Fårö – ukochana wyspa Ingmara Bergmana

Janusz Wróblewski/Polityka Rauki, czyli ogromne skalne formacje, przypominające głowy. Plaża w Langhammars. Wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO twórczość Ingmara Bergmana nie przestaje fascynować. Mimo że od premiery „Fanny i Aleksandra”, jego ostatniego filmu kinowego, upłynęło 36 lat. W Skandynawii, gdzie szczególnie celebruje się setną rocznicę urodzin genialnego Szweda, opublikowano trzy nieznane do tej pory tomy jego manuskryptów. Powstały również dwa pełnometrażowe dokumenty, premierowo prezentowane w Cannes. Jeden z nich wypomina Bergmanowi flirt z nazistowską ideologią.

Na łożu śmierci Bergman mówił, że najbardziej będzie tęsknić za swoją ostatnią, piątą żoną Ingrid von Rosen, w dalszej kolejności – za aktorami, z którymi współpracował. O dzieciach nie wspominał. Niezwykła książka inspirowana rozmowami pisarki z umierającym reżyserem odsłania m.in. kulisy zawiłych relacji z dziewięciorgiem dzieci, które artysta miał z sześcioma różnymi kobietami. Oraz miłości do Fårö (wym. foo-re), gdzie zbudował dom i nakręcił cztery filmy fabularne (w całej karierze ponad 50), jeden miniserial telewizyjny („Sceny z życia małżeńskiego”) oraz dwa dokumenty. Niektóre z nich emituje w tym miesiącu TVP Kultura. Inne pojawią się na festiwalu Nowe Horyzonty, gdzie z okazji jubileuszu zostanie też otwarta wielka retrospektywna wystawa poświęcona reżyserowi, prezentowana równolegle w wielu galeriach na świecie. Ale nie mówią wszystkiego o tym ważnym dla Szweda miejscu. Głowy dawnych bóstw Pracując i mieszkając na Fårö, Bergman uczynił z tej wyspy – dwa razy większej od Manhattanu (114 km kw.) – swoje królestwo. Jej jałowy pejzaż z ukształtowanymi przez fale kamienistymi plażami i kępami przygarbionych sosen kusił go i przyciągał właściwie od zawsze. Świadczy o tym choćby słynna scena gry w szachy rycerza ze śmiercią w „Siódmej pieczęci” rozgrywająca się na skalistym wybrzeżu Bałtyku, którą wszyscy utożsamiają właśnie z Fårö, choć nagrywana była w Täby niedaleko Sztokholmu. Wydaje się, że zagadkowy obraz wyludnionej wyspy, z przestrzenią rozciągniętą między zimnymi kamieniami i pustym niebem, stale zmieniającym się światłem, niskimi budynkami z wapienia, gdzie nic się nie zaczyna ani nie kończy, Bergman nosił głęboko w sercu. Filmował ten krajobraz tak często, że dla rozsianych po świecie widzów nieznających realiów jego ojczyzny stał się symbolem i kwintesencją szwedzkości. Wczesną wiosną 1960 r., kiedy po raz pierwszy zawitał na Fårö, od razu uznał, że to jego miejsce. Szukał wtedy plenerów do „Jak w zwierciadle”. Był przekonany, że najlepszą lokacją jest szkocki archipelag Orkady na granicy Morza Północnego. Zmienił zdanie, gdy odnalazł w jednej z zatok Fårö zatopiony wrak statku, który mu się przyśnił, a w scenariuszu pełni istotną rolę. Wrócił na Fårö pięć lat później przy okazji „Persony”. Miał 47 lat i postanowił, że osiądzie tu na dobre. Operator Sven Nykvist pokazał mu Hammars. Tam zbudował swój dom. Niepozorna, maleńka wysepka z klifowym wybrzeżem i nielicznymi piaszczystymi plażami zgadzała się według Bergmana z jego najgłębszymi wyobrażeniami form, proporcji, kolorów, światła i horyzontów. Ale wydawała się atrakcyjna z jeszcze jednego powodu. W położonym kilka kilometrów na północ Langhammars Bergman ujrzał ogromne, sterczące z morza skaliste formacje, zwane przez geologów rauki. Wyciągnięte ku niebu, przypominają wyrzeźbione głowy dawnych bóstw. Bije z nich potężna siła, jak z milczących posągów z Wyspy Wielkanocnej – na tyle przytłaczająca, że wykorzystane nawet jako tło w finałowej scenie rozmowy syna z ojcem w „Jak w zwierciadle” pochłaniały całą uwagę widzów. Musiał więc tę scenę przemontować. Do tego dzikie jeziora obrośnięte rzadkimi iglastymi lasami. Wokół szare, podniszczone murki ułożone z płaskich kamieni. Jakby niegdyś zamieszkiwali tu ludzie, ale nieokreślony bliżej kataklizm sprawił, że nagle wyspa zamieniła się w pustynię – wystudzoną ziemię bez Boga, gdzie pozostały tylko ledwo widoczne ślady jego obecności. Boję się, boję się, boję się Oddzielona wąskim przesmykiem od Gotlandii Fårö była