frejlich, która jak mało kto zna losy współczesnego wzornictwa, stąpała ostrożnie i rozważnie, dzięki czemu otrzymaliśmy kolejny kanon, o który trudno się sprzeczać. Co jednak ważne, na wystawie dostrzeżono i poświęcono osobne przestrzenie zjawiskom, które we współczesnym designie stają się coraz częściej znaczącymi, dodatkowymi jego walorami. To na przykład lokalność (rozumiana jako inspiracje otoczeniem i korzystanie z miejscowych materiałów), projektowanie prospołeczne (z myślą o grupach dysfunkcyjnych, jak osoby niepełnosprawne, chore, starsze), inspirowanie się folklorem, nawiązywanie do ludowej tradycji, myślenie proekologiczne, związki ze sztuką itp. Przypomnienie o tych dodatkowych aspektach projektowania uzmysławia, że system kryteriów oceny designu jeszcze bardziej się komplikuje, a dobrze pomyślany baniak na wodę dla mieszkańców terenów objętych suszą czy zgrzebny taboret stworzony z odzyskanego w procesie recyklingu plastiku coraz silniej konkurują o względy z najpiękniejszą nawet sofą. Wystawa o wystawianiu Kolejne próby budowania hierarchii obserwować można było na bodaj najważniejszym festiwalu designu na świecie, który każdej wiosny odbywa się w Mediolanie. W prestiżowym Triennale Design Museum spotkały się dwie wystawy. Pierwsza, przygotowana z rozmachem i zatytułowana „Włoski design. Historie”, miała – wedle kuratorów – odpowiedzieć na pytanie o specyfikę designu z Półwyspu Apenińskiego na przykładzie 180 „najbardziej reprezentatywnych” i ułożonych chronologicznie obiektów powstałych w latach 1902–89. Cóż, nawet średnio zorientowana w branży osoba wie, że Włosi zawsze projektowali ładnie. I ta wystawa doskonale utwierdza zwiedzających w tym przekonaniu. Choć kuratorzy zapewniają, że brali pod uwagę innowacyjność, funkcjonalność czy popularność, te walory przebijają się z trudem – bezbrzeżnie króluje estetyka, piękna linia, wyrafinowanie, dobry smak… Po prostu doskonałość formy. Nawet gdy rzecz dotyczy eksperymentalnego pociągu elektrycznego z 1957 r., to widz i tak zapamiętuje głównie to, że wyglądał jak małe dzieło sztuki. Tymczasem twórcy pawilonu polskiego, zmagając się dodatkowo z ciężkim brzemieniem stulecia odzyskania niepodległości, zamiast budować kolejny kanon, uciekli się do sprytnego wybiegu. Otóż przygotowali historyczną wystawę o… wystawianiu. Postanowili pokazać, że Polacy poza dobrym designem dysponowali w przeszłości także dodatkowym atutem: potrafili w niezwykle nowoczesny sposób aranżować ekspozycje. A zajmowali się tym nie byle jacy specjaliści, by wspomnieć Wojciecha Zamecznika, Oskara Hansena, Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenicę czy Wojciecha Fangora. Ekspozycja składa się więc przede wszystkim z materiałów archiwalnych: zdjęć, szkiców, rysunków i makiet, po

