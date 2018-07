Justyna Sobolewska Jak w dzisiejszych czasach interpretować prozę Alberta Camusa Ten Obcy Albert Camus staje się dziś na świecie znowu aktualny jako komentator zjawisk globalnych: biedy, byłych kolonii czy zagrożonej demokracji. Czas odkryć jego nowe oblicze.

Mówiło się o nim, że wyglądał jak Humphrey Bogart, a umarł jak James Dean. Na jego książkach wychowało się kilka pokoleń i każde znajdowało u niego coś innego – był więc Camus egzystencjalistyczny, antykomunistyczny, nihilistyczny i solidarnościowy, a także – chyba najsłabiej w Polsce przyswojony – Camus śródziemnomorski, polityczny filozof, zajmujący się nierównościami społecznymi i demokracją, przeciwnik wszelkiego fanatyzmu i nacjonalizmu. W różnych krajach czytano go inaczej. Ciekawe, że we Francji, nawet w okresie największej popularności, bywał – jak pisała córka Catherine Camus – traktowany jak obcy. Nie mówiąc o Algierii, gdzie się urodził i gdzie bywał krytykowany za to, że przy całym swoim wyczuleniu na nędzę nie był zwolennikiem niepodległości. Bał się, że w niepodległej Algierii nie będzie już miejsca dla Francuzów. Tworzył za to utopijną wizję Algierii egalitarystycznej, wielonarodowej, ale kulturowo francuskiej. Ta wizja nie miała zwolenników ani w Algierii, ani we Francji. Dzięki „Dżumie” zyskał międzynarodową sławę. W 1957 r. otrzymał Nagrodę Nobla, ale nie dała mu poczucia zwycięstwa, przeciwnie, nagroda trafiła do niego w momencie twórczej niemocy. Nasiliła też ataki na niego za brak reakcji na wojnę w Algierii, za brak zaangażowania lewicowego, za rzekomą niemoralność jego książek. Kiedy ukazał się „Obcy”, notował: „Trzy lata, żeby napisać książkę, pięć linii, żeby ją ośmieszyć”. Książki „Człowiek zbuntowany” (1951) i „Upadek” (1956) też zostały we Francji źle przyjęte. Eseje nie podobały się sympatyzującej ze Związkiem Radzieckim lewicy francuskiej, Camus krytykował w nich bowiem terror Stalina – wtedy definitywnie rozeszły się drogi Camusa i Sartre’a, który ciągle widział pozytywne możliwości stojące przed systemem radzieckim. Camus zginął 4 stycznia 1960 r. w wypadku samochodowym. Miał 46 lat, a w torbie niedokończoną, najbardziej osobistą powieść „Pierwszy człowiek”, o swoim dzieciństwie w Algierii i o matce. Mógł tego dnia wracać pociągiem, miał w kieszeni bilet do Paryża, wybrał jednak podróż z przyjacielem i wydawcą Michelem Gallimardem. Droga była oblodzona i uderzyli w drzewo. Obaj zginęli, Camus na miejscu, Gallimard zmarł kilka dni później. Wielu uderzyła absurdalność tej śmierci. Kilka lat temu pojawiły się spekulacje, czy nie była to śmierć na zlecenie KGB. Włoski badacz Giovanni Catelli odkrył w dzienniku pewnego czeskiego poety zapisek mówiący o tym, że wypadek był spowodowany przez radzieckich szpiegów, którzy uszkodzili samochód. Rozkaz miał osobiście wydać minister spraw zagranicznych Szepiłow, którego w 1957 r. Camus atakował we francuskiej prasie po wydarzeniach na Węgrzech, użył wtedy określenia masakra Szepiłowa. Wcześniej pisarz publicznie wspierał Borysa Pasternaka, autora zakazanego w Związku Radzieckim „Doktora Żywago”. Zdaniem Catellego Moskwa miała aż nadto powodów, żeby zlecić zabójstwo, w typowym dla KGB stylu. Biograf Camusa Olivier Todd nie znalazł jednak w archiwach żadnego potwierdzenia tych rewelacji. Inni badacze również odrzucili tę wersję z powodu braku dowodów. Najwyższe oderwanie „Jest tylko jeden problem filozoficzny prawdziwie poważny – samobójstwo” – tak brzmi słynne, pierwsze zdanie „Mitu Syzyfa”. Inaczej czytano Camusa w poszczególnych krajach, ale wszędzie miał wpływ na młodych ludzi. W Polsce kolejne pokolenia mówiły Camusem. Miłosz pisał: „W jego słowach przebłyskiwało coś, co ta młodzież odnajdowała w uśmiechu swego filmowego bohatera, Jamesa Deana: najwyższe oderwanie”. W Polsce jego największy wpływ przypadł na lata 50. i trwał aż do końca 80. Najpierw przełożono wczesny dramat „Kaligula” i inne sztuki „filozofującego dialogu”. Ale czytano go już w latach 40. Początkowo w Camusie, aktywnym uczestniku francuskiego ruchu oporu, nawołującym w „Dżumie” do społecznego zaangażowania, nie dostrzegano jeszcze w obozie komunistycznym