Piotr Sarzyński Fenomen rzeźb Henry'ego Moora Pejzaż po Moorze Wystawa prac Henry’ego Moore’a w Orońsku to jedno z wydarzeń muzealnych roku. I świetna okazja, by podumać nad tym, czym właściwie jest dziś rzeźba.

Henry Moore Foundation Henry Moore w 1954 r. Sztukę Moore’a poznawaliśmy w Polsce na raty i w pełnych napięć sekwencjach czasowych. Po raz pierwszy w 1947 r., gdy w ramach objazdowej wystawy British Council pokazano w Warszawie jego „Rysunki ze schronu”, czyli wojenne szkice poświęcone ludności Londynu kryjącej się w tunelach metra. To właśnie te prace otworzyły mu drogę do prawdziwie wielkiej kariery. Już wówczas jego artystyczne wizje lekko zgrzytały w rzeczywistości rozpędzającej się machiny socrealizmu. A w kolejnych latach stały się wzorcem „formalistycznej degeneracji” w sztuce.

Nic więc dziwnego, że gdy zorganizowano w Warszawie rodzimą wystawę „Rzeźba w ogrodzie” (1957 r.), okazało się, że większość młodych polskich artystów na potęgę „struga Moore’a”, wystawiając rzeźby o obłych kształtach, z otworami, przedstawiające ludzkie postaci, balansujące gdzieś między figuratywnością i abstrakcją. A byli wśród nich nie byle jacy przyszli mistrzowie, by przypomnieć choćby Alinę Szapocznikow, Marię Pinińską-Bereś, Barbarę Zbrożynę, a z panów – Jerzego Jarnuszkiewicza i Tadeusza Łodzianę. Wiele z tych prac pokazano w Orońsku w formie suplementu do wystawy Moore’a i jest to niezwykle ciekawy przyczynek do refleksji na temat roli wielkich autorytetów w sztuce. Artysta współczesny W 1959 r., po odwilży, zorganizowano monograficzną wystawę Moore’a, pokazywaną w aż sześciu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Okazała się triumfalnym pochodem. „Demiurg współczesnej rzeźby, wielki wynalazca” – ekscytował się Andrzej Osęka. „Zrehabilitował rzeźbę i przywrócił jej tę wagę, jaką miała w okresach swego największego rozkwitu” – wtórował Jerzy Stajuda. I wydawałoby się, że chwała i sława Moore’a trwać będzie nad Wisłą po wsze czasy. Tymczasem na początku lat 60. zafascynowani nim polscy twórcy dość gremialnie powędrowali w inne artystyczne rewiry, a i naród jakoś przestał się interesować dorobkiem Anglika. Kolejne zatem spotkanie na dużej monograficznej wystawie w krakowskim Bunkrze Sztuki w 1995 r., czyli blisko cztery dekady od poprzedniej ekspozycji i 9 lat po śmierci artysty, było już tylko formą spokojnego i pełnego atencji kontemplowania dorobku wielkiego rzeźbiarza. Artysty monumentalnego i pomnikowego jak jego rzeźby, który pod koniec lat 70. miewał po 40 wystaw rocznie, co chwila odsłaniał swoje prace w centrach kolejnych miast, był obsypywany nagrodami, obdarzany honorami, tytułami. Ale oto minęło dwadzieścia kilka lat i kolejne polskie spotkanie z Moore’em pozwala spojrzeć na jego dorobek ze sporej perspektywy. Czym właściwie zasłużył się w światowej sztuce ów syn prostego górnika? I za co powinniśmy go cenić, niezależnie od tego, czy jego „rzeźby z dziurą” trafiają do naszej wyobraźni, czy się z nią mijają? Najwięcej zawdzięcza Moore’owi sztuka brytyjska. Wcześniej zakompleksiona, w cieniu sąsiada z drugiej strony kanału La Manche, u którego życie artystyczne tętniło, buzowało i rozkwitało, co trudno powiedzieć o sytuacji w Anglii. I oto pojawił się twórca, który udowodnił