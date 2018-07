Dorota Szwarcman Wydawnictwo Deutsche Grammophon ma już 120 lat Gramofony na Wschód Najstarsza, świętująca 120-lecie, marka fonograficzna na świecie deklaruje zarazem spojrzenie w przeszłość i w przyszłość. Oraz otwarcie na Azję, przy którym przydała się Warszawa.

Deutsche Grammophon Berlinerowie otworzyli Deutsche Grammophon Gesellschaft w 1898 r. w Hanowerze jako filię firmy Berliner Gramophone, powstałej pięć lat wcześniej w Waszyngtonie. Deutsche Grammophon istnieje tak długo jak zapis gramofonowy, ponieważ założył tę firmę jego wynalazca Emile Berliner ze swym bratem Josephem. Pierwszeństwo wynalazku mechanicznego zapisu dźwięku należy się co prawda Amerykaninowi Thomasowi Edisonowi oraz równocześnie Francuzowi Charlesowi Crosowi, ale to Berliner pierwszy stworzył i opatentował gramofon, na którym – w odróżnieniu od fonografu Edisona działającego na woskowe cylindry – można było odtwarzać płaskie dyski nadające się do przemysłowego kopiowania.

Jednocześnie z niemiecką powstała brytyjska odnoga – Gramophone Company, a amerykańska część przekształciła się w Victor Talking Machine Company; wszystkie używały wówczas słynnego emblematu z pieskiem Nipperem zaglądającym do gramofonowej tuby, znanego jako znak His Master’s Voice (później przejętego przez EMI). Firmy oddzieliły się od siebie podczas pierwszej wojny światowej. Emile Berliner pozostał do końca życia w USA; zmarł w 1929 r., kiedy DGG biła rekordy sprzedaży. Ten boom miał się, niestety, niedługo skończyć z powodu Wielkiego Kryzysu. Joseph pozostał w rodzinnym Hanowerze i miał szczęście (jeśli tak można powiedzieć) umrzeć przed drugą wojną światową; jego córka Klara została wywieziona do obozu w Terezinie i zamordowana. DGG zaś, przejęta przez koncern Siemens&Halske, musiała na czas hitleryzmu usunąć z katalogu nagrania artystów żydowskich, choć sama została stworzona przez Żydów. Karierę za to rozpoczął wówczas Herbert von Karajan, do dziś jedno z największych nazwisk związanych z firmą. Ale podobnym filarem po wojnie stał się Leonard Bernstein, którego stulecie obchodzone jest dziś w firmie hucznie reedycjami nagrań. Z szelaku do internetu Dzieje wszystkich firm stworzonych przez Berlinerów były dość skomplikowane; ostatecznie tylko Deutsche Grammophon pozostała przy nazwie zbliżonej do początkowej, ale choć wciąż jest osobną marką, stanowi dziś część światowego koncernu Universal Music Group. Berliner był nie tylko wynalazcą gramofonu. Wcześniej jeszcze ulepszył mikrofon i telefon (pracując dla Alexandra Grahama Bella), a już w XX w. wraz z synem Henrym zbudował jeden z pierwszych helikopterów. Był wielkim miłośnikiem muzyki – podobno w pierwszych próbnych nagraniach sam produkował się na fortepianie, śpiewał też barytonem w New York Oratorio Society i skomponował patriotyczną pieśń „The Columbian Anthem” (nagrania dokonanego przez męski kwartet wokalny można wysłuchać na stronie Biblioteki Kongresu). Humanistyczne zainteresowania Berlinerów i ich otwartość dawały o sobie znać w repertuarze nagrań już w pierwszych dekadach istnienia Deutsche Grammophon. Na szelakowych płytach został utrwalony głos nie tylko czołowych śpiewaków epoki, z tenorem Enrico Caruso i basem Fiodorem Szaliapinem na czele, lecz także wielkiego rosyjskiego pisarza Lwa Tołstoja czy legendarnej aktorki Sary Bernhardt. W szelakowych archiwach DG są też nagrania kompozytora Pietra Mascagniego, jak dyryguje orkiestrą berlińskiej Staatsoper. Ale także Louis Armstrong ze swoją orkiestrą. Z wywodzących