kilkanaście lat temu strefą całkowicie zmilitaryzowaną. Obcych tu nie wpuszczano. Pod koniec lat 50. XX w. wyspę zamieszkiwało zaledwie 841 rdzennych Szwedów. Mieli swoje farmy, ziemia nie nadawała się do uprawy, więc hodowano owce. Får znaczy po norwesku owca (po szwedzku – baran), ö to wyspa. Ze względu na porywisty wiatr wszędzie dominowała niska zabudowa, ludzie wymieniali się towarami, pieniądze nie były do niczego potrzebne. Po ucieczce młodych do interioru wspólnota Fårö skurczyła się aż czterokrotnie. Surowość tego miejsca została zachowana. Wciąż brakuje typowych oznak cywilizacji. Nie ma bankomatów, sklepów, aptek, nawet poczty. Pustkowie poprzecinane kilkoma wyasfaltowanymi szosami, kończącymi się wąskimi, wyboistymi drogami szutrowymi prowadzącymi donikąd. Kursuje po nich autobus widmo. The Gazelius School, jedyną szkołę podstawową, zamknięto parę lat temu. W 2013 r. przerobiono ją na główną atrakcję – Bergman Center, z księgarnią, kawiarnią, salą projekcyjną, stałą ekspozycją poświęconą głównym motywom twórczości oraz historii pobytu filmowca na wyspie. Rokrocznie pielgrzymują tu dziesiątki tysięcy turystów. Siedziba Bergmana w Hammars, oddana do użytku w 1967 r., to jednopiętrowy dom w kształcie rozsuniętego prostopadłościanu z dość płaskim dachem. Zaprojektował go Kjell Abramson, szwedzki architekt, który pracował przy renowacji narodowego teatru Dramaten w Sztokholmie, gdzie Bergman długo pełnił funkcję dyrektora artystycznego. Reżyser, choć budował ten dom z myślą o Liv Ullmann, jasno określił swoje wymagania. Marzył o wtopionej w przyrodę posiadłości, z której mógłby kontemplować zatokę i zmieniające się nad horyzontem światło. Później, już pod okiem innego architekta, Pera Erika Nilssona, dom stopniowo się rozrastał, osiągając w linii prostej długość 56 m. Mówi się o tym domu, że jest swego rodzaju pamiętnikiem Bergmana – bo na ścianach i meblach figurują osobiste notatki reżysera. Reżyser miał zwyczaj zapisywać czarnym flamastrem swoje emocjonalne stany gęsto drobnymi literkami na drzwiach oraz blacie nocnego stolika. Niełatwo je rozszyfrować. Przewodniczka, nie chcąc za wiele zdradzać, niechętnie tłumaczy: „Boję się, boję się, boję się, boję się, boję się, zrobiłem dość szary i nudny film; miałem oddać ducha czasu, Ingrid też się boi, ohydne fiasko i złośliwe recenzje”. Te najbardziej intymne, opisujące sny i lęki na ścianie małżeńskiej sypialni, rodzina kazała zamalować. Sporo wrażeń i domysłów budzi kalendarz z odręcznie namalowanymi czerwonymi serduszkami. Jedno z nich, przekreślone czarnym krzyżykiem, figuruje pod datą 20 maja 1995 r. Dzień śmierci Ingrid von Rosen. Reżyser własnego pogrzebu Na praktycznej Ingrid spoczywały obowiązki gospodyni. To ona sprzątała, odkurzała, prała, zapewniając Bergmanowi spokój i twórczą wolność. W 60. rocznicę urodzin męża doprowadziła do spotkania w Hammars jego dzieci z dawnych związków, które wcześniej nawet się nie znały. Przeżyli razem 24 lata. Wyjątkowo długo. Chorobliwie zazdrosny Bergman nie był zdolny do tworzenia rodziny. Zwykle kończył relacje, gdy na świecie pojawiali się jego synowie i córki. Traktował to jako dowód, że jest kochany. Reszta go nie interesowała. Jako pracoholik miał obsesję na punkcie dyscypliny, porządku, punktualności. Starannie zaplanował nawet swój pochówek. Zgodnie z życzeniem pochowano go w brązowych spodniach, koszuli w czerwoną kratę i rudobrązowej robionej na drutach kamizelce. Ceremonia miała być niedostępna dla mediów, skromna. Trumnę nieśli rodowici mieszkańcy. Spoczął w wybranej przez siebie kwaterze na niewielkim protestanckim cmentarzu w Fårö obok przeniesionych z innego cmentarza szczątków Ingrid. Dom Bergmana, zachowany po jego śmierci w 2007 r. w stanie nienaruszonym, pełni obecnie funkcję ośrodka badawczego. Za dnia mogą w nim przebywać stypendyści oraz osoby zajmujące się jego spuścizną. Zwykłym turystom nie jest udostępniany. Układ wnętrz mówi sporo o charakterze i upodobaniach artysty. Będąc człowiekiem doskonale zorganizowanym i pedantycznym, Bergman dbał, by w każdym z pomieszczeń ściśle przestrzegano niepisanych reguł. W położonym centralnie sa