rodakom, że w kwestiach twórczego postępu oni też sroce spod ogona nie wypadli. Z młodszą o kilka lat rzeźbiarką Barbarą Hepworth na tyle mocno rozbujali brytyjską rzeźbę, że stała się znakiem firmowym tamtejszej sztuki w XX w. I nie polegało to wcale na zgodnym marszu szlakiem wytyczonym przez Mistrza, bo przecież wielu rzeźbiarzy tworzyło wręcz w kontrze do jego założeń estetycznych. Raczej na animacji, sprowokowaniu, ośmieleniu. Efekty? Wystarczy kilka nazwisk: Tony Cragg, Antony Gormley, Anish Kapoor, Antony Caro, Philip King, Bill Woodrow, Barry Flanagann, a nawet Damien Hirst. Dla świata zaś wydaje się być Moore tym, który podobnie jak Brâncuşi spokojnie, bez gwałtownych wolt, starał się przeprowadzić rzeźbę od form klasycznych ku nowoczesności. Nie szokował jak Duchamp, nie lekceważył widza jak konstruktywiści. Z tradycją łączyło go przywiązanie do klasycznych materiałów, jak brąz czy kamień, tradycyjne tematy – postać ludzka (głównie kobieca) czy zwierzęca, zachowawcza forma pracy umieszczonej na postumencie. Ale z ducha był artystą współczesnym. „Rzeźba w kamieniu powinna wyglądać jak kamień, a upodobnienie jej do krwi i ciała, włosów i zagłębień w policzkach jest zniżaniem się do poziomu magika cyrkowego” – przekonywał w 1930 r. Nowoczesne było u Moore’a rozbicie tradycyjnej bryły, perfekcyjne balansowanie między figuratywnością i abstrakcją, szukanie dla rzeźby nowych kontekstów, nowych możliwości jej oglądu. „Otwór sam przez się może zawierać więcej plastycznego sensu niż masywna bryła” – pisał w latach 30. XX w. Uznanie pustki jako rzeźby ośmielało do kolejnych eksperymentów innych twórców. Z kolei jego upór w umieszczaniu rzeźb w pejzażu („zawsze to lepsze, niż ustawiać je w najpiękniejszym nawet budynku” – zapewniał) niektórzy krytycy uważają za zapowiedź fantastycznego rozkwitu w latach 80. sztuki lokowanej w przestrzeni publicznej. Zaś bardziej radykalni – za działanie pionierskie wobec całego nurtu land artu. Zanurzyć się w sztuce A jednak Moore’a dość szybko wciśnięto na półkę z podpisem „klasyk”. Sztuka bowiem drastycznie przyspieszyła i trzeba było wymyśleć takie terminy, jak „instalacja przestrzenna”, „environments”, „obiekt”, „ready mades” itd. Od form przestrzennych oczekiwano, podobnie jak i od całej sztuki, by udowadniały swoje zacieranie i przekraczanie granic, nowatorstwo, niekonwencjonalność. Na przykład w stosowanym budulcu. Zaczęto nieśmiało od tworzyw sztucznych, gumy, szkła, by z czasem poczynać sobie coraz śmielej. Tworzono rzeźby ze światła (Flavin), wody (Eliasson), krwi, kurzu, błota, dźwięku, ekskrementów (Manzoni), krwi (Quinn), zwierząt żywych (Kounellis) tudzież martwych (Hirst), a nawet sami artyści stawali się rzeźbami (Gilbert&George, Orlan). Niezależnie od nurtów awangardowych świetnie trzymała się i trzyma rzeźba komemoratywna, zarówno w swej formule heroicznego patosu, jak i całuśnego kiczu (np. słynne „ławeczki”). Kwitł minimalizm, land art i wiele innych kierunków. W 1979 r. amerykańska krytyczka sztuki Rosalind Krauss zaproponowała termin „poszerzonego pola rzeźby”. Czyli wyzwolonego od dyktatu tradycyjnej formy, akceptującego całą przestrzenną ofertę współczesnej sztuki. Krytycy pokochali ów termin, bo zwalniał ich od kłopotliwych refleksji, czy coś j

