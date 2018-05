„Książę i dybuk”, niezwykły portret Michała Waszyńskiego

Jeden z najważniejszych reżyserów polskiego kina okresu międzywojennego. Sprawny rzemieślnik. Niedbały twórca komercyjnych komedii. Reżyser jednego z najważniejszych filmów w języku jidysz. A także włoski producent filmowy, arystokrata i mistrz konfabulacji. Życie Michała Waszyńskiego to biografia, której trudno się oprzeć. Twórcy filmu „Książę i dybuk” starają się odpowiedzieć nie tylko na pytanie o to, kim był, ale też dlaczego po przybyciu do Włoch wykreował się na „polskiego księcia” – eleganckiego, światowego arystokratę, którym z całą pewnością nie był.

Rekordzista Michał Waszyński

Michał Waszyński nakręcił ok. 40 filmów, co stanowiło lwią część ówczesnej produkcji filmowej (zwłaszcza w latach 30.). W szczytowym momencie pobił wszelkie rekordy, kręcąc sześć filmów rocznie. Łatwo byłoby go zakwalifikować do grona popularnych, ale niekoniecznie bardzo zdolnych filmowych rzemieślników, którzy tworzą szybko i bez oglądania się na szczegóły.

Istotnie, wiele jego filmów powstało w pośpiechu, niektóre zaczynano kręcić jeszcze bez ukończonego scenariusza. Jego współpracownicy wspominali, że pod względem technicznego przygotowania filmy były bez zarzutu. Odpowiednio nakreślony plan produkcji pozwalał zaś ograniczyć wykorzystanie drogiego filmowego atelier.

Popyt na kino komediowe

Krytycy rzadko byli im przychylni, czego nie można powiedzieć o widowni, która produkcje Waszyńskiego lubiła. Zwłaszcza że kręcił przede wszystkim filmy komediowe, na które w latach 30. było duże zapotrzebowanie. Sam reżyser był nie tylko wyrobnikiem. Można wręcz stwierdzić, że w swojej pracy zachował pewną autonomię. Kręcił w każdym gatunku, dobierając obsadę wedle własnych pomysłów, często dając szansę zadebiutować aktorom jeszcze nieznanym. To u Waszyńskiego zaczynali Adolf Dymsza czy Zula Pogorzelska. Zresztą współpraca Waszyńskiego z aktorami zawsze układała się dobrze. Do tego stopnia, że w pewnym momencie wraz z Eugeniuszem Bodo i Adamem Brodziszem założył wytwórnię filmową BWB (Bodo-Waszyński-Bordzisz).

Dlaczego tak mało wiadomo o Waszyńskim?

Jak na postać tak ważną dla historii polskiej kinematografii, wiemy o Waszyńskim stosunkowo niewiele. Urodził się w Kownie jako syn kowala. Pochodził z wierzącej żydowskiej rodziny – uczęszczał do hederu i jesziwy. Nie wiemy jednak, dlaczego opuścił rodzinne strony i odciął się od przeszłości. Tu możliwe są tylko domysły. Czy zadecydowały o tym marzenia o karierze w kinematografii, czy konflikt rodzinny, czy – jak trochę sugerują autorzy filmu – mogły za tym stać skłonności homoseksualne, które w żydowskiej społeczności skazywałyby go na ostracyzm?

O tym, co się działo z Waszyńskim po opuszczeniu Kowna, nie wiemy za wiele. Wiemy, że uczęszczał na kursy aktorskie. Potem pojawił się w Warszawie, zmienił nazwisko na polsko brzmiące i rozpoczął karierę najpierw jako aktor, potem jako asystent najwybitniejszych polskich reżyserów (m.in. Ryszarda Ordyńskiego czy Józefa Lejtesa). Potem, od chwili debiutanckiego „Pod Banderą miłości” w 1929 roku, stawał się coraz ważniejszą postacią w świecie polskiej kinematografii.

Drugie życie Waszyńskiego

Najciekawsze są jednak powojenne losy Waszyńskiego. II wojna światowa zastała go we Lwowie na planie kolejnego filmu. Reżyser został zesłany na Syberię, a w 1941 roku dołączył do armii Andersa, gdzie kierował referatem filmowym. Wraz z armią (której działania filmował, jest m.in. autorem dokumentu o bitwie pod Monte Cassino) dotarł do Włoch. Tu zaczyna się drugie życie Waszyńskiego, który niemal idealnie wpasowuje się w nową sytuację. Poślubia bogatą (i dużo starszą) hrabinę, przedstawia się jako polski książę. Szybko znalazł się w świecie arystokratów i twórców filmowych.