Bartek Chaciński Ariel Pink i przyjaciele gwiazdami tegorocznego Off Festivalu Freaki Ameryki Choć przez lata karmiono nas opowieściami o hipisach, najważniejszym muzycznym produktem eksportowym Kalifornii są freaki. Pokazuje to Ariel Pink i przyjaciele, których sprowadzi na Off Festival.

Anders Jensen-Urstad/Wikipedia Ariel Pink naprawdę nazywa się Ariel Marcus Rosenberg i pochodzi z żydowskiej rodziny o polskich korzeniach, która z Meksyku przeniosła się do Kalifornii. Bobby Jameson miał być kolejną gwiazdą lat 60. Jako 19-latek został wytypowany na „następny światowy fenomen”, jak głosiły wykupione w gazetach reklamy. Występował przed The Beach Boys, nagrywał w studiu Franka Zappy i w połowie lat 60. wyjechał z rodzinnej Kalifornii do Anglii, gdzie zainteresował słynnego impresario The Rolling Stones Andrew Loog Oldhama. Nagrał tam singla – pod opieką muzyczną Keitha Richardsa, z Mickiem Jaggerem w chórku i z gitarową solówką Jimmy’ego Page’a.

Bobby Jameson miał być kolejną gwiazdą lat 60. Jako 19-latek został wytypowany na „następny światowy fenomen”, jak głosiły wykupione w gazetach reklamy. Występował przed The Beach Boys, nagrywał w studiu Franka Zappy i w połowie lat 60. wyjechał z rodzinnej Kalifornii do Anglii, gdzie zainteresował słynnego impresario The Rolling Stones Andrew Loog Oldhama. Nagrał tam singla – pod opieką muzyczną Keitha Richardsa, z Mickiem Jaggerem w chórku i z gitarową solówką Jimmy’ego Page’a. W Ameryce z kolei wydał w 1965 r. album „Songs of Protest and Anti-Protest”, który chwalono jako pionierski w stosunku do innych płyt ery hipisowskiej. Tyle że się nie sprzedał – kuriozalne zawirowania kontraktowe sprawiły, że uznany za utalentowanego autora Jameson musiał tu dopisać nowe piosenki do tytułów już wydrukowanych na okładce płyty przygotowywanej dla innego wykonawcy. Stąd nazwisko na kopercie albumu: Chris Lucey. Ten poprzednik nazywał się Ducey, a D najłatwiej było wydawcy przerobić na L. Trudno znaleźć w historii tamtych czasów większego pechowca. Menedżer Jamesona Tony Alamo wymyślił dla niego tę wielką kampanię reklamową w magazynie „Billboard”. Wykupił ogłoszenia za 14 tys. dol., których nigdy nie zapłacił, zakładał kolejno fundacje religijne, oszukiwał urząd podatkowy, pod koniec życia trafił nawet za kratki za pedofilię. Artysta został na lodzie. Rozczarowany show-biznesem, po kilku kolejnych próbach nagrań, problemach z narkotykami i alkoholem oraz próbie samobójczej zamieszkał w przyczepie kempingowej ze starzejącą się matką i do końca życia występował już tylko dla niej. Dlatego nic o nim nie wiemy, a dziennikarz, który przed laty pisał o nim obszerny tekst dla magazynu „Mojo”, musiał najpierw wynająć prywatnego detektywa, by odnaleźć bohatera. Ariel Pink, gwiazda tegorocznego katowickiego Off Festivalu, poświęcił outsiderowi lat 60. płytę. Nosi tytuł „Tribute to Bobby Jameson” i z miejsca stała się najsławniejszym wydawnictwem, na którym pojawia się nazwisko Jamesona. Autora albumu zafascynowało, w jaki sposób człowiek mający wszelkie znamiona gwiazdy przegrywa karierę i dokonuje żywota, wypisując na blogu złośliwości o machinie show-biznesu. Tę m.in., że „kłania się dzieciakom kopiującym pirackie empetrójki z sieci, bo każdy taki gest przyprawia przemysł płytowy o męczarnie”. Outsidera interesują, jak widać, opowieści o innych outsiderach. Sam Pink naprawdę nazywa się Ariel Marcus Rosenberg i pochodzi z żydowskiej rodziny o polskich korzeniach, która z Meksyku przeniosła się do Kalifornii. Urodził się w 1978 r. w Los Angeles. Dzieciństwo miał nieszczególne – rodzice rozstali się, gdy miał dwa lata, on sam trafił w wieku pięciu lat do psychologa na terapię, mówi dziś o autyzmie, chorobliwej fascynacji śmiercią i cmentarzami. I o tym, że „jego nianią była MTV”. Stosunki z rówieśnikami miał fatalne, z uwagi na