Janusz Wróblewski „Zimna wojna”: nostalgiczna odyseja Pawlikowskiego Miłość wygnańców Doskonale przyjęta w Cannes „Zimna wojna” nie jest drugą „Idą”, choć rozgrywa się w tym samym czasie i stylistycznie bardzo ją przypomina.

Kino Świat Joanna Kulig i Tomasz Kot jako Zula i Wiktor w „Zimnej wojnie”. Nowy film to muzyczna odyseja Pawła Pawlikowskiego, inspirowana historią zespołu Mazowsze oraz losami jego rodziców, podróż w głąb pamięci i tożsamości do źródeł człowieczeństwa. Zagraniczna krytyka – z wyjątkiem francuskiej – chwali go mocno głównie za wyrazistość i elegancję. „The Hollywood Reporter” nazwał film namiętną balladą o trudnej, słodko-gorzkiej miłości i destrukcyjnej mocy erosa. Brytyjski dziennik „The Guardian” dał „Zimnej wojnie” maksymalną liczbę gwiazdek.

A także szalonej, miłosnej relacji introwertycznego pianisty i dyrygenta (świetna rola Tomasza Kota). Oraz jego muzy – utalentowanej piosenkarki, która, spotkawszy go, obiecuje, że będzie go kochać „zawsze, wszędzie i do końca świata” (wybitna kreacja Joanny Kulig). Podróż bohaterów na swój sposób wyjątkowa, ale wpisana w niełatwy los milionów przesiedleńców i politycznych emigrantów w poprzecinanej granicami powojennej Europie, ma charakter mityczny. Jej głównym celem wydaje się dochowanie wierności wyznawanym wartościom. Ceną – przybrana tożsamość i wykorzenienie. Epopeja rozpięta pomiędzy pustym niebem (symbolizuje je obraz zniszczonej cerkwi) a zdradliwą, zrujnowaną ziemią, na której toczy się tytułowa nieludzka zimna wojna, pełna jest paradoksów. Przypomina elegię nuconą jakby w obliczu nadciągającej katastrofy. Idealny temat na film Film zbiera różne doświadczenia: samego reżysera, Polaków złamanych przez system, kolaborantów oraz nieszczęśników grających na wygnaniu nie swoje role. Dwie części osadzone w kraju i Europie Zachodniej to jakby dwie połówki tego samego zjawiska: marzeń o wolności w sytuacji bez wyjścia, gdy nie ma dobrych wyborów. Części polskiej, poświęconej dojrzewaniu do ucieczki z totalitarnej pułapki, odpowiada epizod emigracyjny ukazujący presję i komplikacje życia w wymarzonym, ale obcym raju. Dominuje surowy, męski punkt widzenia, w końcu górę bierze jednak irracjonalny żywioł kobiecy. Odbywamy tę podróż za parą protagonistów tam i z powrotem, aż „wahadło zabije czas”, jak śpiewa bohaterka. To film o wiecznych wygnańcach, ludziach, którzy nie pasują do żadnej kategorii, nie tylko narodowych, którzy po przekroczeniu granic czują się źle, ciągle niezaspokojeni, niepewni, dlaczego coś robią, tego, kim są i jak powinni postępować. On – wysoki, ciemny, ona – filigranowa blondynka. Łączy ich pasja do muzyki. Dzieli cała reszta: temperament, wykształcenie, dziesięcioletnia różnica wieku, wzajemne oczekiwania, stosunek do codzienności poddawanej coraz większej presji nie tylko stalinizmu. „Zimna wojna” dedykowana jest rodzicom Pawlikowskiego. Aktorzy noszą w filmie ich imiona: Wiktora i Zuli. Oboje zmarli w 1989 r., zaraz po upadku muru berlińskiego. Spędzili ze sobą 40 lat. Uciekali od siebie, zrywali więzi, ranili, a potem znów się schodzili. Niezależnie, po której stronie żelaznej kurtyny przyszło im żyć. – Dwie silne