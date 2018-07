Komiksy lipca 2018

W rządzonym przez populistów kraju trudno zachować neutralność. Redaktor Pereira bardzo się jednak stara, azylu szukając w prowadzonym przez siebie dodatku kulturalnym dziennika „Lisboa”. Ale przed wielką polityką nie da się uciec, szczególnie gdy jej celem jest podporządkowanie sobie każdego obywatela. „Twierdzi Pereira” Pierre’a-Henry’ego Gomonta (tłum. Maria Mosiewicz, Mucha Comics 4/6), adaptacja znakomitej powieści Antonia Tabucchiego, rozgrywa się co prawda w przedwojennej Portugalii pod rządami Salazara, ale analogii do współczesności nie trzeba długo szukać. Niech was nie zwiedzie lekka kreska francuskiego rysownika: to opowieść, która uwiera i nie daje spokoju.

Ocena: 4/6