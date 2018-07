W sumie 600 seansów, 147 polskich premier, w tym 3 światowe, 225 pełnometrażowych tytułów z ponad 50 krajów – same liczby mówią o rozmachu i ambicjach tegorocznej edycji Nowych Horyzontów – największej imprezy filmowej w kraju. Na otwarcie – „Kafarnaum” Libanki Nadine Labaki (Nagroda Jury w Cannes), opowieść o biedzie i gniewie na przykładzie losu 12-letniego chłopca odwracającego się od swojej rodziny. Napięcie podtrzymają mistrzowie inteligentnej prowokacji: Lars von Trier („Dom, który zbudował Jack”) i Gaspar Noé („Climax”). Dużo skrajnych emocji gwarantuje również uhonorowany Złotym Niedźwiedziem na Berlinale „Touch Me Not”, bezkompromisowy debiut, psychodrama Rumunki Adiny Pintilie o stosunku ludzi do własnego ciała.

Więcej o programie: www.nowehoryzonty.pl

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, 26 lipca – 5 sierpnia, Wrocław