się z Polski artystów nagrywali dla DG wybitni pianiści: Józef Hofmann, Ignacy Jan Paderewski, Raul Koczalski. Obecny (od prawie trzech lat) dyrektor Deutsche Grammophon Clemens Trautmann jest zawodowym muzykiem – klarnecistą, studiował m.in. u słynnej Sabine Meyer w Lubece oraz w nowojorskiej Juilliard School of Music; do dziś zdarza mu się występować na koncertach kameralnych. Ale jest też wykształconym prawnikiem, który pracował dla koncernu Axel Springer, kierując firmą Immonet zajmującą się przekazem online. Te muzyczno-cyfrowe korzenie pomagają mu dziś w pracy. – Tylko ktoś, kto zna bardzo dobrze historię, jest przygotowany do dalszych kroków w przyszłość – mówi. – Dlatego obecnie próbuję w związku ze 120. rocznicą powstania firmy powrócić do naszej bogatej historii i przetłumaczyć ją na język przyszłości, komunikować nowym pokoleniom odbiorców. Temu służy specjalny projekt tworzony z Google Arts&Culture. Nagrania z ok. 400 płyt szelakowych są sukcesywnie poddawane digitalizacji i udostępniane w sieci (artsandculture.google.com/partner/deutsche-grammophon – należy kliknąć na materiał „The Shellac Project”). Jest już tam baryton Titta Ruffo, skrzypek Mischa Elman czy wspomniani Mascagni i Koczalski. – Moje pierwsze kontakty z muzyką zawdzięczam Deutsche Grammophon, szczególnie znaczące były dla mnie nagrania Chopina w wykonaniu Maurizia Polliniego. Tym bardziej cieszę się z naszej współpracy – mówi Philipp Justus, wiceprzewodniczący Google na Europę Centralną. Z awangardy do mainstreamu Po wojnie firma Deutsche Grammophon stała się w świecie muzyki poważnej marką numer jeden. Legendarna żółta plakietka firmowała najwybitniejszych artystów (trudno ich wręcz zliczyć) i najznakomitsze przedsięwzięcia. Przy tym zarówno artyści jej, jak i ona artystom dodawała splendoru. DG patronowała także – od lat 60. – najważniejszym twórcom awangardy. Wydawała dzieła Karlheinza Stockhausena, Oliviera Messiaena, Luciano Berio, György Ligetiego, Mauricia Kagla, Pierre’a Bouleza (który również jako dyrygent był ważnym nazwiskiem w katalogu) i wielu innych; z Polski – Witolda Lutosławskiego. Tak było jeszcze w czasach winyli, ale i później, w serii „20/21: Music of Our Time”. Dziś to odległa epoka. – Jestem dumny z tej tradycji, ponieważ choć firma jest kojarzona przede wszystkim z ikonicznymi wykonawcami zakorzenionymi w repertuarze tradycyjnym, to przecież była też domem dla muzyki eksperymentalnej już od pół wieku – mówi Clemens Trautmann. – Dziś także współpracujemy z kompozytorami współczesnymi – dodaje. Ale tymi kompozytorami są głównie twórcy muzyki filmowej związani z dość wtórnym nurtem minimalizmu: Max Richter lub zmarły niedawno Jóhann Jóhannsson. Owszem, DG wydawała minimalistów już wcześniej: Steve’a Reicha i Philipa Glassa, jednak różnica klasy jest widoczna. Natomiast dzisiejsi minimaliści po prostu dobrze się sprzedają. Szczególną drogę przeszła też w firmie muzyka dawna. Seria Archiv Produktion, opatrująca płyty dodatkowo swoim niebieskim logo, towarzyszyła od samego początku rozwojowi nurtu wykonawstwa historycznego. John Eliot Gardiner, Trevor Pinnock, Reinhard Goebel, a potem Paul McCreesh i Marc Minkowski tworzyli oblicze serii. Obecnie część wykonawców wydaje już swoje nagrania gdzie indziej (Gardiner ma własną wytwórnię, Minkowski tuła się od firmy do firmy) lub skończyło karierę (Goebel); przyszli kolejni, jak Andrea Marcon czy Giuliano Carmignola, którzy jednak wydawani są bez niebieskiego znaczka – ten przeszedł już do historii. Clemens Trautmann tłumaczy, że wykonawstwo historyczne wyszło z niszy, więc osobna seria

