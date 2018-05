Paweł Dunin-Wąsowicz Książki dla dzieci o zagładzie Niedoopowiedzenia Historia stolicy Polski to dzieje miasta, którego trzecia część mieszkańców zginęła, bo była Żydami. Jak powiedzieć o tym dzieciom? Czy pomogą w tym zwierzątka? Czy pomoże fantastyka?

materiały prasowe „Dzieci Warszawy” drukowane były tuż po wojnie w adresowanym do najmłodszego czytelnika pisemku „Przyjaciel”, w odcinkach. To historia Bronka i Irki, którzy na Żoliborzu pomagają ukrywać się w niewykończonym domu swojemu rówieśnikowi 11-letniemu Szymkowi – uciekinierowi z warszawskiego getta. Jako książka ukazały się w niedokończonej formie, już po przedwczesnej śmierci autorki Marii Zarębińskiej, nieformalnej, a ukochanej żony poety Władysława Broniewskiego. Na ostatnich stronach powieści dowiadujemy się, że Szymek – wywieziony z Warszawy w bezpieczniejsze miejsce – utrzymywany jest w nieświadomości, że w getcie wybuchło powstanie, dzielnica została spalona i zrujnowana, i do matki nie wróci.

„Dzieci Warszawy” drukowane były tuż po wojnie w adresowanym do najmłodszego czytelnika pisemku „Przyjaciel”, w odcinkach. To historia Bronka i Irki, którzy na Żoliborzu pomagają ukrywać się w niewykończonym domu swojemu rówieśnikowi 11-letniemu Szymkowi – uciekinierowi z warszawskiego getta. Jako książka ukazały się w niedokończonej formie, już po przedwczesnej śmierci autorki Marii Zarębińskiej, nieformalnej, a ukochanej żony poety Władysława Broniewskiego. Na ostatnich stronach powieści dowiadujemy się, że Szymek – wywieziony z Warszawy w bezpieczniejsze miejsce – utrzymywany jest w nieświadomości, że w getcie wybuchło powstanie, dzielnica została spalona i zrujnowana, i do matki nie wróci. Nie wiemy, jak z tych niedomówień zamierzała wybrnąć pisarka. „Szpaki z Muranowa” Bezpośrednio po wojnie zagłada 400 tys. żydowskich mieszkańców Warszawy była oczywistością nawet dla dzieci. Przyglądając się wydawanej później literaturze dziecięcej, można odnieść bardzo ambiwalentne wrażenia. Owszem, w powieści „My z Marymontu” Ryszarda Liskowackiego pojawia się wątek bardzo podobnego do Szymka z książki Zarębińskiej chłopca, który wychodząc z getta, błąka się w dzielnicy, w której niegdyś mieszkał, i którego wspierają żywnością i odzieżą jego dawni polscy koledzy. Ten Chilek Lewis wróci jednak do „swoich”, by z nimi zginąć. W tym samym czasie co książka Liskowackiego – na początku lat 70. – ukazała się jednak także całkiem współczesna powieść Janiny Korczkowskiej „Szpaki z Muranowa”, poświęcona dość banalnym podwórkowym perypetiom dzieciaków z osiedla właściwie takiego jak każde inne. Tylko mimochodem jej autorka w jednym zdaniu wspomina o jakiejś tragedii związanej z miejscem, które znalazło się w tytule jej książki. Nawet gdy bohaterowie „Szpaków” schodzą do piwnicy, nie ma mowy o żadnych Żydach. Ominięty został zgrabnie fenomen wywyższenia zabudowy o parę metrów z uwagi na gruzy, na których wzniesiono powojenne bloki. A słowo na literę Ż nie pojawia się ani razu. Także Tomasz Jurasz w wydanej w 1980 r. powieści „Ciepła, zimna, srebrna, złota”, której fabuła związana jest z odtworzeniem historii zagubionego we wrześniu 1939 r. ojca jednego z jej dziecięcych bohaterów, zignorował słowo na Ż wręcz perfekcyjnie. Chociaż właśnie w tytule swojej książki – podobnie jak Korczakowska – nawiązywał do nazw warszawskich ulic zamieszkanych nie tylko przez Polaków chrześcijan. Można więc przyjąć, że dominującą tendencją w gierkowskich czasach była tabuizacja Zagłady. Oczywiście dałoby się na siłę postawić tezę, że pochodzenie żydowskie było nieważne wobec ogólnej przemocy niemieckiego okupanta, więc po co dzieciom komplikować historię? Porażka narracji socjalnarodowej po 1989 r. otworzyła na nowo kwestię, jak o tragedii Holokaustu opowiadać dzieciom; jakie formy przekazu mogą być czytelne, by uświadomić najmłodszym warszawiakom, że historia ich miasta zawiera w sobie nie tylko jedyną słowiańską większość, ale także Innych, żyjących obok, ale jednak razem. To już od bardzo dawna nie są dzieci, które widziały dymy płonącego getta