wroga. Potem stał się autorem zakazanym. Potępiał sowiecki Gułag, krytycznie wypowiadał się na temat sytuacji krajów socjalistycznych. W latach 1948–56 nie ukazała się więc żadna jego książka. Dopiero po Październiku 1956 r. można było nadrobić lata posuchy. Irena Szymańska, szefowa PIW, napisała do Gallimarda w 1956 r. z prośbą o prawa do wydania „Dżumy”. Dostała suchą odpowiedź, że Camus nie zgadza się figurować w jednej serii wydawniczej z Louisem Aragonem. Było to niedługo po wkroczeniu wojsk sowieckich na Węgry i Camus zerwał wtedy z Sartre’em i innymi komunizującymi pisarzami francuskimi. Na to Szymańska grzecznie, ale dobitnie przypomniała, że u Gallimarda książki Camusa ukazują się w tej samej serii „Collection Blanche” co książki Aragona, więc dlaczego polski czytelnik miałby być ich pozbawiony. Camus się zgodził (podpisał umowę i odesłał bez komentarza) i w 1957 r., kiedy otrzymał Nobla, w Polsce ukazały się „Dżuma” i „Upadek”. Do księgarń trafiły w ciągu dwóch lat również „Obcy” i zbiór opowiadań „Wygnanie i królestwo”. Po 1956 r. w teatrach zaczęto grać jego sztuki. Wtedy też, razem z modą na egzystencjalizm, Camus na dobre zagościł w Polsce. Wywoływał też sprzeciw – jako pesymista, czarnowidz i nihilista. Jarosław Iwaszkiewicz w odpowiedzi na „Upadek” napisał „Wzlot”. Po latach przyznawał jednak, że właściwie niezbyt głęboko przeczytał książkę Camusa i wycofywał się ze swoich zarzutów. Zawsze trochę winny „Człowiek zbuntowany” był w Polsce zupełnie nie do przyjęcia. Wydał go Jerzy Giedroyc w Bibliotece „Kultury” w 1958 r., a w Polsce ukazał się dopiero w ocenzurowanej wersji w 1973 r. Miał rację Andrzej Bobkowski, pisząc, że „Człowiek zbuntowany” odegra dużą rolę wśród tworzącej się opozycji. Z kolei ślady lektury „Obcego” można znaleźć u wielu polskich pisarzy – od Stanisława Dygata w „Disneylandzie” po „Ciemną wodę” Andrzeja Łuczeńczyka. „Tak czy inaczej – jest się zawsze trochę winnym” – pisał w „Obcym” Camus. Z kolei Syzyf opisany w „Micie Syzyfa” był niesłychanie ważny dla Marii Janion, określał jej stosunek do rzeczywistości. O Janion mówiło się nawet Syzyfka. „Interesuje mnie – pisała – Syzyf podczas tego powrotu, podczas tej pauzy. Twarz, która cierpi tak blisko kamieni, sama jest już kamieniem. Widzę, jak ten człowiek schodzi ciężkim, ale równym krokiem ku udręce, której końca nie zazna. Ten czas, który jest jak oddech i powraca równie niezawodnie, jak przeznaczone Syzyfowi cierpienie, jest czasem jego świadomości”. Świadomość jest jedyną możliwą odpowiedzią na absurd istnienia. Chodzi o to – jak pisał Camus w „Notatnikach” – żeby żyć, posiadając pełną ostrość widzenia. Syzyf zdawał sobie sprawę z ostatecznej bezsensowności swego nieustającego wysiłku. „Obcy” opisywał nagość człowieka wobec absurdu, a „Dżuma” głęboką równoważność indywidualnych punktów widzenia wobec tego samego absurdu. W Polsce „Dżuma” weszła do lektur szkolnych w latach 70., ale jej lektura była dość uproszczona. Odnajdowano w niej przykład nowej, niezależnej etyki. Przynosił ją doktor Rieux, który wykonywał po prostu swój obowiązek i nie używał wielkich słów: „W tym wszystkim nie chodzi o bohaterstwo. Chodzi o uczciwość. Ta myśl może się wydać śmieszna, ale jedyny sposób walki z dżumą to uczciwość”. Ileż prac maturalnych w Polsce poświęcono postawie doktora Rieux? Tymczasem – jak pisał Camus – w „Dżumie” nic nie jest jednoznaczne, trudno w niej szukać wzorców moralnych: „Co więcej, »Dżuma« dowodzi, że absurd nie uczy niczego”. Buntuję się, więc jestem Inspirowana „Dżumą” metafora oblężonego miasta stała się szczególnie nośna w Polsce w czasie stanu wojennego, choćby w wierszach Zbigniewa Herberta. W latach 80. powtarzano też często słynne zdanie Camusa: „Raczej umrzeć stojąc, niż żyć na kolanach”. Czasem wręcz nie pamiętano, jakie jest jego źródło. Niesłychanie ważne było Camusowskie umiłowanie wolności i bunt jako ratunek przed absurdem istnienia. „Jedyny sposób na życie w niewolnym świecie to stać się tak absolutnie wolnym, że już sam fakt istnienia jest aktem buntu”. Przeciwstawienie jednostki systemowi czy ideologii brzmiało szczególnie mocno właśnie w naszej części Europy. „Buntuję się, więc jestem”, „Trzeba chronić ciała, nie idee” – Camus