pochodzenie (Żyd z Meksyku to skomplikowana kombinacja), ale przede wszystkim prowokacyjny sposób bycia. Do dziś ten charakter widać w jego piosenkach i wypowiedziach, w których trudno odróżnić szczerość od ironii. Wykorzystuje hasła hipisowskie, by wszystkich prowokować. Mówi np., że darzy miłością pedofilów. „Taką miłością, jaką Jezus ukochał wszystkich dookoła. Nie żebym szczególnie ich sobie upodobał. Zresztą, czy miłość do nich robi ze mnie pedofila?” – tłumaczył w wywiadzie dla „Guardiana”. Nekrofilów też zresztą kocha, na tej samej zasadzie. I jeszcze zwraca uwagę na to, że „rasizm nie jest nielegalny”. Robi to wszystko z czystej przekory, która przysporzyła mu tyluż fanów, co wrogów. Jest rzadkim na scenie muzycznej przykładem postaci, którą jednocześnie posądza się o zniewieścienie i oskarża o mizoginię. Wszelkie powracające w odniesieniu do niego skojarzenia z latami 60. nie są przypadkowe. W „Retromanii” Simona Reynoldsa ten wokalista, multiinstrumentalista i kompozytor staje się książkowym przykładem powrotu do dawnych czasów. „Ludzie, którzy kochają muzykę lat 60., żyją właśnie w tamtej epoce. Żyją czasem, kiedy słuchany przez nich artysta pierwszy raz zapuszczał włosy” – opowiada, a jego twórczość, szczególnie płyty „Before Today” czy „Pom Pom”, potwierdzają, że kocha stare piosenki. „Moje pokolenie nawet nie załapało się na tamtą epokę. Jednak tak naprawdę żyjemy »wtedy«”. Historia Ariela Pinka przypomina też, jak wiele faktów dotyczących lat 60. pamiętamy źle. Mitologia hipisów z kwiatami we włosach, pokojowych manifestacji i życia w komunach przesłania prawdziwe początki młodzieżowego buntu lat 60. Jego bohaterowie chcieli głównie prowokować nudną amerykańską klasę średnią. A pierwowzorem hipisa był freak – dziwoląg. „Szajbus, odmieniec, społeczna anomalia” – opisuje Gino Castaldo w książce „Ziemia obiecana. Kultura rocka 1954–94” tę figurę łączącą błyskotliwość z tendencją do szokowania czy nawet obrzydzania. Pierwszym kalifornijskim kręgiem owych „dziwolągów” było grono skupione wokół malarza i rzeźbiarza Vito Paulekasa (to z kolei syn litewskich imigrantów, filar tamtejszej bohemy). Nazywane freak scene, znane z ekscesów seksualnych i dzikich form tańca, przyciągnęło takie postaci, jak Frank Zappa i jego przyszła żona Gail, wówczas dziewczyna Jamesona, Arthur Lee (przyszły lider grupy Love) czy Don Van Vliet (później znany jako Captain Beefheart). Większa część tego, co ciekawe muzycznie na ówczesnej kalifornijskiej scenie rockowej, miała źródło w tych kręgach. „Byłem zawsze freakiem, nigdy hipisem” – mówił Zappa, który ze zwyczajów ruchu hipisowskiego się naśmiewał, uważając całe zjawisko za festiwal mazgajstwa i naiwności, i tak opisując je w piosenkach. Swoje pierwsze utwory zebrał na płycie „Freak Out!”, wydanej w 1966 r., i pod względem eksperymentalnego ładunku i spójnej albumowej koncepcji wyprzedzającej choćby słynnego „Sierżanta Pieprza” Beatlesów. Te same lata 60., które wydały z siebie wielkie gwiazdy, niekiedy popularne do dziś, przyniosły też flagowych outsiderów, muzyków podążających własną ścieżką, pierwszych bohaterów dla późniejszej sceny alternatywnej. Ariel Pink przypomina Zappę nie tylko pod względem kontrowersji, jakie wywołuje, śmiałych obyczajowo tekstów czy zdystansowanego podejścia do narkotyków. Ważne jest też to, że jako student prestiżowej szkoły California Institute of the Arts interesował się muzyką awangardową, od której stopniowo przeszedł do fascynacji popem – zupełnie jak Zappa, który potrafił naśladować i parodiować przeróżne style muzyki rozrywkowej. Podobnie jak wczesna kariera Zappy naznaczona była wybrykami na tle seksualnym (jeszcze przed debiutem został aresztowany pod zarzutem produkcji pornografii – poszło o taśmę z niedwuznacznymi e

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.