i pamiętały wysiedlanych kolegów innego wyznania i dla których to, o czym pisała Zarębińska, było oczywiste. Wygląda na to, że pisarze i pisarki pragnący oswoić – to okropne słowo w tym kontekście, ale jakiego użyć? – dzisiejszym najmłodszym mieszkańcom stolicy Polski co najmniej trudną jej historię, wybierają dwie równoległe ścieżki: animalną i fantastyczną, obie w literaturze dziecięcej uważane najwyraźniej za atrakcyjne. „Czika, piesek w getcie” Ścieżka zwierzęca to trop poniekąd izraelski. Już w 1990 r. ukazał się polski przekład powieści „Wyspa na ulicy Ptasiej”. Jej autor Uri Orlev – warszawiak i ocaleniec z Zagłady – swojemu bohaterowi, 12-letniemu chłopcu ukrywającemu się po powstaniu w getcie, dał przyjaciółkę w postaci białej myszki Śnieżki, której zwierza się ze swoich przeżyć. W jego historii pojawiają się i szmalcownicy szantażyści, i inni Polacy pomagający mu przetrwać (ojciec poucza: „Z Polakami, mówił, musisz być poufały, nawet trochę bezczelny. W ten sposób ich rozśmieszysz”). Alek – bo tak ma na imię – zastrzeli Niemca z przekazanego mu przez ojca pistoletu i doczeka tego ojca powrotu i ucieczki z oddziału partyzanckiego. Książka Orleva została zekranizowana. Także inna hebrajska autorka Batszewa Dagan, której parę książek opublikowało po polsku muzeum oświęcimskie, w krótkiej powiastce „Czika, piesek w getcie” koncentruje uwagę na suczce oddanej na przechowanie chrześcijańskim sąsiadom – tu również mamy do czynienia z happy endem. Ale i w literaturze polskiej trop został podjęty. „Kotka Brygidy” Joanny Rudniańskiej (2007 r.) to powieść, w której dziecięca bohaterka Helena z warszawskiej Pragi opiekuje się tytułową kotką, powierzoną przez zmuszoną do osiedlenia w getcie siostrę wspólnika swego ojca. Rozmawia z nią, wysłuchując odpowiedzi – inaczej niż w przypadku Śnieżki z książki Orleva, gdzie komunikacja była jednostronna, bo mówił tylko Alek. W końcu wywozi tramwajem kotkę do getta, by znalazła swoją panią. Po latach okazuje się, że Żydówka Brygida ocaliła życie, wyprowadzona przez kotkę piwnicami na „aryjską” stronę. W finalnej scenie tej gorzkiej powieści dochodzi do reinkarnacji zwierzęcia; już w Jerozolimie, dokąd Brygida emigruje. Trzy lata później ukazała się powieść wieloletniego felietonisty POLITYKI Ryszarda Marka Grońskiego „Szlemiel”. Jej narratorem jest tytułowy bohater – biały buldog angielski, którego właścicielami są zasymilowani Żydzi, lekarz i aktorka. Wyprowadzany na spacery wymienia poglądy o nadchodzącej wojnie z innymi psami. Po tym jak doktorostwo Steinowie zostają przesiedleni z Alei Ujazdowskich do getta, Szlemiel zamieszkuje najpierw z ich dawną służącą Stasią na Pradze, a z czasem przygarnia go profesor fizyki Wilamowski, do którego willi na Saską Kępę chodzi teraz na posługi Stasia. Razem ze Stasią i profesorem wyprowadza wychudzoną córeczkę doktora Joasię z getta. Zamieszkuje ona u Wilamowskiego, podając się za jego bratanicę. Szlemiel pilnuje odkarmianej przez opiekunów Joasi i kiedy pojawiają się szmalcownicy, sprowadza pomoc w postaci mieszkającego w sąsiedztwie konspiratora, a nawet sam atakuje szantażystę. Jednak pod nieobecność wyprowadzającej psa nad Wisłą Joasi profesor i jego współpracownicy zostają aresztowani. Joasia postanawia wrócić za mur, bo tam pozostali jej rodzice. Mur jest jednak strzeżony, bo trwa „akcja” (musi to być zatem lato 1942 r.) – Niemcy wywożą Żydów. Ostatnim obrazem przekazanym przez Szlemiela jest Niemiec repetujący karabin: „W tym miejscu się rozstajemy”. Należy się domyślać, że zastrzelony został i on, i Joasia. „Arka Czasu” Druga ścieżka to fantastyka. W antologii „Księga strachu 2” w 2007 r. ukazało się opowiadanie „Diabeł warszawski”, którego autorem był znany dziennikarz Wojciech Orliński. Jego dziecięcy bohater Tomek mieszka na Muranowie, w przeciwieństwie do bohaterów powieści Korczakowskiej mając świadomość jego historii. Wyobraża sobie, że pod jego blokiem z zasypanych ludzkich szczątków powstają straszne upiory. Za którymś razem, kiedy babcia wysyła go do piwnicy, spotyka w niej diabła, który w zamian za podpisanie odda

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.