osobowości, wspaniali ludzie, ale jako para to była niekończąca się katastrofa. Walczyli ze sobą do upadłego – śmieje się reżyser, przyznając, że pokochali się dopiero, jak byli starzy i chorzy. – Im częściej się zdradzali, a ja zastanawiałem się, dlaczego, tym mniej cokolwiek z tego rozumiałem. Kiedyś opowiedziałem ich historię mojemu przyjacielowi, meksykańskiemu reżyserowi Alfonso Cuarónowi. Uznał, że to idealny temat na film. Większość ekranowych perypetii to jedynie dalekie echo zapamiętanych przez reżysera wydarzeń. Pawlikowski, choć przygotowywał ten projekt przez wiele lat, szybko zrezygnował z pomysłu nakręcenia rodzinnej sagi. Dosłowność szkodzi, więc sercem opowieści uczynił eliptyczną historię romantycznego, skomplikowanego, głęboko niejednoznacznego uczucia. Smutną uniwersalną baśń o utraconej i niemożliwej do odzyskania niewinności. W krótkiej rozmowie, jaką prowadzimy w jednym z canneńskich hoteli, Pawlikowski napomyka o cudem odnalezionej kilka dni temu torbie z listami matki. – Dobrze, że ich wcześniej nie czytałem, bo to by skomplikowało sprawę jeszcze bardziej. Moja matka była najmłodszym dzieckiem, panną z mokrą głową – wspomina. Wywodziła się z dobrej, zamożnej, katolickiej rodziny z małego miasteczka. W wieku 17 lat uciekła z domu. Rzuciła wszystko dla baletu. Była przepiękna. Kręciło się wokół niej mnóstwo facetów. Wiele lat później ponownie wyszła za mąż. – Być może po to, by móc wyrwać się z komunistycznej opresji – tłumaczy reżyser. W przeciwieństwie do niej filmowa Zula z jej wiejskim pochodzeniem i skazą w życiorysie wydaje się istnym wcieleniem femme fatale. Ciąży na niej wyrok za próbę zabójstwa. „Ojciec pomylił mnie z matką, więc pokazałam mu nożem różnicę” – wyznaje w scenie improwizowania „I Loves You Porgy” Gershwina, zakochując się w mężczyźnie, który staje się jej przeznaczeniem. Czuje się gorsza, ma kompleksy, donosi na UB i raczej z braku wiary w siebie oraz z lęku o swój dalszy los nie jest zainteresowana ucieczką na Zachód. Wybiera kruche bezpieczeństwo w komunie. Ojciec Pawlikowskiego był przystojnym żydowskim lekarzem. Szukał stabilizacji w małżeństwie, ale nie potrafił dochować wierności. W 1968 r. wyemigrował do Austrii, potem do Niemiec. Pawlikowski złożył mu już hołd w dokumencie „Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem” („Moskwa-Pietuszki” to ukochana książka jego ojca). Tymczasem ekranowy Wiktor, równie wykształcony, znający języki, jest utalentowanym pianistą i świetnie zapowiadającym się dyrygentem. Takim młodym Lutosławskim albo Panufnikiem, którego prawdziwa pasja to jazz. W PRL się dusi. Decyduje się na ucieczkę z kraju, gdy władza w 1952 r. zaostrza kurs. A prowadzony przez niego zespół ludowy pieśni i tańca Mazurek, zamiast zajmować się polskim folklorem, musi zacząć wykonywać kantaty do Stalina. Muzyka? Pomógł Masecki Fabuła obejmuje 15 lat. Akcja rozpoczyna się gdzieś na rubieżach ściany wschodniej na terenach zamieszkanych przez Łemków, a potem przeskakuje do Warszawy, Berlina, Paryża, Jugosławii, podążając za emocjami bohaterów. Poszczególne etapy miłosnej relacji Pawlikowski pointuje datami. Początek w 1949 r., gdy wprowadzano doktry

